La ciberseguridad es un concurso de persistencia. Los adversarios investigan sin descanso, los defensores responden y los ataques inevitablemente resurgen, a menudo con mayor velocidad y sofisticación gracias a las tecnologías avanzadas.
A finales del año pasado, los expertos en seguridad de IBM compartieron sus predicciones con IBM Think, Forecasting algunas de las ciberamenazas y soluciones que ya son tendencia en 2026, incluidos los nuevos riesgos de la inteligencia artificial (IA), los nuevos desafíos para la gestión de identidades y más.
Ahora, en el recién publicado X-Force Threat Intelligence Index 2026, el equipo X-Force de IBM identificó más patrones en cómo los adversarios están adaptando y ejecutando sus ataques en una era centrada en la IA y los datos. Hablamos con IBM y expertos del sector sobre las conclusiones del informe.
Durante los últimos cinco años, las principales infracciones de la cadena de suministro y de terceros aumentaron considerablemente, y los incidentes se cuadruplicaron, según el informe. Esto refleja un cambio en el comportamiento de los atacantes: en lugar de romper las defensas de una sola organización, los adversarios se dirigen cada vez más a sistemas interconectados e integraciones de confianza, como proveedores, dependencias de código abierto, integraciones de identidad, flujos de trabajo CI/CD e interfaces en la nube.
Este patrón también coincide con las conclusiones de otros investigadores, incluido el informe «Breaking Trust» del Atlantic Council, que documentó las debilidades sistémicas en las cadenas de suministro de software y los riesgos en cascada que crean los componentes inseguros y las relaciones de confianza.
En una entrevista con IBM Think, Nick Bradley, director del equipo de malware X-Force Threat Intelligence de IBM, explicó por qué los ataques a la cadena de suministro son eficaces para los adversarios.
«Los atacantes han descubierto que no necesitan entrar por la puerta principal, cuidadosamente vigilada, cuando pueden entrar directamente por la puerta trasera de su proveedor con credenciales válidas», dijo Bradley.
El software moderno, continuó, «se basa en extensas redes de dependencias, servicios en la nube y API [y] la cruda verdad es que hemos creado sistemas altamente interconectados sin tener plenamente en cuenta cómo esta conectividad crea vulnerabilidades de seguridad».
“Los atacantes se han dado cuenta de que no necesitan forzar la puerta principal, que está cuidadosamente custodiada, cuando pueden entrar directamente por la puerta trasera de su proveedor con credenciales válidas.”
Nick Bradley, director del equipo de malware de IBM X-Force Threat Intelligence
Dr. Gregory Falco, Investigador de la Universidad de Cornell sobre seguridad de la cadena de suministro aeroespacial y de semiconductores señaló que, en términos generales, las organizaciones tienen dos opciones. Algunas organizaciones están respondiendo "integrando todo verticalmente" y controlando cada componente de principio a fin. Otros aceptan que "el ecosistema seguirá siendo desordenado y se centrará en estar preparado para detectar y defenderse a medida que surjan problemas", dijo.
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Además del aumento de los ataques a la cadena de suministro, IBM X-Force observó un aumento interanual del 44 % en la explotación de aplicaciones expuestas públicamente. Según el informe, las aplicaciones expuestas públicamente suelen ser explotadas debido a vulnerabilidades y errores de implementación o configuración; este riesgo se amplificaba por ataques a la cadena de suministro dirigidos a ecosistemas de desarrollo e infraestructuras de confianza.
Incidentes recientes que involucran plataformas como Salesloft y Drift, donde los atacantes aprovecharon tokens OAuth de Drift comprometidos para acceder a entornos de Salesforce, ilustran cómo "el compromiso de un tercero de confianza puede permitir el acceso indirecto a los entornos de los clientes de maneras para las que las organizaciones no estaban completamente preparadas", dijo Christopher Caridi, analista de amenazas cibernéticas en X-Force Strategic Threat Analysis, a IBM Think .
"Nos estamos moviendo hacia un mundo de sistemas no confiables", dijo Bruce Schneier, especialista en ciberseguridad y políticas públicas de la Harvard Kennedy School. (Schneier también fue director de tecnología de Resilient Systems, adquirida por IBM en 2016 y los creadores de IBM X-Force—ed.) Las soluciones son escasas, advirtió, e incluso las que se sugieren comúnmente, como una mayor transparencia, solo funcionan en condiciones ideales. La transparencia "ayuda, suponiendo que tenga una base de clientes lo suficientemente sofisticada como para entender lo que están viendo", dijo. Pero señaló que muchas organizaciones aún carecen de la visibilidad y la experiencia necesarias para convertir esas perspectivas en una defensa significativa.
A menudo se considera que los actores de amenazas utilizan técnicas y tácticas muy sofisticadas para penetrar las defensas de una organización. Pero de las casi 40 000 vulnerabilidades que el equipo de X-Force rastreó en 2025, el 56 % podrían explotarse sin ningún tipo de autenticación.
“Esto pone de manifiesto la frecuencia con la que los adversarios encuentran vulnerabilidades que no dependen de las credenciales de usuario, de la elusión de la autenticación multifactor ni de ninguna interacción del usuario”, declaró Austin Zeizel, consultor de inteligencia de amenazas de X-Force, a IBM Think. Añadió que muchas organizaciones no priorizan las vulnerabilidades que son más fáciles de explotar en el mundo real. La implicación es difícil de ignorar; existen amenazas sofisticadas, pero muchas organizaciones están perdiendo frente a adversarios que simplemente se aprovechan de brechas simples y prevenibles.
Esta tendencia también refuerza el debate sobre la identidad frente a la aplicación de parches: si las organizaciones deben priorizar primero el endurecimiento de los controles de identidad o la corrección de las vulnerabilidades explotables.
"Los CISO deben tratar los parches de vulnerabilidades y el fortalecimiento de identidades como prioridades paralelas", dijo Caridi. Los fallos no autenticados, continuó, exigen una corrección rápida para "reducir el riesgo de acceso inicial", mientras que los controles de identidad ayudan a "limitar el impacto cuando se produce la explotación".
El creciente uso de chatbots y agentes de IA en las operaciones empresariales crea una nueva superficie de ataque para el malware infostealer. A medida que estas herramientas se integran cada vez más en los flujos de trabajo organizativos, sistemas comprometidos como agentes de IA que contienen credenciales de chatbot almacenadas se convierten en un riesgo emergente.
En 2025, los investigadores de X-Force encontraron más de 300 000 credenciales de ChatGPT a la venta en la dark web. Recientemente, OpenClaw, una plataforma de agentes de IA de código abierto y ejecutada localmente, ganó notoriedad como una pesadilla de seguridad. "¿Son los agentes la amenaza interna más útil? Por supuesto que sí", bromeó Dave McGinnis, vicepresidente y socio principal de gestión global de amenazas cibernéticas en IBM, en un reciente episodio de Security Intelligence sobre OpenClaw.
Dado que los agentes necesitan acceso a los datos para funcionar eficazmente, las organizaciones se enfrentan a un difícil acto de equilibrio, señaló McGinnis. Se pide a los equipos de seguridad que permitan a los empleados aprovechar los beneficios de las herramientas de IA, asegurando al mismo tiempo que dichas capacidades se implementen de forma segura. Lograr ese equilibrio, enfatizó, es uno de los desafíos más abrumadores a los que se enfrentan los líderes de seguridad en la actualidad.
"Los CISO deben tratar los parches de vulnerabilidades y el fortalecimiento de identidades como prioridades paralelas".
Christopher Caridi, analista de ciberamenazas, IBM X-Force
Caridi se hizo eco del sentimiento de McGinnis y añadió que "aunque las propias plataformas de IA pueden convertirse en objetivos directos, el mayor riesgo es el aumento del volumen y la sofisticación del robo de credenciales habilitado por el phishing asistido por IA y el malware infostealer".
Las Organización que "experiencia menos incidentes basados en credenciales", señaló, son aquellas que "aplican de forma constante una MFA resistente al phishing y aplican prácticas sólidas de gestión de identidad como el acceso condicional, el acceso con privilegios mínimos y la monitorización continua del comportamiento de autenticación."
Por primera vez en seis años, Norteamérica se convirtió en la región más atacada, representando el 29 % de todos los casos de respuesta a incidentes de X-Force en 2025, frente al 24 % en 2024. Asia Pacífico, que lideró en años anteriores, cayó del 34 % al 27 %, lo que marca una redistribución regional sustancial del enfoque de los atacantes.
Ryan Anschutz, líder de respuesta a incidentes de X-Force en Norteamérica, declaró a IBM Think que tres factores podrían ayudar a explicar por qué los atacantes han priorizado a las organizaciones norteamericanas:
“...los atacantes simplemente no necesitan días cero, solo necesitan credenciales válidas y un poco de paciencia.”
Ryan Anschutz, líder norteamericano de respuesta a incidentes de X-Force
"Siempre digo que los atacantes tienden a seguir el camino de menor resistencia", agregó Anschutz, "sin dejar de obtener un alto retorno de sus esfuerzos. Norteamérica se adapta a ambos, ya que ofrece escala y beneficios para el atacante».
En todas las regiones y tipos de ataque, un tema sigue siendo constante: muchos incidentes de seguridad se originaron por fallos en la higiene básica de ciberseguridad. Incluso a medida que los equipos de seguridad adoptan herramientas más automatizadas e impulsadas por IA, estas brechas fundamentales siguen creando oportunidades para los atacantes. ¿Por qué persisten estos fallos? Zeizel lo atribuyó a la incapacidad de "implementar controles fundacionales de forma coherente a escala".
Señaló que los entornos modernos suelen ser "demasiado complejos para una supervisión manual, la expansión de la identidad aumenta el impacto de errores simples y las herramientas de seguridad a menudo se implementan sin una gestión adecuada o un gobierno continuo."
Zeizel enfatizó que mantener una sólida higiene en ciberseguridad depende de varios enfoques fundamentales, entre ellos los siguientes:
En conjunto, estos enfoques muestran por qué la higiene de la ciberseguridad sigue siendo la primera línea de defensa. En palabras de Falco, incluso las protecciones más avanzadas impulsadas por IA ofrecen pocos beneficios "si nos limitamos a dejar la puerta principal abierta".
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