¿Qué son las pruebas integrales (E2E)?

Las pruebas E2E confirman que los componentes integrados (como el front end, el back end, las bases de datos y los servicios de terceros) funcionan sin problemas juntos. También se esfuerza por incorporar escenarios de usuarios del mundo real.

Ahora hay disponible un complemento completo de tipos de pruebas de software. Puede probar áreas específicas de toda una aplicación, centrándose en el aspecto particular que sea de interés, incluso hasta las pruebas unitarias en su nivel incremental más pequeño. Quizás quiera comprobar el rendimiento del software en diversas funciones específicas o cómo encajan entre sí sus diferentes componentes. En este caso, haría bien en explorar las pruebas funcionales o las pruebas de integración.

Pero supongamos que su objetivo es obtener la imagen más completa de cómo funciona una aplicación de software. Desea ver la aplicación en acción, de principio a fin, y ver con qué eficacia gestiona sus subsistemas y dependencias asociadas.

Más allá de esos pasos, supongamos que también desea obtener una idea general del funcionamiento de la interfaz de usuario (IU). Por lo tanto, sea cual sea el enfoque de prueba de la IU que elija, debe abordar el rendimiento de la aplicación desde la perspectiva del usuario.

Las pruebas E2E proporcionan el tipo de marco de pruebas integral que ofrece una visión de principio a fin del comportamiento de la aplicación y un medio para evaluar la calidad de la experiencia del usuario (UX).

Dado que las pruebas E2E son lo suficientemente ambiciosas como para replantear todo el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones, no es sorprendente descubrir que las pruebas E2E requieren más compromiso, recursos y tiempo.

Las pruebas E2E difieren considerablemente de una estrategia de pruebas de "caja negra", en la que la operación se reduce a una evaluación de "aprobación/fallo". Esta estrategia significa que solo averiguamos si la aplicación funciona como se anuncia. Por esta razón, la E2E no es la opción ideal para todos los propósitos. Por lo general, es un proceso de pruebas que lleva mucho tiempo y que es mejor utilizar en situaciones en las que los evaluadores realmente necesitan una evaluación de cada fase del rendimiento de la aplicación.