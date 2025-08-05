Warum 2025 ein entscheidendes Jahr für die Robotertechnik ist

Anto Patrex verließ dieses Jahr seinen Job bei einem großen KI-Unternehmen, um CosmicBrain zu gründen, ein Start-up, das sich einer der größten Herausforderungen der Robotertechnik stellt: Daten.

„Viele Menschen haben angefangen, KI zu entwickeln und einzusetzen, um die Robotertechnik zu verbessern“, sagt er in einem Interview mit IBM Think. „Das ist also einer der Gründe, warum ich meinen Job gekündigt habe. Ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht ab heute vor Ort bin, verpasse ich eine Menge.“

CosmicBrain erstellt Simulationsmodelle zum Trainieren von Robotern mit Hilfe von menschlichen Aufgabendaten, die über eine Wearable Smart-Brille erfasst werden. „Wenn man sich Roboter von Unternehmen für physische Intelligenz ansieht, stellt man fest, dass diese mithilfe von Teleoperation trainiert werden“, erklärt Patrex. „Dies ist keine skalierbare Methode, daher stehen bei der Anwendung in einem realen Lagerhaus oder auf einem landwirtschaftlichen Feld keine vielfältigen Datensätze zur Verfügung.“

Die Idee? Ein Plug-and-Play-App-Store für Roboter, für alle: Entwickler, Studierende oder Unternehmen, die bereit sind, ihre Roboter zu trainieren. „Wir erstellen einen Google Play Store oder einen App Store für Roboter“, sagt er. „Es ist wie die moderne Matrix. Wir werden Hunderttausende von Funktionen bereitstellen, die man einfach einbinden kann, und der Roboter weiß dann, was zu tun ist.“

Laut Patrex ist geplant, in den nächsten zwei Jahren über 50 Millionen Stunden Videomaterial zu sammeln. Der nächste Schritt wird sein, diese Daten zur Generierung synthetischer Daten zu nutzen.

„Es gibt eine Menge Dinge, die wir in der realen Welt nicht tun können“, sagt er. „Was passiert, wenn der Roboter ein Paket fallen lässt? Wie nimmt er es auf? Wir können diesen Robotern beibringen, dies zu tun, oder 100 verschiedene Obstsorten zu erkennen, zum Beispiel Kirschen von Tomaten, Äpfeln und Orangen zu unterscheiden.“

CosmicBrain sieht sein Potenzial für das Ökosystem der Robotertechnik ähnlich wie das von Scale AI, das sich auf Datenannotation spezialisiert hat, und wie das von Google, Microsoft, Meta, OpenAI oder Anthropic beim Boom der generativen KI. „Mit dem Unterschied, dass Scale AI die eigenen Daten verkauft hat“, sagt er. „Wir werden unsere Daten nicht verkaufen Vielmehr werden wir Kompetenzen als APIs verkaufen, sodass die Daten beim Unternehmen bleiben.“

Vor einigen Tagen hat Elon Musk, CEO von Tesla, vorausgesagt, dass die Optimus-Roboter von Tesla 30 Billionen USD Umsatz einbringen könnten, und Patrex glaubt ihm das. „Wir werden bald sehen, dass [jeder] … Roboter baut, Roboter repariert, Roboter bemalt, Roboter trainiert“, so Patrex. „Es wird einen riesigen Markt dafür geben.“