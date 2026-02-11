La información de registro OTel ofrece a los equipos de TI una estructura de mapeo unificada y sin ambigüedades para convertir los datos de registro de diferentes fuentes, sistemas y formatos en un modelo único y neutro desde el punto de vista lingüístico, preservando al mismo tiempo los significados semánticos originales.

Gracias a un modelo de datos estructurado e independiente del proveedor, las herramientas de observabilidad pueden analizar los registros de forma más sencilla y fiable, asociarles metadatos y correlacionarlos con métricas y trazas, lo que permite obtener una visibilidad profunda y de extremo a extremo.

El registro de OTel permite a las empresas cambiar y combinar diferentes backends de observabilidad sin necesidad de volver a instrumentar toda la arquitectura de TI, por lo que se ha convertido en el estándar del sector para la instrumentación de los sistemas modernos nativos de la nube. Estas capacidades ayudan a los equipos de TI y a los ingenieros de fiabilidad de sistemas (SRE) a evitar las lagunas en la observabilidad y los problemas de fragmentación de datos que se producen cuando cada proveedor, pila tecnológica y dispositivo tienen su propio esquema de registro y sus propios protocolos de transmisión.

El registro de OTel facilita la correlación automática entre señales, lo que mejora considerablemente la depuración y reduce el vendor lock-in en materia de observabilidad.