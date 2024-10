Lesen Sie den CEO's Guide to Generative AI, um zu erfahren, wie CFOs einen neuen Ansatz für das Finanzmanagement annehmen müssen, der generative KI nutzt.

Bericht

Grundlagen der Bankexzellenz

In der Forschung des IBM Institute for Business Value erfahren Sie, wie gesündere Finanzinstitute ihre Strategien für die digitale Transformation optimieren.