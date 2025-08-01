¿Qué son las pruebas integrales (E2E)?

Ocho minutos
Las pruebas integrales (E2E) son una metodología de pruebas de software que valida todo el flujo de trabajo de una aplicación de principio a fin.
Las pruebas E2E confirman que los componentes integrados (como el front end, el back end, las bases de datos y los servicios de terceros) funcionan sin problemas juntos. También se esfuerza por incorporar escenarios de usuarios del mundo real.
Ahora hay disponible un complemento completo de tipos de pruebas de software. Puede probar áreas específicas de toda una aplicación, centrándose en el aspecto particular que sea de interés, incluso hasta las pruebas unitarias en su nivel incremental más pequeño. Quizás quiera comprobar el rendimiento del software en diversas funciones específicas o cómo encajan entre sí sus diferentes componentes. En este caso, haría bien en explorar las pruebas funcionales o las pruebas de integración.
Pero supongamos que su objetivo es obtener la imagen más completa de cómo funciona una aplicación de software. Desea ver la aplicación en acción, de principio a fin, y ver con qué eficacia gestiona sus subsistemas y dependencias asociadas.
Más allá de esos pasos, supongamos que también desea obtener una idea general del funcionamiento de la interfaz de usuario (IU). Por lo tanto, sea cual sea el enfoque de prueba de la IU que elija, debe abordar el rendimiento de la aplicación desde la perspectiva del usuario.
Las pruebas E2E proporcionan el tipo de marco de pruebas integral que ofrece una visión de principio a fin del comportamiento de la aplicación y un medio para evaluar la calidad de la experiencia del usuario (UX).
Dado que las pruebas E2E son lo suficientemente ambiciosas como para replantear todo el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones, no es sorprendente descubrir que las pruebas E2E requieren más compromiso, recursos y tiempo.
Las pruebas E2E difieren considerablemente de una estrategia de pruebas de "caja negra", en la que la operación se reduce a una evaluación de "aprobación/fallo". Esta estrategia significa que solo averiguamos si la aplicación funciona como se anuncia. Por esta razón, la E2E no es la opción ideal para todos los propósitos. Por lo general, es un proceso de pruebas que lleva mucho tiempo y que es mejor utilizar en situaciones en las que los evaluadores realmente necesitan una evaluación de cada fase del rendimiento de la aplicación.
El proceso de prueba E2E se basa en estos pasos:
El proceso comienza con los evaluadores dedicando parte de su tiempo a pensar cómo utilizarán la aplicación los usuarios reales. Parte de esta etapa es considerar cuáles serán las interacciones de usuario más importantes de la aplicación y cómo se enrutarán los flujos de trabajo dentro de la aplicación.
Los diferentes escenarios de prueba deben reflejar una variedad razonable de escenarios del mundo real y recorridos de usuarios, y los evaluadores deben documentar estos escenarios y trazar los diversos pasos involucrados en cada uno.
Los evaluadores también necesitan un sistema de gestión de pruebas para que los casos de prueba puedan mantenerse organizados y sean fácilmente accesibles. Los conjuntos de pruebas cumplen esta función, agrupando los casos de prueba según los recorridos del usuario, ciertas características o módulos y componentes.
Esta etapa se refiere al entorno de prueba, y es otro paso que requiere cierta premeditación. Lo ideal es que los evaluadores desarrollen un entorno de preproducción que se parezca mucho al entorno de producción.
Los evaluadores llenan este entorno de preproducción con los componentes individuales que normalmente se integrarían en el proceso de desarrollo de software, como interfaces de programación de aplicaciones (API), bases de datos y otros componentes necesarios. Y, en el caso de que no se pueda acceder a los datos de rendimiento reales, los evaluadores podrían optar por utilizar datos sintéticos en su lugar.
El siguiente aspecto del diseño de las pruebas E2E es seleccionar las herramientas de prueba adecuadas, específicamente los marcos y las herramientas de automatización necesarios. Las herramientas de automatización resultan esenciales para ejecutar las pruebas de E2E porque agilizan el proceso de pruebas y las ejecutan más rápido. Cuando los evaluadores analizan el rendimiento total de una aplicación, este ahorro de tiempo ayuda a la eficiencia.
Las herramientas exactas que utilizan los evaluadores dependen del tipo de aplicación. Los evaluadores que equipan aplicaciones web suelen elegir herramientas como Cypress o Selenium. Los evaluadores que trabajan con aplicaciones móviles optan por herramientas como Appium.
Nos hemos acercado a la etapa en la que los evaluadores formulan los scripts de prueba que describen diferentes escenarios de uso en lo que respecta a todos los componentes relacionados, como el front end, el back end, las bases de datos y las API.
Cuando se ejecutan las pruebas E2E, los evaluadores evalúan el comportamiento de la aplicación a medida que avanza un flujo de trabajo, comprobando que se mantiene la integridad de los datos durante la ejecución de la prueba. Si los evaluadores optan por no utilizar scripts de prueba, deben realizar pruebas manuales para escenarios de prueba.
Los métodos de prueba son tan útiles como lo que revelan, y durante esta etapa es el momento de evaluar cuidadosamente los datos de prueba que ha generado. Los evaluadores comparan los resultados de las pruebas y sus métricas asociadas con los resultados esperados para ver qué se puede aprender de la cobertura de las pruebas y qué deficiencias o errores aún existen actualmente en el código.
Los evaluadores se ponen ahora manos a la obra para solucionar los problemas que se hayan descubierto en las pruebas. Los evaluadores estudian los mensajes de error y los registros de rendimiento para ver dónde están las raíces de los fallos. Cuando los evaluadores han depurado con éxito los problemas de la aplicación, se vuelven a ejecutar las pruebas para comprobar si se han subsanado los problemas y se ha optimizado el rendimiento mediante el proceso de prueba.
En esta fase, los evaluadores ejecutan las funciones normales de control de calidad (QA), con el objetivo de establecer una calidad de los datos fluida.
El paso final de las pruebas E2E implica aprovechar el poder de la automatización para ver que las pruebas automatizadas se integran correctamente como una actividad que ocurre con regularidad. Esto significa añadir la automatización de pruebas de una herramienta como el marco de código abierto Playwright a al pipeline de integración y entrega continuas (CI/CD) para que las pruebas necesarias se ejecuten de forma regular y rutinaria.
Los evaluadores que utilizan el pipeline de CI/CD pueden detectar problemas de rendimiento antes en el proceso de desarrollo de software, cuando pueden mitigarlos rápida y fácilmente.
¿Desea perfeccionar sus prácticas de pruebas integrales? Tenga en cuenta estos consejos.
Los recorridos de los usuarios suelen diferir significativamente y, aunque es importante incluir el mayor número posible de ellos en sus pruebas, es probable que deba priorizar sus pruebas. Este enfoque debe concentrarse en probar primero sus recorridos de usuario más importantes.
La definición de "importante" variará un poco. Sin embargo, en general, estamos hablando aquí de esas pruebas que se realizan con frecuencia regular debido a su importancia constante y continua para una organización, como el inicio de sesión en el sitio, por ejemplo.
La otra parte de este paso es dividir los flujos de trabajo en pasos manejables para facilitar las pruebas.
Los selectores son patrones que llaman a los elementos reactivos dentro del modelo de objetos de documento (DOM) de una página web. Los selectores sirven como direcciones que ayudan a los marcos a localizar elementos de pantalla como campos de entrada, elementos de texto y botones.
Del mismo modo, es mejor utilizar atributos "data-*" u otros identificadores estables. Deben evitarse los selectores frágiles, como los nombres de clase. Además, una estructura DOM puede pasar por diferentes iteraciones, por lo que probablemente sea mejor utilizarla con cuidado.
¿Qué implica hacer una buena prueba? El éxito puede adoptar varias formas, pero los mejores ejemplos de pruebas suelen compartir algunos atributos. Para empezar, los probadores deben poder recurrir a la misma prueba siempre que sea necesario, por lo que se considera deseable asegurarse de que las pruebas sean repetibles.
Del mismo modo, las pruebas deben poder ejecutarse libremente y sin influencias externas, como la disponibilidad de terceros y los problemas de sincronización de la red. Estos problemas pueden producir resultados poco fiables.
Sin una gestión eficaz que controle el aumento del alcance, es fácil que las pruebas E2E se vuelvan demasiado grandes. Cuando eso ocurre, las pruebas pueden atascarse y ser difíciles de ejecutar. Por lo tanto, el rendimiento de las pruebas se ve afectado en consecuencia.
Por eso, siempre que sea posible, tiene sentido delegar algunas de las tareas de procesamiento más pesadas. Principalmente, esto significa actividades de verificación lógica, que los evaluadores pueden realizar como parte de las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Este método permite que las pruebas E2E sigan dedicándose a validar las tendencias de comportamiento de los usuarios y a sincronizar los sistemas de software.
Probablemente, lo mejor que puede hacer un evaluador para fomentar unas pruebas eficaces y exhaustivas es dar rienda suelta a la enorme capacidad de procesamiento que representa la automatización de las pruebas. Esa es la forma clave de garantizar que las pruebas se realicen con la frecuencia adecuada.
También es el principal medio de limitar la presencia continua de errores humanos en las pruebas, además de automatizar las tareas repetitivas de las pruebas. Cuando se trabaja con aplicaciones para varios navegadores y aplicaciones móviles, muchos evaluador optan por servicios de pruebas basados en la nube.
La creación y el mantenimiento de entornos de prueba son una parte crucial de las pruebas del sistema. Los evaluadores deben optimizar el entorno de prueba y hacerlo lo más ágil posible para permitir una configuración rápida y pruebas inmediatas.
También es de vital importancia que los entornos de prueba proporcionen un aislamiento profundo para proteger los resultados de las pruebas de interferencias indebidas de fuentes externas.
Las pruebas E2E funcionan mejor cuando todas las partes afiliadas están involucradas. Así es como los evaluadores pueden utilizar resultados de pruebas de alta calidad que resultan especialmente valiosos durante las revisiones de código. En particular, los equipos de DevOps y los equipos de control de calidad deben mantener una estrecha comunicación y colaboración para ayudar a garantizar una calidad óptima del software.
También es importante educar a los equipos de control de calidad para que comprendan claramente los requisitos empresariales de la organización y no los comprometan inadvertidamente durante las revisiones.
Por último, alerte a todas las partes interesadas pertinentes sobre la evolución del proyecto.
Las API son de vital importancia para el funcionamiento de las aplicaciones porque permiten que los distintos componentes implicados dentro de una aplicación se comuniquen entre sí.
Las pruebas de API se centran en la funcionalidad de la API y pueden eliminar cualquier problema basado en la lógica antes de que los evaluadores evalúen la funcionalidad de la IU.
Cuando ejecute varias pruebas, debe beneficiarse de la capacidad de su sistema para realizar varias tareas a la vez ejecutándolas en paralelo. Este método es especialmente válido para las configuraciones de pruebas basadas en la nube, pero es una buena guía en todos los ámbitos.
Cuando ejecuta las pruebas en paralelo, reduce el tiempo necesario para ejecutarlas y permite obtener feedback con mayor rapidez de esas pruebas.
Como se nos recuerda constantemente, poco en el ámbito informático permanece igual durante mucho tiempo. Las cosas cambian y las situaciones evolucionan, al igual que las aplicaciones. Debido a este cambio constante, el trabajo de los evaluadores nunca termina del todo.
Es inteligente revisar sus casos de prueba E2E periódicamente y ver si ha cambiado algo que pueda afectar negativamente su rendimiento analítico.
La inteligencia artificial (IA) está vigorizando y revolucionando casi todos los aspectos de la informática. Para las pruebas E2E, los principales beneficios de la IA son más o menos similares a las ventajas que la IA aporta a otras formas de pruebas de software. Básicamente, esa IA hace que las pruebas E2E se realicen más rápido, impulsa el proceso para que sea más eficiente y mantiene las aplicaciones mejor protegidas contra errores.
Más allá de estos aspectos, la IA está ayudando al proceso de pruebas E2E generando casos de prueba basados en el comportamiento de las aplicaciones y los flujos de usuarios. Este enfoque incluye pruebas de autorreparación que pueden corregirse a sí mismas en función del reconocimiento del sistema de los cambios en la IU.
La IA puede monitorizar las pruebas en las aplicaciones en evolución y adaptar esas pruebas en función de los cambios notables que perciba. Y cuando llega el momento de hacer esas pruebas, la IA puede hacerlo a velocidades hiperrápidas. Además, puede identificar áreas que podrían requerir pruebas de seguimiento adicionales.
Para las organizaciones que desean evitar el considerable gasto de la infraestructura on-premises, existen pruebas basadas en IA que se pueden ejecutar en la nube. Para las empresas dedicadas a la publicación de software, la IA puede ayudarlas a ejecutar las pruebas de software necesarias de forma más rápida, lo que permite lanzamientos de productos más rápidos.
Por último, en contraste con las nociones predominantes sobre que la IA “se hace cargo” de cualquier actividad comercial, la IA está facilitando que los usuarios no técnicos participen en el proceso de prueba. Incorpora a más personas al proceso a través de herramientas con IA que requieren menos conocimientos previos por parte de los evaluadores.
