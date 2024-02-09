Was ist Mainframe-Modernisierung? 

Modernisierungsansätze können in Umfang und Ausmaß sehr unterschiedlich sein. Einige umfassen eine vollständige Überarbeitung der Funktionalität und der Codebasis eines bestehenden Systems, während andere auf spezifischere Innovationsbereiche abzielen. Der zweite Ansatz ist weiter verbreitet, da ein vollständiger Ersatz der zugrunde liegenden Technologien oft kostspielig und riskant ist. Hinter dem zweiten, vorsichtigeren Modernisierungsansatz steht der Gedanke, dass sich eine zugrunde liegende Technologie seit der Installation eines Computersystems oder der Erstellung einer App möglicherweise geändert hat, die Datenmigration von einem System zu einem anderen jedoch riskant und teuer sein kann.

Die Wahl der richtigen Mainframe-Modernisierungslösung ist entscheidend, um Ihre Hard- und Software auf dem neuesten Stand zu halten und in einer sich schnell verändernden IT-Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die meisten Unternehmen Mainframe-Systeme verwenden, um ihre kritischsten Mainframe-Workloads auszuführen und wertvolle Daten zu speichern, priorisieren Führungskräfte zunehmend die Mainframe-Modernisierung und tätigen große Investitionen in diesen Bereich. Laut einem von IBM in Auftrag gegebenen aktuellen IBV-Bericht geben 71 % der Führungskräfte an, dass Mainframe-Anwendungen für ihre Geschäftsstrategie von zentraler Bedeutung sind, und vier von fünf Führungskräften geben an, dass sich ihre Unternehmen schnell verändern müssen, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten.