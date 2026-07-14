Der IBM-Leitfaden für DevOps 2026

DevOps ist ein Ansatz in der Softwareentwicklung, der die Arbeit von Softwareentwicklungs- und IT-Betriebsteams miteinander verbindet und automatisiert, um die Bereitstellung sicherer, leistungsstarker Anwendungen zu beschleunigen.
Traditionell wurden Entwicklung und IT-Betrieb getrennt voneinander in eigenständigen Silos betrieben. DevOps beschreibt einen Entwicklungsprozess und einen organisatorischen Kulturwandel, der die Koordination und Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Funktionen fördert, mit einem gemeinsamen Satz von Werkzeugen und Praktiken. Es automatisiert einen flexiblen Entwicklungszyklus, in dem kleine Stücke neuen Codes in regelmäßigen Abständen (meist mindestens einmal täglich) zur Codebasis hinzugefügt und anschließend integriert, getestet und in die Produktion bereitgestellt werden.
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Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Terminologie, Prinzipien und Prozesse von DevOps und erfahren Sie, wie DevOps Entwicklungs- und IT-Betriebsabläufe miteinander verbindet und automatisiert, um die Softwarebereitstellung zu beschleunigen.
Erkunden Sie die Phasen des DevOps-Lebenszyklus – kontinuierliche Integration, Testing, Lieferung und Bereitstellung – sowie die Werkzeuge und Praktiken, die sie unterstützen.
Infrastructure as Code (IaC) ist eine DevOps-Methode, die Bereitstellung und Verwaltung von IT-Infrastrukturen mithilfe von Konfigurationsdateien anstelle manueller Prozesse automatisiert.
Microservices ist ein cloudnativer architektonischer Ansatz, bei dem eine Anwendung aus vielen lose gekoppelten und unabhängig voneinander einsetzbaren kleineren Diensten besteht. Experten beschreiben Microservice als für die DevOps-Methodik optimiert und für ihren Erfolg von DevOps abhängig.
Container sind ausführbare Softwareeinheiten, die den Anwendungscode zusammen mit seinen Bibliotheken und Abhängigkeiten verpacken und die Ausführung des Codes auf traditioneller IT- oder Cloud-Infrastruktur ermöglichen.
Die Container-Orchestrierung sorgt für die automatische Bereitstellung, das Deployment, die Skalierung und die Verwaltung des Lebenszyklus von containerisierten Anwendungen. Entwickler nutzen Container-Orchestrierung, um DevOps-Workflows zu optimieren. Heute ist Kubernetes die beliebteste Plattform für Container-Orchestrierung.
Observability ist die Fähigkeit, den inneren Zustand oder Zustand eines komplexen Systems auf der Grundlage der Kenntnis seiner Ausgaben zu verstehen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit moderner Anwendungen und Systeme.
SRE kombiniert DevOps und traditionelle IT-Abläufe, um Kundenprobleme zu lösen, IT-Betriebsaufgaben zu automatisieren, die Softwarebereitstellung zu beschleunigen und IT-Risiken zu minimieren. Es unterstützt Resilienz, Redundanz und Zuverlässigkeit im DevOps-Zyklus und befasst sich mit der täglichen Implementierung von Softwareprogrammen.
Ein Framework zur Vereinfachung des Hybrid-Cloud-Betriebs mit konsistenter Sicherheit und Governance.
Erfahren Sie, wie Platform-Engineering-Teams Infrastrukturen mit automatisierten Workflows und zentraler Steuerung skalieren.
Lernen Sie, wie Sie Sichtbarkeit gewinnen, die Resilienz stärken und die Komplexität von Kubernetes mit automatisierter Observability vereinfachen können.
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Liefern Sie Zuverlässigkeit mit KI-gestützter Observability in hoher Geschwindigkeit. Dieser IBM-Leitfaden zeigt, wie Sie einen umfassenden Überblick erhalten, die Ursachenanalyse beschleunigen und Probleme lösen können, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.
Verwenden Sie DevOps-Software und -Tools, um cloudnative Anwendungen für mehrere Geräte und Umgebungen zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten.
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