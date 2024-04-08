In einer Welt, in der jedes Unternehmen heutzutage ein Technologieunternehmen ist, müssen alle Unternehmen lernen, ihre digitalen Produkte gut zu verwalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit anderen Worten: Sie benötigen eine robuste digitale Strategie für das Product Lifecycle Management (PLM). PLM schafft Mehrwert durch die Standardisierung produktbezogener Prozesse, von der Ideenfindung über die Produktentwicklung und Markteinführung bis hin zu Erweiterungen und Wartung. Dies gewährleistet eine moderne Customer Experience. Die wichtigste Grundlage einer starken PLM-Strategie sind gesunde und geordnete Produktdaten, doch gerade bei der Datenverwaltung haben Unternehmen die größten Schwierigkeiten. Um von den Vorteilen neuer Technologien wie KI für Produktinnovation zu profitieren, müssen Unternehmen unbedingt über gut organisierte und verwaltete Daten-Assets verfügen.

Gartner schätzt, dass 80 % der Unternehmen bei der Skalierung digitaler Geschäftsmodelle scheitern, weil ihre Governance-Prozesse veraltet sind. Daten sind ein Asset, aber um einen Mehrwert zu bieten, müssen sie organisiert, standardisiert und verwaltet werden. Unternehmen müssen im Vorfeld in Data Governance investieren, da es schwierig, zeitaufwändig und rechenintensiv ist, große Mengen unorganisierter und verteilter Assets zu bereinigen. Neben der Datensicherheit müssen sich Governance-Programme auf die Organisation von Daten, die Identifizierung von Verstößen und die Vermeidung von Datenlecks oder -verlusten konzentrieren.