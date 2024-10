Beispiele für Geschäftsstrategien

Während Walmarts Strategie der Kostenführerschaft darauf beruhte, allgegenwärtig zu werden und massive Skaleneffekte zu erzielen, hat die Discountkette Dollar General preisbewusste Verbraucher in spezifischeren Märkten für sich gewonnen. Anstatt einen völlig neuen Markt zu erschließen, konzentrierte sich das Unternehmen auf die Versorgung ländlicher Verbraucher mit preiswerten Waren. Seine Strategie bestand in der Eröffnung kleiner Filialen in Gebieten, in denen große Handelsketten möglicherweise nicht vertreten waren (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), und in der Anwendung einer ergänzenden Preisstrategie zur Gewinnung preisbewusster Verbraucher.

Dank dieser Strategie konnte sich Dollar General zu einem intelligenten und effizienten Unternehmen mit einem starken Zielmarkt und relativ geringen Gemeinkosten entwickeln. In der Regel mietet die Kette ihre Ladenlokale (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und hält sie klein und spart so Kosten für Immobilien und Personal. In den Geschäften wird in der Regel auch eine kleinere Anzahl von Produkten angeboten, die auf den spezifischen Kundenstamm zugeschnitten sind. Dies ermöglicht weitere Kosteneinsparungen und eine präzise Steuerung der Prozesse in der Lieferkette. Durch geringere Ausgaben für die Eröffnung von Geschäften, die Bereitstellung weniger Ressourcen für Werbung und die Ausrichtung auf regionale, kostenbewusste Kunden konnte die Kette erfolgreich in einen Nischenmarkt expandieren.