Ocho minutos
Las pruebas de extremo a extremo (E2E) examinan los flujos de trabajo de las aplicaciones de principio a fin para confirmar la funcionalidad general. Las buenas prácticas para las pruebas E2E incluyen una definición cuidadosa del alcance, el uso de escenarios del mundo real, una redacción de pruebas eficaz, una colaboración interfuncional y un uso completo de los poderes de la automatización.
En muchos sentidos, de todos los diferentes tipos de pruebas de software disponibles, E2E proporciona el método de prueba más completo. No se limita a dar una respuesta limitada de "sí" o "no" (como algunas formas de prueba de "caja negra") a la pregunta central de "¿Funciona la aplicación según lo previsto?"
E2E ofrece una respuesta más completa y matizada a esa pregunta fundamental al ofrecer una visión más detallada del rendimiento de las aplicaciones.
Sin embargo, toda esta perspectiva añadida tiene un precio. Las mismas cosas que hacen que las pruebas E2E sean tan completas y valiosas también las hacen más lentas y engorrosas que otros tipos de pruebas. Simplemente se necesita más tiempo para que las pruebas E2E hagan realidad sus resultados. Al mismo tiempo, se necesita más participación y paciencia por parte de quienes supervisan el proceso.
Esto hace que las buenas prácticas para las pruebas E2E sean aún más importantes. Mediante su implementación, puede ayudar a mitigar los requisitos desmesurados de las pruebas E2E que tienden a ralentizar su uso. Las preocupaciones tampoco se limitan a la velocidad. Las buenas prácticas descritas aquí pueden aumentar la validez de los datos producidos por las pruebas E2E, haciendo que todo el proceso de pruebas resulte más valioso al final.
Antes de debatir las formas óptimas de manejar sus pruebas E2E, primero asegurémonos de que este tipo de pruebas se adapta mejor a sus necesidades revisando sus principales beneficios. E2E fomenta ciertas ventajas, ayudando a los usuarios a:
Es cierto que no todos los tipos de organizaciones son ideales para las pruebas E2E, pero los sectores enumerados aquí han demostrado que ciertamente lo son.
Varios de ellos tratan parte de la información más importante y protegida que existe en la actualidad.
Los evaluadores deben manejar los datos confidenciales de los pacientes con especial cuidado. Las pruebas E2E ayudan a los proveedores sanitarios a hacer precisamente eso, asegurándose de que los datos de los pacientes se utilizan de forma segura y cumpliendo plenamente la normativa.
Los componentes operativos clave de tecnologías financieras (fintechs), como los pagos de facturas en línea, los procedimientos de inicio de sesión de usuario y las transferencias electrónicas de fondos, garantizan que tales organizaciones continúen recurriendo a las pruebas de extremo a extremo.
Uno de los sectores que más se beneficia de las pruebas E2E es el comercio electrónico, que puede validar todo el proceso de compra utilizado en el marketing online.
Las pruebas E2E permiten a los evaluadores valorar características como las notificaciones de los usuarios, el intercambio de contenidos y el registro de usuarios en las entradas del sitio.
Las aplicaciones basadas en la nube deben ejecutarse en varios servicios manteniendo un nivel constante de calidad de visualización e interacción con el usuario. Las pruebas E2E permiten que las aplicaciones en la nube funcionen en varios servicios.
Podemos dividir las buenas prácticas para las pruebas E2E en siete áreas generales, cada una de las cuales implica la unión de varios pasos separados.
Este primer paso es principalmente conceptual e implica una planificación intensiva de las pruebas. Recuerde, las pruebas E2E se refieren en gran medida a la experiencia del usuario, y ese es el lugar lógico para comenzar todo este proceso de prueba.
Póngase en la piel de un usuario potencial de esta aplicación y piense desde la perspectiva del usuario. ¿Qué esperan obtener de su experiencia de usuario? ¿Es probable que exista una gran diferencia en lo que anticipan de un usuario a otro? ¿Cuáles son los recorridos de los usuarios más importantes y los elegidos con más frecuencia?
Hacer estas preguntas puede ayudarle a conocer las expectativas de los usuarios y las funciones y flujos de trabajo normales que se asociarán a esta aplicación.
En primer lugar, designe qué flujos de trabajo son los más esenciales. Este paso incluiría procesos utilizados con frecuencia como inicio de sesión, pago (para aplicaciones de comercio electrónico) e integraciones clave. Estos procesos desempeñan el papel más importante a la hora de garantizar la estabilidad del sistema y se consideran vitales para la integridad operativa.
Durante esta área de pruebas E2E, es una buena práctica contemplar los peores escenarios de usuario para esta aplicación. Debe predecir dónde un fallo sistémico de una aplicación podría crear el peor impacto e interrupción para sus usuarios. Los evaluadores suelen utilizar pruebas basadas en riesgos para decidir qué nuevas características se pueden añadir a la aplicación para optimizar el rendimiento y evitar posibles problemas.
Bueno, tal vez "perfecto" no sea la palabra correcta. La perfección aquí podría no ser realmente alcanzable. Pero puede crear los mejores casos de prueba posibles, y eso es de suma importancia porque los casos de prueba sirven como la moneda del reino en lo que respecta a las pruebas E2E. Los casos de prueba son la herramienta de implementación que hace posible las pruebas E2E. Como tal, su diseño adecuado es crucial.
Utilizando lo que ha descubierto sobre las necesidades y requisitos de los usuarios durante el paso 1, comience a desarrollar casos de prueba. Los evaluadores inteligentes se esfuerzan por ser exhaustivos e intentan capturar todas las interacciones probables del usuario que puedan encontrarse durante el comportamiento normal de la aplicación.
Los evaluadores formulan los escenarios de prueba que describen diferentes escenarios de uso en lo que respecta a todos los componentes individuales relacionados, como el front-end, el back-end, las bases de datos y las interfaces de programación de aplicaciones (API). Cuando sea posible, los flujos de trabajo más complejos deben centrarse más estrechamente para que los casos de prueba sean más fáciles de manejar y ejecutar.
La gestión de los casos de prueba tiene una importancia similar, lo cual es crucial porque es posible que se trate de varios casos de prueba. Para mantenerlos todos en orden, es esencial implementar una gestión cuidadosa con todos sus casos de prueba (y los conjuntos de prueba que los contienen de manera organizada).
Esto significa asegurarse de que los casos de prueba sigan siendo fácilmente identificables y confirmar que sus títulos se puedan entender claramente. Del mismo modo, deben articularse todas las condiciones previas. Los casos de prueba deben describir los recursos necesarios para ejecutar esa prueba y los resultados esperados de esa prueba.
Esto puede parecer ambiguo, pero piénselo un momento. Por importante que sea el paso 2, es un punto discutible sin un entorno de prueba seguro y capaz para albergar ese caso de prueba. El entorno de prueba debe imitar en gran medida el entorno de producción en el que se utiliza normalmente la aplicación y debe ser muy propicio para las pruebas.
Por lo tanto, el entorno de prueba debe contener tipos similares de configuraciones de servicio, esquemas de base de datos y claves de API utilizados en las pruebas de API. Del mismo modo, los entornos de prueba deben tener todos los componentes necesarios, ya sean orientados al hardware, basados en software o relacionados con la red. Si está en el entorno de producción, también debe incluirse en el entorno de prueba.
Ahora, unas palabras sobre los datos que está utilizando en los casos de prueba. Es fácil llegar tan lejos en el proceso de prueba y pensar que ha cubierto todas las contingencias. Si no incorpora datos de prueba que demuestren estabilidad y se aproximen a lo que podría encontrar en condiciones reales, podría no ser el caso.
Para obtener datos de alta calidad, es posible que pueda reutilizar los datos de producción anteriores, cuyos datos confidenciales se han eliminado. Salvo eso, los datos generados sintéticamente que imitan las características de los datos son otra posibilidad.
Por último, cuando se hayan completado las pruebas, utilice los mecanismos de desmontaje establecidos para que los datos puedan recopilarse y analizarse, y las nuevas pruebas puedan comenzar otra vez con nuevas medidas de configuración.
Ahora que se ha esforzado por desarrollar casos de prueba valiosos, desea poder recurrir a ellos y ponerlos en uso repetidamente.
Introduzca la automatización, el poder transformador para gestionar la ejecución rutinaria de múltiples casos de prueba, delegados a cualquier número de marcos programados.
La automatización de pruebas resulta especialmente útil durante las pruebas de regresión, cuando la automatización ofrece un importante ahorro de tiempo y una mayor productividad en comparación con las pruebas manuales. Los marcos de pruebas E2E como Selenium pueden automatizar aplicaciones web, mientras que marcos como Appium están diseñados para agilizar y automatizar la ejecución de pruebas de aplicaciones móviles.
También existen herramientas de automatización de pruebas (como Katalon) que utilizan tecnología low-code y capacidades con IA diseñadas para ofrecer pruebas sencillas y un mantenimiento de pruebas igualmente fácil.
Para ampliar el poder de las pruebas E2E de una organización, las empresas con visión de futuro intentan integrar la automatización de pruebas en pipelines de integración continua/entrega constante (CI/CD). Cuando estas organizaciones hacen de las pruebas E2E una parte habitual de sus procesos, los dividendos que reciben incluyen la ejecución automática de pruebas, pruebas más eficientes y la detección temprana de problemas de rendimiento inminentes.
Sería reconfortante pensar que las pruebas E2E son estrictamente una propuesta aislada, especialmente teniendo en cuenta lo complicadas y lentas que suelen ser. Pero eso no concuerda con esta realidad: los evaluadores obtienen el máximo beneficio de las pruebas E2E solo cuando se convierte en un proceso regular.
Las pruebas y sus métricas relacionadas deben monitorizarse y revisarse constantemente para asegurarse de que siguen siendo relevantes a lo largo del tiempo. Las situaciones pueden cambiar de manera drástica y repentina, y el comportamiento de los usuarios está sujeto a los mismos caprichos. Los casos de prueba que antes tenían una utilidad considerable pueden volverse escamosos e incapaces de rendir con valor. Estas pruebas exigen atención inmediata, por lo que no pueden mostrar resultados inexactos ni aumentar los costes de mantenimiento asociados.
La estrategia de pruebas que sigue una organización debe implicar procesos rastreados. Este método significa que los evaluadores pueden averiguar si los casos de prueba siguen siendo relevantes y valiosos, o si deben reemplazarse por nuevos casos de prueba.
Es cierto que hay cosas que las pruebas E2E pueden hacer que otras formas de pruebas de software no pueden. Estas otras opciones pueden incluir ponderar la calidad de la experiencia del usuario que produce la aplicación y evaluar todo el rendimiento de una aplicación, de principio a fin.
Pero por muy valiosas que sean las pruebas E2E, no deberían ser toda la estrategia de pruebas de ninguna organización. Otras pruebas también tienen valor a su manera, y debe ejecutar pruebas de otros tipos.
Las pruebas unitarias y las pruebas de integración son perfectamente útiles para manejar muchos errores de baja importancia. Y como no tienen un alcance tan amplio como las pruebas E2E, normalmente se pueden realizar rápidamente y con menos recursos.
Hay otra razón para utilizar pruebas unitarias y pruebas de integración. Si está trabajando con casos Edge y pruebas de excepción (observando casos que exhiben características más allá de la operación normal), el enfoque puede ser diferente. En estos casos, los procesos de prueba de pruebas unitarias o pruebas de integración son más adecuados que las pruebas E2E.
Hemos hablado de lo crucial que es que cultive pruebas E2E periódicas como parte de la higiene normal de las aplicaciones. Otro aspecto clave de las pruebas E2E es que no se convierte en competencia exclusiva de un miembro del personal. Cuantos más miembros del equipo puedan participar al menos tangencialmente, mejor para la salud general del proceso de pruebas.
Por lo tanto, querrá fomentar un sentido de colaboración entre los miembros del equipo, ya sea que trabajen en equipos de desarrollo, control de calidad u otras unidades de negocio. Parte integrante de este proceso es apoyar una mejor comunicación para que todos los miembros del equipo y otras partes interesadas estén informados sobre los hechos o desarrollos esenciales relacionados con la cobertura de las pruebas.
Del mismo modo, los evaluadores deben documentar los casos de prueba que desarrollan, haciendo anotaciones cuidadosas sobre la naturaleza de la prueba en particular y los problemas involucrados. Dicha transparencia y claridad contribuyen en gran medida a promover los objetivos del equipo con respecto a las pruebas E2E.
Ya se ha dicho antes (como en este artículo), pero vale la pena repetirlo. Para llevar a cabo pruebas E2E efectivas, debe recordar el público objetivo al que se dirige.
Intente realmente entrar en la cabeza del usuario. ¿Qué espera de la aplicación? ¿De qué manera podría un usuario interactuar con esta aplicación? Depende de usted averiguarlo, y debe mantener esa mentalidad de usuario al desarrollar casos de prueba.
Además, es inteligente probar la aplicación en varios navegadores para asegurarse de que, independientemente del navegador, la aplicación opera sin problemas. Este paso es obligatorio hoy en día, dado que las personas utilizan varios navegadores y experiencias operativas.
Un objetivo principal de las pruebas E2E es confirmar que las aplicaciones funcionan bien, independientemente de dónde o cómo se utilicen. Las pruebas E2E son lo suficientemente amplias y completas como para realizar las extensas y complejas pruebas del sistema necesarias para garantizar la compatibilidad multiplataforma.
Se necesita una ejecución increíble para ayudar a lograr una experiencia de usuario sin errores. Afortunadamente, las pruebas E2E están más que preparadas para respaldar esa complicada tarea.
