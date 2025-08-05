Warum 2025 ein entscheidendes Jahr für die Robotertechnik ist

Er ist niedlich, klein, sieht komisch aus und ist in Python programmierbar. Lernen Sie Reachy Mini kennen, einen kompakten Open-Source-Roboter von Hugging Face, der von Entwicklern, normalen Verbrauchern und sogar Kindern genutzt werden kann. Seit Hugging Face die Veröffentlichung im Juli angekündigt hat, konnte Reachy Mini, der im Vorverkauf erhältlich ist, laut Pollen Robotics, einem kürzlich von der KI übernommenen Unternehmen für Robotertechnik, alle Erwartungen übertreffen.
2025 scheint das Jahr der physischen KI zu werden. Laut NASDAQ wird der Markt voraussichtlich von 12,77 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 124,77 Milliarden USD im Jahr 2030 wachsen. NVIDIA kündigte außerdem das erste offene humanoide Foundation Model, GROOT N1, an. Und Roboter werden bereits eingesetzt: Amazon hat im Juli 2025 seinen millionsten Roboter bereitgestellt und Googles Waymo hat bis Mai 2025 über 10 Millionen Fahrten geliefert.
Aber sind Roboter bereit für den Alltag? IBM Think traf sich mit den Gründern, die auf diese Zukunft hinarbeiten.
Anto Patrex verließ dieses Jahr seinen Job bei einem großen KI-Unternehmen, um CosmicBrain zu gründen, ein Start-up, das sich einer der größten Herausforderungen der Robotertechnik stellt: Daten.
„Viele Menschen haben angefangen, KI zu entwickeln und einzusetzen, um die Robotertechnik zu verbessern“, sagt er in einem Interview mit IBM Think. „Das ist also einer der Gründe, warum ich meinen Job gekündigt habe. Ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht ab heute vor Ort bin, verpasse ich eine Menge.“
CosmicBrain erstellt Simulationsmodelle zum Trainieren von Robotern mit Hilfe von menschlichen Aufgabendaten, die über eine Wearable Smart-Brille erfasst werden. „Wenn man sich Roboter von Unternehmen für physische Intelligenz ansieht, stellt man fest, dass diese mithilfe von Teleoperation trainiert werden“, erklärt Patrex. „Dies ist keine skalierbare Methode, daher stehen bei der Anwendung in einem realen Lagerhaus oder auf einem landwirtschaftlichen Feld keine vielfältigen Datensätze zur Verfügung.“
Die Idee? Ein Plug-and-Play-App-Store für Roboter, für alle: Entwickler, Studierende oder Unternehmen, die bereit sind, ihre Roboter zu trainieren. „Wir erstellen einen Google Play Store oder einen App Store für Roboter“, sagt er. „Es ist wie die moderne Matrix. Wir werden Hunderttausende von Funktionen bereitstellen, die man einfach einbinden kann, und der Roboter weiß dann, was zu tun ist.“
Laut Patrex ist geplant, in den nächsten zwei Jahren über 50 Millionen Stunden Videomaterial zu sammeln. Der nächste Schritt wird sein, diese Daten zur Generierung synthetischer Daten zu nutzen.
„Es gibt eine Menge Dinge, die wir in der realen Welt nicht tun können“, sagt er. „Was passiert, wenn der Roboter ein Paket fallen lässt? Wie nimmt er es auf? Wir können diesen Robotern beibringen, dies zu tun, oder 100 verschiedene Obstsorten zu erkennen, zum Beispiel Kirschen von Tomaten, Äpfeln und Orangen zu unterscheiden.“
CosmicBrain sieht sein Potenzial für das Ökosystem der Robotertechnik ähnlich wie das von Scale AI, das sich auf Datenannotation spezialisiert hat, und wie das von Google, Microsoft, Meta, OpenAI oder Anthropic beim Boom der generativen KI. „Mit dem Unterschied, dass Scale AI die eigenen Daten verkauft hat“, sagt er. „Wir werden unsere Daten nicht verkaufen Vielmehr werden wir Kompetenzen als APIs verkaufen, sodass die Daten beim Unternehmen bleiben.“
Vor einigen Tagen hat Elon Musk, CEO von Tesla, vorausgesagt, dass die Optimus-Roboter von Tesla 30 Billionen USD Umsatz einbringen könnten, und Patrex glaubt ihm das. „Wir werden bald sehen, dass [jeder] … Roboter baut, Roboter repariert, Roboter bemalt, Roboter trainiert“, so Patrex. „Es wird einen riesigen Markt dafür geben.“
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Diese Zukunft entspricht für Jan Liphardt schon fast der Realität. Er ist außerordentlicher Professor für Biotechnik in Stanford und Gründer von OpenMind, ein offener, KI-nativer Software-Stack für Roboter, der in diesem Jahr seinen ersten Laden in San Francisco eröffnen soll.
„Das passiert dieses Jahr, nicht erst 2037“, sagt Liphardt gegenüber IBM Think. „Und das betrifft nicht nur uns.“
Als langjähriger Fan von Sci-Fi-Robotern beschäftigte sich Liphardt mit der Kluft zwischen fiktiven Robotern und den industriellen Maschinen im echten Leben. „Viele von uns kennen Filme, in denen Menschen mit Robotern interagieren“, sagt er. „Und bis vor wenigen Jahren wurden Roboter gebaut, um ein Stück Metall zu verschieben und es mit einem anderen Stück Metall zu verschweißen – für industrielle Zwecke. Es gab eine riesige Kluft zwischen der Art von Robotern, die wir in Filmen sahen und über die wir in Science-Fiction-Büchern lasen, und der Art von Robotern, die wir um uns herum gesehen haben.“
Das änderte sich während des Booms der generativen KI.
„Ich habe mir LLMs vor ein paar Jahren angesehen“, erzählt er. „Ich war neugierig, ob sich die Ausgaben von Text auf Aktionen in der realen Welt erweitern lassen.“
Er begann damit, Software zur Steuerung von Haushaltsrobotern zu schreiben – die Kindern bei den Hausaufgaben helfen, unbekannte Gäste anbellen und sogar Parks kartieren. „LLMs können nicht nur Computercode schreiben, sondern auch Befehle an die Hardware ausgeben“, sagt Liphardt. „Das fand ich wirklich interessant.“
Er glaubt, dass LLMs zentrale Herausforderungen wie die Datenfusion lösen, den Prozess der Integration von Daten aus mehreren Quellen, um eine zusammenhängende und informative Ausgabe zu erzielen. „Ein Vorteil der Verwendung von Sprache zur Beschreibung der physischen Welt ist, dass sie natürlich mit der Funktionsweise großer Sprachmodelle harmoniert – sie können diese Eingabe wunderbar verstehen, weiterführen und daraus Geschichten generieren.“
Dennoch funktioniert nicht alles wie geplant. Einer seiner Roboter neigt zum Beispiel dazu, Obdachlose anzubellen. „Das haben wir natürlich nicht einprogrammiert“, gibt er zu. „Aber die Vorstellung, dass ein Obdachloser angsteinflößend sein kann, muss in den Trainingsdaten enthalten sein.“
„Diese [Verzerrung in den Trainingsdaten] ist nicht spezifisch für Roboter“, sagt Liphardt. „Und für mich ist es wichtig, das einfach zu beobachten und dann über gute Möglichkeiten nachzudenken, wie man die Technologie kontrollieren oder regulieren kann. Und das ist auch ein völlig ungelöstes Problem. Wenn man an die Schnittstelle zwischen Ausrichtungsführung und großen Sprachmodellen denkt, ist das ein viel, viel größeres Problem als jede Roboter-Softwarebemühung.“
Die Förderung der Akzeptanz durch Entwickler könnte der entscheidende Schritt sein, um die Robotertechnik endgültig im Mainstream zu etablieren. Das ist das Versprechen hinter Hugging Faces Einstieg in die Branche. „Mit günstigerer Hardware und Open Source KI glauben wir, dass dies der ChatGPT-Moment für die Robotertechnik sein könnte“, so Hugging Face CEO Clément Delangue in einer der letzten Podcast-Folgen von TBPN.
K-Scale Labs, ein Open-Source-Unternehmen für Robotertechnik mit Sitz in San Francisco, arbeitet nach demselben Grundprinzip. Die Auslieferung des K-Bot, eines persönlichen Roboters mit einfacher Fortbewegung, Sprachsteuerung und einem vordefinierten Befehlssatz, wird im Dezember 2025 beginnen.
„Ich denke, es ist sehr wichtig, eine reale Open-Source-Plattform für Entwickler zu haben“, sagt Benjamin Bolte, Gründer und CEO von K-Scale Labs, in einem Interview.
Bolte, ein ehemaliger Tesla- und Meta-Ingenieur, glaubt, dass das wirkliche Wachstum, wie in den Anfängen der PCs oder Spielkonsolen, von frühen Anwendern, Entwicklern und Hobbyisten kommen wird.
K-Scale Labs setzt auf einige wichtige Anwendungsfälle – und auf Offenheit. „Der Versuch, vorzuschreiben, wie alles funktionieren soll, ist der falsche Ansatz“, so Bolte. „Wenn wir tatsächlich Menschen dazu bringen können, mit Robotern zu experimentieren und das Produkterlebnis selbst zu gestalten, denke ich, dass es einen gewaltigen Abwärtsstrom geben wird, wie ein Ökosystem für App-Entwickler für Humanoide."
Aufbauend auf dem Interesse an Reachy 2, einem vollständig humanoiden Open Source Roboter, der von Pollen Robotics entwickelt und gebaut wurde, entwickelte das Unternehmen Reachy Mini, einen persönlichen Roboter, der nur auf Vorbestellung erhältlich ist. Es handelt sich hierbei nicht um einen vollständig humanoiden Roboter, sondern potenziell um einen Alltagsassistenten, der sich in Ihrem Haus bewegen, sprechen, zuhören und seine Umgebung visualisieren kann.
„Das Anwendungsspektrum ist riesig“, sagte Anne-Charlotte Passanisi, Senior Product Manager bei Pollen Robotics, dem Unternehmen für Robotertechnik, das Anfang dieses Jahres von Hugging Face übernommen wurde. „Wir entwickeln Bausteine, mit denen Menschen erstaunliche Dinge erschaffen können. Das Ziel ist ein familienfreundlicher Roboter, den jeder programmieren kann. Wir sind noch nicht am Ziel, aber das Potenzial ist enorm.“
Erfahren Sie, wie CEOs generative KI nutzen können, um die IT zu automatisieren und Geschäftsleistungen zu verbessern.
Durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen können Teams eine kosteneffektive Anwendungsleistung dynamisch und kontinuierlich gewährleisten.
Lesen Sie, wie Sie Ihre IT-Teams neu positionieren und KI- und IT-Automatisierung in Ihr Unternehmen integrieren können, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Skalieren Sie Ihre vorhandene IT-Infrastruktur automatisch, um eine höhere Leistung zu geringeren Kosten zu erzielen.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.
Gehen Sie über einfache Aufgabenautomatisierungen hinaus und bewältigen Sie anspruchsvolle, kundenorientierte und umsatzfördernde Prozesse mit integrierter Akzeptanz und Skalierung.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb Erkenntnisse liefert, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.