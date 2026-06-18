Probablemente era inevitable que el vibe coding provocara una cascada de cambios complejos en las prácticas de codificación y el desarrollo de software. A medida que el código generado por IA continúa constituyendo una mayor parte de las bases de código reales, uno de los cambios más importantes ha sido un cambio importante en la cantidad de riesgos de ciberseguridad y en la naturaleza de esos riesgos.

El vibe coding, en resumen, es la noción de construir productos con nada más que herramientas de IA y instrucciones en lenguaje natural. Debe entenderse como distinto de la codificación agéntica o la ingeniería agéntica, que implican un uso más deliberado de herramientas de codificación con IA por parte de un programador experimentado. El término lo acuñó en un tuit de Andrej Karpathy, un estimado desarrollador y veterano de la IA, en el que describía un estilo desenfrenado de codificación de IA que se basa enteramente en indicaciones de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), lo que permite al usuario "dejarse llevar por completo" y "olvidar que el código existe"

Lo describió como un enfoque divertido para "proyectos de fin de semana sin pretensiones", pero la proliferación de la programación basada en IA potente ha abierto la puerta al vibe coding en el lugar de trabajo, incluso en software de producción que maneja datos confidenciales. A finales de 2025, la investigación de los sectores indica que el código generado por la IA representa ahora el 22 % de todo el código fusionado.1 En GitHub, los informes estiman que el 46 % de todo el código escrito fue generado por Copilot.2

Esto ha creado una importante expansión de las vulnerabilidades y los problemas de seguridad más allá de lo que podría explicarse por el aumento natural del volumen y la velocidad del nuevo código que permiten los asistentes de codificación. Un análisis de bases de código del mundo real descubrió que, si bien los equipos asistidos por la IA enviaban códigos 4 veces más rápido, enviaban 10 veces más fallos de seguridad.3

Abandonar por completo el vibe coding sacrificaría importantes ganancias de productividad gracias a la automatización y una mayor participación, pero está claro que las prácticas de codificación segura deben evolucionar en respuesta. Las comprobaciones de seguridad tradicionales están diseñadas para abordar cómo los desarrolladores (más concretamente, los humanos formados) suelen cometer errores. Las organizaciones ahora necesitan una postura de seguridad actualizada y herramientas de seguridad actualizadas, adaptadas a la nueva realidad impulsada por los agentes de IA y los vibe coders novatos.