Die Autoindustrie setzt voll auf Robotertechnik. Der Automobilsektor ist laut einer Studie der Internationalen Föderation der Robotertechnik aus dem Jahr 2024 zum führenden Anbieter von Industrierobotern geworden und machte im vergangenen Jahr 33 % aller Installationen in den USA aus. Zu den wichtigsten Gründen zählen der Übergang zu mehr Elektrofahrzeugen sowie der Fachkräftemangel.

Die Automobilhersteller setzen eine Vielzahl von Robotern ein, von kollaborativen Robotern (oder „Cobots“) bis hin zu sechsachsigen Roboterarmen. Aber die neueste und angesagteste Technologie sind die humanoiden Roboter, die sich ihren Weg in die Fabrikhallen bahnen.

Kürzlich veröffentlichte das kalifornische Unternehmen für Robotertechnik Figure, das Anfang dieses Jahres 675 Millionen US-Dollar eingeworben hat, ein Video, das zeigt, wie sein humanoider Figur 01 in einer BMW-Fabrik arbeitet; im August veröffentlichten sie Figur 02, die dank einer OpenAI-Integration natürliche Sprachgespräche führen kann und derzeit von BMW getestet wird. Und diesen Sommer stellte Tesla seinen Optimus Gen 2 auf der World KI Konferenz in Shanghai vor und sagte, es plane, ihn bald in Tesla-Fabriken einzusetzen. Elon Musk hat angedeutet, dass Optimus das Potenzial hat, wertvoller zu werden als Teslas andere Produkte zusammen. Mercedes-Benz und Chinas Nio experimentieren ebenfalls mit Humanoiden in ihren Fabriken.

Zuvor hatte Hyundai Boston Dynamics im Jahr 2021 übernommen, obwohl es noch keine Informationen darüber gibt, ob der humanoide Roboter Atlas von BD in Hyundai-Werken eingesetzt wird – dazu gleich mehr.