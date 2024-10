Der IBM Telum Prozessor repräsentiert einen bedeutenden Fortschritt in der Mikroprozessor-Technologie für IBM z16. Der Telum Prozessor wurde zur Verbesserung von Unternehmens-Workloads entwickelt und integriert Deep Learning-Funktionen direkt in die Hardware. So ist eine Betrugserkennung in Echtzeit und eine Optimierung der Entscheidungsprozesse möglich. Der Chip der nächsten Generation setzt durch die Bereitstellung beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz für komplexe Datenumgebungen mit seinen Innovationen neue Maßstäbe im Bereich Enterprise Computing:

Hohe Datenverarbeitungsleistung

Beschleunigte KI-Integration

Erweiterte Sicherheit

Energieeffizienz

Hohe Verfügbarkeit