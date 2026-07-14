Der IBM-Leitfaden für DevOps 2026

Traditionell wurden Entwicklung und IT-Betrieb getrennt voneinander in eigenständigen Silos betrieben. DevOps beschreibt einen Entwicklungsprozess und einen organisatorischen Kulturwandel, der die Koordination und Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Funktionen fördert, mit einem gemeinsamen Satz von Werkzeugen und Praktiken. Es automatisiert einen flexiblen Entwicklungszyklus, in dem kleine Stücke neuen Codes in regelmäßigen Abständen (meist mindestens einmal täglich) zur Codebasis hinzugefügt und anschließend integriert, getestet und in die Produktion bereitgestellt werden.