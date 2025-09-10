Öffentliches DNS und privates DNS im Vergleich: Was ist der Unterschied?

Im Bereich DNS haben sich bedeutende Veränderungen ergeben, die auch weiterhin auftreten werden, da sich die entsprechende Technologie fortlaufend weiterentwickelt und versucht, mit der fortlaufenden globalen Expansion der Nutzer Schritt zu halten.

Nehmen wir zum Beispiel das IPv4-Internet-Routing-Protokoll. IPv4 (Internet Protocol Version 4) wurde in den 1970er Jahren entwickelt und in den frühen 1980er Jahren, noch vor der Internetrevolution, offiziell eingeführt. IPv4-Adressen sind numerische 32-Bit-Bezeichnungen, die jedem Gerät zugewiesen werden können, das sich mit einem Computernetzwerk verbindet. Sie sind unverzichtbar für Kommunikations- und Routingzwecke. IPv4-Adressen werden als lange Zahlenfolgen ausgedrückt, die in verschiedenen Intervallen durch Punkte getrennt sind.

Auf der Grundlage des Wahrscheinlichkeitsgesetzes können wir berechnen, dass mit der Anzahl der in jeder IPv4-Adresse enthaltenen ganzen Zahlen etwa 4,3 Milliarden Adressen möglich sind. Und selbst diese enorme Anzahl hat sich als unzureichend erwiesen, um mit dem ständig wachsenden Pool an technischen Geräten Schritt zu halten, die mit Netzwerken verbunden werden müssen.

Hier kommt IPv6 (Internet Protocol Version 6) ins Spiel, das 1995 eingeführt wurde, um diese Situation der „Überbelegung“ zu entschärfen. Das erste, was beim Vergleich der beiden Protokolle auffällt, ist, wie viel größer IPv6 ist und 128-Bit-Adressen bietet, die genau 4-mal größer sind als die von IPv4.

Diese Zunahme führt zu einem Pool möglicher Adressen, der so groß ist, dass man es sich kaum vorstellen kann. Diese Zahl beträgt 340 Undezillionen, die als 3,4 x 10 hoch 38 berechnet und numerisch als 3,4 gefolgt von 38 Nullen ausgedrückt wird. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Pool mit so viel Wasser jemals vollständig entleert wird. Aber die Computernutzung auf der ganzen Welt ist so weit fortgeschritten, dass ihr beispielloses Wachstum eine solch enorme Reaktion hervorrufen würde.

IPv6 bietet nicht nur den vierfachen Adressbereich von IPv4, sondern beinhaltet auch die Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Mit dieser Funktion können Geräte ihre eigenen IP-Adressen konfigurieren, ohne auf einen externen DHCP-Server angewiesen zu sein, was ebenfalls den Netzwerkverkehr reduziert.

IPv6 verwendet auch einen erweiterten Typ von DNS-Eintrag, der einen Domainnamen mit einer geeigneten IPv6-Adresse abgleicht. Dieser DNS-Eintrag heißt „AAAA“ und stellt einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem „A-Eintrag“ dar, bei dem es sich um den DNS-Eintrag handelt, der eine entsprechende IPv4-Adresse enthält. Der Unterschied zwischen einem AAAA-Eintrag (manchmal auch als Quad-A-Record bezeichnet) und einem A-Eintrag besteht hauptsächlich in der erhöhten Kapazität, sodass AAAAs den verwendeten umfangreichen 128-Bit-Identifier aufnehmen können.

Eine Möglichkeit, A-Einträge und AAAA-Einträge effektiv zu umgehen, ist die Erstellung eines CNAME (was für kanonischen Namen steht). Ein CNAME ist eine Art von DNS-Eintrag, der als Alias für bestimmte Domains oder Subdomains fungiert. Eine kleine Einschränkung, die Sie beachten sollten, ist, dass ein Hostname mit einem CNAME keine A-Einträge oder AAAA-Einträge aktivieren kann, die diesen Namen bereits tragen.

IPv6 ist nicht das einzige Schlüsselprotokoll, das im Laufe der Zeit aktualisiert wurde. Transport Layer Security (TLS) ist ein hochgradig verschlüsseltes Protokoll, das webbasierte und andere Netzwerkkommunikation schützt. TLS ist ein Upgrade eines früheren Protokolls namens Secure Sockets Layer (SSL) aus dem Jahr 1999. Wie SSL bietet auch TLS ein Mittel zur Authentifizierung von Benutzern, zum Stoppen unbefugter Zugriffe und zur Wahrung und Überprüfung der Datenunversehrtheit.