Was ist Kostenoptimierung?

Kostenoptimierung ist eine Alternative zu traditionellen Kostensenkungsmaßnahmen, bei denen ein CFO die Kosten auf breiter Front senken kann, um ein kurzfristiges Ziel zu erreichen oder auf veränderte Geschäftsbedingungen zu reagieren.

Ein Artikel von Gartner1 beschreibt mehrere Probleme mit Kosteneinsparungen. Weniger als die Hälfte der Unternehmen erreicht ihre Kostensenkungsziele im ersten Jahr. Nur 11 % halten die Kürzungen über drei Jahre durch. Nur 9 % sagen, dass sie nach den Kürzungen ihr gewünschtes Tempo der Innovation beibehalten können.

Für eine Kostenoptimierung ist eine Strategie erforderlich, die sowohl auf die Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, als auch auf seine spezifischen Ziele zugeschnitten ist. Im Cloud Computing und IT beispielsweise könnte ein Unternehmen vom On-Demand-Serverzugriff auf eine reservierte Instanz wechseln und sich für eine bestimmte Nutzungsdauer für einen niedrigeren Preis festlegen. Für die Lieferkettenlogistik könnte die Kostenoptimierung die Konsolidierung der Anzahl der Lieferanten für ein Produkt beinhalten, um die Stückkosten zu senken.

Die Kostenoptimierung als Ansatz widersetzt sich naturgemäß Top-down-Strategien mit starren Vorgaben zur Identifikation von Ineffizienzen. Dennoch gibt es einige allgemeine Best Practices, die Unternehmen bei der Senkung ihrer Kosten beachten sollten. Dazu gehören Transparenz und ein klares Verständnis der Kostenverteilung auf allen Ebenen, die Bewertung der Zielkonflikte bei Kostensenkungen in den einzelnen Geschäftsbereichen sowie die Priorisierung von Einsparungen in den größten Kostenbereichen.