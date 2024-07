Was ist Product Engineering?

Sobald eine Idee fertiggestellt ist, beginnen die Ingenieure mit der Entwurfsphase, in der sie detaillierte Wireframes, Spezifikationen, Zeichnungen und Modelle des Produkts erstellen. In dieser Phase können CAD-Tools (computergestütztes Design) eingesetzt werden, um zwei- und dreidimensionale Modelle zu entwickeln. Ingenieure entwerfen und erstellen Prototypen, die gebaut und getestet werden, um das Produkt zu validieren, bevor es in die Serienproduktion übergeht. Zur Unterstützung schwieriger Problemlösungsprozesse können mehrere Prototypen erstellt werden. Beim Software Engineering können Ingenieure in dieser Phase die gesamte Systemarchitektur des Produkts festlegen.