Was ist physische KI?

Mehrere Engpässe, die bisher eine physische KI-Revolution verhindert haben, werden gleichzeitig durchbrochen. Die erste und wichtigste ist die Einführung generativer KI, die auf Foundation Models basiert. Die heutigen großen Computer Vision und multimodalen Modelle können Objekte erkennen, räumliche Beziehungen verstehen und über verschiedene Umgebungen hinweg verallgemeinern. Dies reduziert den Umfang der spezifischen Schulung, die für einzelne Aufgaben erforderlich ist, und ermöglicht die Wiederverwendung von Informationen durch die Systeme.

Die zweite Herausforderung wird nun durch die Power moderner Simulationen überwunden, die hochpräzise physikalische Modellierung, fotorealistisches Rendering und Parallelisierung kombiniert. Dies reduziert die Trainingszeiten des Modells drastisch und macht Simulation nicht nur für Tests, sondern auch als primäres Trainingsfeld nützlich. Ein ähnlicher Trend ist die explosionsartige Zunahme der Verfügbarkeit von Computern. Durchbrüche bei GPUs und Rechenzentren haben Schulungen in großem Maßstab möglich gemacht.

Schließlich ist die Hardware besser denn je. Moderne Roboter haben bessere Sensoren und leichtere Materialien. Sie können von den jüngsten Durchbrüchen im Bereich der Edge-KI und den besseren Kommunikationsfunktionen profitieren. Diese Innovationen haben das Experimentieren auch für kleine Startups möglich gemacht. Das Ergebnis ist eine Renaissance für physische Automatisierung, von autonomen Fahrzeugen bis hin zu Industrierobotern und Bots, die Chirurgie und andere komplizierte Eingriffe durchführen.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, wird weithin zugeschrieben, den Begriff „physische KI“ populär gemacht und ihn als die nächste große Welle KI-gestützter Innovation bezeichnet zu haben. In einem Podcast-Interview im Januar 2026 sagte Huang eine Zukunft mit „einer Milliarde Robotern“ voraus.1 Diese Vision beinhaltet eine neue Weltwirtschaft rund um die Entwicklung und Wartung all dieser neuen Roboter, die zu einer der größten Branchen der Welt werden könnten, nichts weniger als eine zweite industrielle Revolution.

Im selben Monat veröffentlichte Nvidia eine Sammlung offener Modelle, Frameworks und fortschrittlicher KI-Infrastruktur für physische KI.2 In der Pressemitteilung wurden neue Technologien zur Beschleunigung der Workflows im gesamten „Roboterentwicklungszyklus“ hervorgehoben.

„Der ChatGPT-Moment für die Robotertechnik ist da“, sagte Huang.

Die Version enthält offene, vollständig anpassbare Weltmodelle, die eine physikalisch basierte Generierung synthetischer Daten und die Bewertung von Roboterrichtlinien in der Simulation für physikalische KI ermöglichen, ein offenes Reasoning Vision Language Model und ein offenes Reasoning Vision Language Action Model. Dies ging mit neuen Simulations- und Computer-Frameworks einher.