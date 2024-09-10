Die Autoindustrie setzt voll auf Robotertechnik. Der Automobilsektor ist laut einer Studie der Internationalen Föderation der Robotertechnik aus dem Jahr 2024 zum führenden Anbieter von Industrierobotern geworden und machte im vergangenen Jahr 33 % aller Installationen in den USA aus. Zu den wichtigsten Gründen zählen der Übergang zu mehr Elektrofahrzeugen sowie der Fachkräftemangel.
Die Automobilhersteller setzen eine Vielzahl von Robotern ein, von kollaborativen Robotern (oder „Cobots“) bis hin zu sechsachsigen Roboterarmen. Aber die neueste und angesagteste Technologie sind die humanoiden Roboter, die sich ihren Weg in die Fabrikhallen bahnen.
Kürzlich veröffentlichte das kalifornische Unternehmen für Robotertechnik Figure, das Anfang dieses Jahres 675 Millionen US-Dollar eingeworben hat, ein Video, das zeigt, wie sein humanoider Figur 01 in einer BMW-Fabrik arbeitet; im August veröffentlichten sie Figur 02, die dank einer OpenAI-Integration natürliche Sprachgespräche führen kann und derzeit von BMW getestet wird. Und diesen Sommer stellte Tesla seinen Optimus Gen 2 auf der World KI Konferenz in Shanghai vor und sagte, es plane, ihn bald in Tesla-Fabriken einzusetzen. Elon Musk hat angedeutet, dass Optimus das Potenzial hat, wertvoller zu werden als Teslas andere Produkte zusammen. Mercedes-Benz und Chinas Nio experimentieren ebenfalls mit Humanoiden in ihren Fabriken.
Zuvor hatte Hyundai Boston Dynamics im Jahr 2021 übernommen, obwohl es noch keine Informationen darüber gibt, ob der humanoide Roboter Atlas von BD in Hyundai-Werken eingesetzt wird – dazu gleich mehr.
„Roboter gibt es schon seit vielen Jahren“, sagt Jose Favilla, globaler Leiter für Industry 4.0 bei IBM. „Der Schlüssel für die Zukunft liegt darin, sie von der Ausführung sich wiederholender Aufgaben hin zu mehr Intelligenz zu entwickeln – also in der Fähigkeit, ein breiteres Spektrum an Aufgaben entsprechend den unterschiedlichen Bedingungen in einer Produktionsanlage zu erfüllen.“ Ihre Interaktionen mit den Pflanzensystemen wären effizienter, da sie nicht wie die Menschen über Bildschirme auf die Systeme zugreifen müssten, fügt er hinzu. „Sie erhalten direkte digitale Benachrichtigungen über potenzielle Probleme, können frühere Wartungsberichte einsehen und mithilfe eigener oder anderer intelligenter Systeme eine Maschine reparieren.“
„Humanoide Hände sind ein wichtiges Thema der Forschung und ein Durchbruch könnte in den nächsten Jahren kommen“, so Dr. Yue Hu, Leiter des Active & Interactive Robotics Lab an der University of Waterloo. „Da [Humanoide] auch mit Beinen ausgestattet und im Allgemeinen wie Menschen geformt sind, müssen Fabriken ihre Umgebung nicht umgestalten.“ Autowerke nehmen derzeit viel Immobilien in Anspruch, weil sie große Maschinen unterbringen müssen, die nur einer Aufgabe dediziert sind, stellt Hu fest. „Dies könnte zu einer nachhaltigeren Zukunft und kleineren Fabriken führen, in denen universell einsetzbare Humanoide auf engstem Raum mehrere Aufgaben übernehmen könnten.“
„Beinbasierte Systeme haben den Vorteil, dass sie sich in komplexen Umgebungen vielseitiger verschieben können, beispielsweise Treppen steigen und Hindernisse überwinden, im Gegensatz zu Radrobotern“, sagt Hu. Sie seien aber immer noch anfällig für Instabilität, fügt sie hinzu, und genau da hätten Radroboter einen Vorteil.
Auch die Robotertechnikunternehmen selbst haben eine klare Meinung zu diesem Thema. „Zweibeinige Laufroboter sind angesichts der aktuellen Aktuatortechnologie im Grunde nutzlos“, so Geordie Rose, CEO und Mitbegründer von Sanctuary AI, dem Hersteller des radgetriebenen humanoiden Roboters Phoenix. Im April kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft mit Kanadas Magna an, einem weltweiten Autoteilelieferant mit 343 Fabriken.
„Jedes Unternehmen, das zweibeinige Roboter baut, wird sich auf Nischenanwendungsfälle beschränken, wie das Bewegen leerer Behälter, die mit Spezialrobotern besser funktionieren“, fährt Rose fort. „Dies liegt daran, dass das Gehen auf zwei Beinen von Natur aus instabil und energieineffizient ist und die Qualität der Motoren im Oberkörper stark einschränkt, da der Oberkörper so leicht wie möglich sein muss. Für den Einsatz im Arbeitsbereich benötigte mobile, geschickte Manipulationsroboter ein Fahrgestell mit Rädern; so sind unsere Systeme auch konzipiert. Räder sind nicht nur eine gute Idee – sie sind für ein mobiles Manipulationsprodukt unerlässlich.“
Agility Robotics, der Hersteller des humanoiden Roboters Digit, betrachtet gut gestaltete Beine als unerlässlich. „Digit wurde für die Bewältigung vielfältiger Aufgaben konzipiert, und seine Beine sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal“, erklärt Daniel Diez, Chief Strategie-Officer von Agility. Digit wird derzeit in den Lagern von Amazon und Spanx eingesetzt; Agility arbeitet momentan mit Automobilherstellern zusammen, gibt aber noch nicht bekannt, mit welchen.
Agility untersuchte die biometrischen Eigenschaften von Tieren beim Gehen und Laufen und kam zu dem Schluss, dass vogelähnliche Beine mit riesigen Knöcheln und Zehen der richtige Weg sind (sehen Sie Digit hier in Aktion). Durch die Beine im Vogelstil kann der Roboter gerade in die Hocke gehen und zum Speicher zusammenklappen. „Die Konstruktion der Beine von Digit ermöglicht es ihm, sich ähnlich wie ein Mensch fortzubewegen“, fügt Diez hinzu. „Dadurch kann der Roboter ein breiteres Spektrum komplexer Aufgaben ausführen, und das ist ein wichtiger Grund dafür, dass wir unsere Roboter heute kommerziell bereitstellen können.“
Zurück zu Boston Dynamics: Diesen Frühling hat das Robotikunternehmen sein zehn Jahre altes Atlas-Humanoid ausgemustert und kurz darauf eine neue Version vorgestellt. Ein virales Video des aktualisierten Atlas wurde bereits sechs Millionen Mal angesehen. Die sehr unmenschlichen Bewegungen des Roboters in dem Clip gaben Elon Musk den Prompt zu der Vermutung, er sei besessen.
Atlas befindet sich noch in der experimentellen Phase. Im Automobilbereich ist das eigentliche Arbeitstier des Unternehmens Spot, der vierbeinige Roboter, der schon seit einiger Zeit in den Autofabriken unterwegs ist. Tatsächlich arbeitete IBM im Jahr 2021 mit Boston Dynamics zusammen, um KI-basierte Lösungen für Spot zu entwickeln.
Spots neuestes Joint Venture ist mit BMW. In einem BMW Werk außerhalb von Birmingham, England, führt Spot autonom industrielle Inspektionen durch und liefert Daten zurück, damit die Teams die vorausschauende Wartung durchführen können. Ein Beispiel ist der akustische Sensor, der ein Druckluftleck erkennen kann, bevor es zu einer teuren Reparatur wird (ein einzelnes Leck von einem Viertelzoll kann laut einem Vertreter von Boston Dynamics bis zu 8.000 US-Dollar pro Jahr kosten). Die Roboter können auf einer Einrichtungskarte mit Hilfe einer speziell entwickelten Flottenmanagement-Software verfolgt werden. Damit können Bediener Routen planen, Missionen planen, den Fortschritt überwachen und die Roboter aus der Ferne steuern.
Haben tierbasierte Roboter einen Vorteil gegenüber humanoiden Robotern? „Beide haben ihre Vor- und Nachteile“, sagt Favilla. „Roboter auf Humanoid-Basis können vielseitiger sein und sich leichter in bestehende Anlagenumgebungen integrieren lassen. Tierbasierte Roboter eignen sich besser für bestimmte Aufgaben, wie beispielsweise das Kriechen in engen Räumen, was für humanoide Roboter schwierig wäre.“
Da humanoide Roboter nun einmal menschlich aussehen, besteht die Sorge, dass ihre lebenden, atmenden Kollegen anfangen könnten, sie zu vermenschlichen?
„Ich denke, dass Maschinen, die in Fabriken eingesetzt werden, wo sie sich wiederholende, spezielle Aufgaben haben, wie andere Technologien wahrgenommen werden, die in ähnlichen Umgebungen eingeführt wurden“, sagt Hu. „Anfangs wird es vielleicht eine Übergangsphase geben, aber die Normalisierung würde schneller erfolgen als in anderen Umgebungen, die mehr soziale Interaktionen erfordern.“
Hus Forschung befasst sich mit der Mensch-Roboter-Interaktion (HRI) und sucht nach Möglichkeiten, wie Roboter ihre Aufgaben so ausführen können, dass sie sozial akzeptabel erscheinen. Sie merkt an, dass die soziale Wahrnehmung von Robotern durch die Menschen in Pflege- oder Bildungseinrichtungen ein entscheidender Faktor sei, aber „in einer Fabrik oder bei der Automatisierung würde dies weitgehend außer Acht gelassen“.
„Roboter werden oft zum Brennpunkt für Automatisierung und Arbeitsplatzunsicherheit“, sagt Diez. „Das ist verständlich, insbesondere wenn die Technologie die Form eines Humanoiden annimmt. Wenn man über humanoide Roboter oder Automatisierung im Allgemeinen nachdenkt, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Technologie-Fortschritte die Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze nicht verringern. Es hat lediglich die Art der verfügbaren Arbeitsplätze verändert.“
„Aktuell gibt es in den USA 8,2 Millionen offene Stellen, aber nur 6,5 Millionen Arbeitslose“, sagt Rose. „Die Welt braucht mehr Arbeitskräfte, insbesondere für Tätigkeiten, die zu eintönig, schmutzig oder gefährlich sind, als dass Menschen sie ausüben möchten.“
„Unternehmen müssen dieses Problem durch Automatisierung lösen“, fügt Diez hinzu, „sonst steht der Erfolg des Unternehmens selbst auf dem Spiel.“
