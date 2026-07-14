Der IBM-Leitfaden für DevOps 2026

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOps ist ein Ansatz in der Softwareentwicklung, der die Arbeit von Softwareentwicklungs- und IT-Betriebsteams miteinander verbindet und automatisiert, um die Bereitstellung sicherer, leistungsstarker Anwendungen zu beschleunigen.

Traditionell wurden Entwicklung und IT-Betrieb getrennt voneinander in eigenständigen Silos betrieben. DevOps beschreibt einen Entwicklungsprozess und einen organisatorischen Kulturwandel, der die Koordination und Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Funktionen fördert, mit einem gemeinsamen Satz von Werkzeugen und Praktiken. Es automatisiert einen flexiblen Entwicklungszyklus, in dem kleine Stücke neuen Codes in regelmäßigen Abständen (meist mindestens einmal täglich) zur Codebasis hinzugefügt und anschließend integriert, getestet und in die Produktion bereitgestellt werden. 

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Erste Schritte

Einführung

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Terminologie, Prinzipien und Prozesse von DevOps und erfahren Sie, wie DevOps Entwicklungs- und IT-Betriebsabläufe miteinander verbindet und automatisiert, um die Softwarebereitstellung zu beschleunigen.

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Der DevOps-Lebenszyklus

Erkunden Sie die Phasen des DevOps-Lebenszyklus – kontinuierliche Integration, Testing, Lieferung und Bereitstellung – sowie die Werkzeuge und Praktiken, die sie unterstützen.        

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Infrastruktur als Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) ist eine DevOps-Methode, die Bereitstellung und Verwaltung von IT-Infrastrukturen mithilfe von Konfigurationsdateien anstelle manueller Prozesse automatisiert.

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Microservices

Microservices ist ein cloudnativer architektonischer Ansatz, bei dem eine Anwendung aus vielen lose gekoppelten und unabhängig voneinander einsetzbaren kleineren Diensten besteht. Experten beschreiben Microservice als für die DevOps-Methodik optimiert und für ihren Erfolg von DevOps abhängig.

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Container

Container sind ausführbare Softwareeinheiten, die den Anwendungscode zusammen mit seinen Bibliotheken und Abhängigkeiten verpacken und die Ausführung des Codes auf traditioneller IT- oder Cloud-Infrastruktur ermöglichen.

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Containerorchestrierung

Die Container-Orchestrierung sorgt für die automatische Bereitstellung, das Deployment, die Skalierung und die Verwaltung des Lebenszyklus von containerisierten Anwendungen. Entwickler nutzen Container-Orchestrierung, um DevOps-Workflows zu optimieren. Heute ist Kubernetes die beliebteste Plattform für Container-Orchestrierung.

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Observability

Observability ist die Fähigkeit, den inneren Zustand oder Zustand eines komplexen Systems auf der Grundlage der Kenntnis seiner Ausgaben zu verstehen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit moderner Anwendungen und Systeme.

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Site Reliability Engineering (SRE)

SRE kombiniert DevOps und traditionelle IT-Abläufe, um Kundenprobleme zu lösen, IT-Betriebsaufgaben zu automatisieren, die Softwarebereitstellung zu beschleunigen und IT-Risiken zu minimieren. Es unterstützt Resilienz, Redundanz und Zuverlässigkeit im DevOps-Zyklus und befasst sich mit der täglichen Implementierung von Softwareprogrammen.

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IBM DevOps

Was ist DevOps?

Andrea Crawford erklärt, was DevOps ist, welchen Wert DevOps hat und wie DevOps-Praktiken und -Tools Ihnen dabei helfen, Ihre Anwendungen durch die gesamte Delivery Pipeline der Softwareentwicklung von der Idee bis zur Produktion zu bringen. Das von führenden IBM Experten geleitete Programm soll Führungskräften das nötige Wissen vermitteln, um Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Entdecken Sie DevOps
Plattformteams in die Lage versetzen, Cloud richtig zu nutzen

Erfahren Sie, wie Plattformteams Workflows standardisieren und Infrastruktur und Security Lifecycle Management mit einem Platform-as-a-Product-Ansatz vereinheitlichen können.

Ressourcen

Beschleunigen Sie Innovationen mit einer sicheren, hybriden Cloud-Grundlage

Ein Framework zur Vereinfachung des Hybrid-Cloud-Betriebs mit konsistenter Sicherheit und Governance.
Innovationen in großem Maßstab mit einer einheitlichen Cloud-Plattform beschleunigen

Erfahren Sie, wie Platform-Engineering-Teams Infrastrukturen mit automatisierten Workflows und zentraler Steuerung skalieren.
Anwendungsleistung in Kubernetes-Umgebungen optimieren

Lernen Sie, wie Sie Sichtbarkeit gewinnen, die Resilienz stärken und die Komplexität von Kubernetes mit automatisierter Observability vereinfachen können.
Optimieren Sie Ihre Geschäftsleistung mit KI-gestützten Analysen

Registrieren Sie sich jetzt, um zu erfahren, wie erweiterte KI-Analysen Ihrem Unternehmen neue Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten eröffnen können. Greifen Sie auf Erkenntnisse von Experten zu und erkunden Sie, wie KI-Lösungen die betriebliche Effizienz verbessern, Ressourcen optimieren und zu messbaren Geschäftsergebnissen führen können.
Mainframe-Anwendungen mit Hybrid-Cloud-Mustern modernisieren

Erkunden Sie die neueste IBM Redbooks®-Publikation zur Mainframe-Modernisierung für Hybrid-Cloud-Umgebungen. Lernen Sie umsetzbare Strategien, Architekturlösungen und Integrationstechniken kennen, um Agilität, Innovation und geschäftlichen Erfolg voranzutreiben.

Full Stack Observability für DevOps-Teams

Liefern Sie Zuverlässigkeit mit KI-gestützter Observability in hoher Geschwindigkeit. Dieser IBM-Leitfaden zeigt, wie Sie einen umfassenden Überblick erhalten, die Ursachenanalyse beschleunigen und Probleme lösen können, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.
Der Stand der KI-Bereitschaft

Wir haben erkundet, warum manche Unternehmen sowohl auf die Umwälzungen als auch auf das Potenzial der KI vorbereitet sind. Finden Sie heraus, was diese KI-fähigen Unternehmen gemeinsam haben.
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