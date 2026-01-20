Tendencias de observabilidad 2026

Las herramientas de observabilidad impulsadas por la IA pueden automatizar la toma de decisiones en función de los datos de telemetría que recopilan, integrar la visualización de datos en los paneles de control mediante la IA generativa y optimizar los flujos de trabajo con el conocimiento obtenido mediante el machine learning. La nueva capa de complejidad que la IA introduce requerirá vigilancia cuando se trate de supervisar los costos, romper los silos y garantizar la compatibilidad y funcionalidad a través de un full stack de sistemas distribuidos.

Por lo tanto, tres tendencias cruciales en el panorama de la observabilidad de 2026 serán:

Las plataformas de observabilidad se vuelven más inteligentes para mantenerse al día con la IA

Utilizar la observabilidad como parte de una estrategia global de gestión de costes La creciente adopción de estándares de observabilidad abierta

Hacer que las plataformas de observabilidad sean más inteligentes será vital a medida que más sistemas se integren y dependan de TI con IA. La inteligencia de observabilidad requiere un mayor uso de herramientas de observabilidad impulsadas por IA; básicamente, usar IA para observar IA.

Cuando se trata de administrar costes, implementar de manera efectiva herramientas de observabilidad en un entorno nativo de la nube requiere atención especial al precio y la compatibilidad. La mejora de las previsiones y la planificación de la capacidad, junto con un enfoque en los objetivos de nivel de servicio, pueden ayudar a mantener el gasto bajo control y evitar la dependencia de un único proveedor.

La estandarización de la observabilidad es necesaria a medida que los estándares y las herramientas de telemetría de código abierto, como OpenTelemetry (OTel), Prometheus y Grafana, se adaptan al uso de IA generativa en sus cargas de trabajo. El uso de un estándar común puede permitir a las organizaciones integrar los datos de observabilidad producidos por herramientas de IA generativa, modelos de machine learning y agentes de IA con el resto de su pila, proporcionando una visión más completa del rendimiento y las métricas del sistema.

Otras tendencias clave en observabilidad incluyen la observabilidad como código, una práctica de DevOps en la que las configuraciones de observabilidad se gestionan como código, y un mayor enfoque en la observabilidad para funciones críticas para el negocio como las organizaciones buscan gestionar mejor un número creciente de alertas de observabilidad.