Was ist Design Thinking?

Die Anfänge von Design Thinking gehen bis in die 1960er Jahre zurück.1 Aber erst in den 1970er Jahren begannen sich die Prinzipien des Design Thinking als Denkweise zu etablieren. Von da an bis in die 1990er Jahre war dies ein Ansatz, der unter Designern diskutiert wurde und in verschiedenen Bereichen relevant wurde.

David Kelley gilt als Pionier des Design Thinking und hat den Begriff „Design Thinking“ geprägt.2 Kelley ist die Gründerin von IDEO, einem globalen Design- und Beratungsunternehmen, dessen gesamte Grundlage auf dem Design-Thinking-Ansatz basiert. IDEO sorgte für die Popularität von Design Thinking, insbesondere als Tim Brown, der CEO von IDEO, einen Artikel darüber in der Harvard Business Review veröffentlichte.

Darüber hinaus ist IBM® ein Pionier im Bereich Enterprise Design Thinking (EDT), einem Ableger des Design Thinking, der sich an größere Organisationen richtet. EDT ist von Natur aus skalierbarer als der ursprüngliche Design Thinking-Ansatz, aber mit dem gleichen Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer und die Neuerfindung.