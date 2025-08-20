Was ist „Time to Live“ (TTL)?

Die DNS TTL bezieht sich darauf, wie lange ein DNS-Server einen zwischengespeicherten DNS-Eintrag bereitstellen kann. Es ist wie ein Verfallsdatum für einen DNS-Eintrag, das dem lokalen Resolver mitteilt, wie lange er den Eintrag in seinem Cache behalten soll.

Die DNS-Auflösung ist der Prozess der Umwandlung eines Domainnamens in eine Internetprotokoll (IP)-Adresse und der Verbindung eines Benutzers mit einer Website. Dabei werden Informationen, die in DNS-Einträgen gespeichert sind, von mehreren DNS-Servern abgerufen und mit dem rekursiven oder lokalen DNS-Resolver begonnen. Ein Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP) stellt häufig rekursive Resolver bereit und verwaltet sie.

Wenn ein Benutzer einen Domainnamen in einen Webbrowser eingibt (eine DNS-Abfrage initiiert), fragt ein rekursiver Resolver eine Reihe von autoritativen Servern ab, um den A-Eintrag (A-Einträge für IPv4-Adressen, AAAA-Einträge für IPv6-Adressen) zu erhalten, der die IP-Adresse für eine Domain angibt.

Wenn der lokale Resolver jedoch bereits über den Datensatz verfügt, der für die Auflösung der Abfrage erforderlich ist, kann er den Benutzer verbinden, ohne mit dem DNS-Suchvorgang fortzufahren. Dieser effiziente Prozess reduziert die Abfragelast auf autoritativen Servern und verbessert die Geschwindigkeit, mit der ein Benutzer mit einer Website verbunden wird, erheblich. Der TTL-Wert wird in Sekunden angegeben und bestimmt, wie lange ein lokaler Cache-Server einen DNS-Eintrag bereitstellen kann, bevor er den autoritativen Server kontaktiert, um eine aktuelle Kopie des Eintrags zu erhalten.

Die meisten IP-Adressen sind dynamisch und ändern sich im Laufe der Zeit. Das bedeutet, dass die in den DNS-Einträgen enthaltenen Informationen aktualisiert werden müssen, um diese Änderungen widerzuspiegeln. Die TTL-Einstellungen helfen bei diesem Prozess, indem sie sicherstellen, dass die Datensätze in angemessenen Abständen gelöscht und aktualisiert werden.

Kürzere TTL-Werte sind eine strategische Wahl für Websites, die Inhalte ständig aktualisieren oder auffrischen. Diese niedrigen TTL-Werte tragen dazu bei, dass die auf den Servern zwischengespeicherten Datensätze aktuell bleiben und dass Änderungen an Datensätzen nahezu in Echtzeit weitergegeben werden. Andererseits werden längere TTL-Werte für DNS-Einträge verwendet, die sich weniger häufig ändern, wie z.B. TXT-Einträge (die Informationen über die Konfiguration und den Besitz einer Domain enthalten) und MX-Einträge (die E-Mails an einen E-Mail-Server leiten).

TTL-Werte wirken sich auf das Abfragevolumen aus, das mit dem autoritativen Nameserver verbunden ist. Wenn ein DNS-Cache einen Datensatz zu lange speichert, dauert es länger, bis Änderungen an dem Datensatz weitergegeben werden, was die Suche eines Benutzers verlangsamen oder zu einer Fehlermeldung führen kann. Wenn die TTL-Werte unnötig niedrig sind, laufen Unternehmen Gefahr, die Server mit Abfragen zu überlasten. Managed DNS-Lösungen können verwendet werden, um maximale Betriebszeit, optimierte Observability und schnelle Antwort- und Bereitstellungszeiten zu gewährleisten.