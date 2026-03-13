Was ist Lieferkettenplanung?

Lieferketten sind komplexe globale Netzwerke, die sich an veränderte Kundenerwartungen, wirtschaftliche Unsicherheit und operative Risiken anpassen müssen. Dieser Druck macht eine effektive Lieferkettenplanung für viele Unternehmen zu einer strategischen Priorität.

Die Bedeutung der Lieferkettenplanung wurde durch die Marktvolatilität der letzten Jahre unterstrichen. Globale Pandemien, Naturkatastrophen, geopolitische Spannungen und andere Faktoren können die Transportnetzwerke, den Betrieb der Lieferanten und die Produktionskapazitäten verwüsten. Diese Probleme führen zu möglichen Engpässen, verlängerten Vorlaufzeiten und Preisänderungen.

Planung hilft, diese Risiken der Lieferkette zu adressieren. Mit zuverlässigen Planungsfunktionen können Unternehmen die Kundennachfrage erfüllen, überschüssige Bestände reduzieren und kostspielige Fehlbestände vermeiden. Eine bessere Planung kann einer Organisation auch dabei helfen, ihre Effizienz und ihr Risikomanagement zu verbessern.

Viele Unternehmen konzentrieren sich von rein kostenorientierten Ansätzen auf Modelle, die Resilienz und Effizienz in den Vordergrund stellen. Tatsächlich erachten 60 % mehr Führungskräfte im Bereich der Lieferkette Resilienz und Agilität als wichtig für den Wettbewerbsvorteil als noch vor fünf Jahren.1