Las pruebas de extremo a extremo (E2E) examinan los flujos de trabajo de las aplicaciones de principio a fin para confirmar la funcionalidad general. Las buenas prácticas para las pruebas E2E incluyen una definición cuidadosa del alcance, el uso de escenarios del mundo real, una redacción de pruebas eficaz, una colaboración interfuncional y un uso completo de los poderes de la automatización.

En muchos sentidos, de todos los diferentes tipos de pruebas de software disponibles, E2E proporciona el método de prueba más completo. No se limita a dar una respuesta limitada de "sí" o "no" (como algunas formas de prueba de "caja negra") a la pregunta central de "¿Funciona la aplicación según lo previsto?"

E2E ofrece una respuesta más completa y matizada a esa pregunta fundamental al ofrecer una visión más detallada del rendimiento de las aplicaciones.

Sin embargo, toda esta perspectiva añadida tiene un precio. Las mismas cosas que hacen que las pruebas E2E sean tan completas y valiosas también las hacen más lentas y engorrosas que otros tipos de pruebas. Simplemente se necesita más tiempo para que las pruebas E2E hagan realidad sus resultados. Al mismo tiempo, se necesita más participación y paciencia por parte de quienes supervisan el proceso.

Esto hace que las buenas prácticas para las pruebas E2E sean aún más importantes. Mediante su implementación, puede ayudar a mitigar los requisitos desmesurados de las pruebas E2E que tienden a ralentizar su uso. Las preocupaciones tampoco se limitan a la velocidad. Las buenas prácticas descritas aquí pueden aumentar la validez de los datos producidos por las pruebas E2E, haciendo que todo el proceso de pruebas resulte más valioso al final.