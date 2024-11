Bei Unternehmen, die eine Umstellung auf erneuerbare Energien anstreben, ist es nur ein Teil der Herausforderung verfügbare erneuerbare Energiequellen zu finden. Sie müssen auch bestimmen, wie sie erneuerbare Energiesysteme beziehen und in ihre Portfolios integrieren wollen. Glücklicherweise stehen ihnen unter anderem solche Optionen und Strategien zur Verfügung:

Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs): RECs können bei Kraftwerken erworben werden. Sie bestätigen, dass der Inhaber eine Megawattstunde (MWh) kohlenstofffreien Strom besitzt, der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wurde. Als Intel (Link ist nicht auf ibm.com) ankündigte, bis zum Jahr 2025 zwei Anlagen zur Herstellung von Computerchips in Ohio zu errichten, verwendete das Unternehmen RECs, um sich zu verpflichten, dass die Anlagen innerhalb von fünf Jahren vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden würden.

Stromkaufvereinbarungen (PPAs): PPAs sind langfristige Verträge zwischen Energieabnehmern und -lieferanten, die den Preis und die Menge der erneuerbaren Energieanlagen festlegt. Microsoft (Link ist nicht auf ibm.com) unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag mit Brookfield Asset Management über die Verdoppelung der Kapazität an erneuerbaren Energien durch den Ausbau von mehr als 10,5 GW an Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren Energiequellen an den Standorten des Unternehmens in Europa und Nordamerika.

Investitionen in Vermögenswerte im Bereich der erneuerbaren Energien: Unternehmen können Solarmodule oder Windkraftanlagen in ihren Einrichtungen installieren, um die Stromerzeugung vor Ort zu fördern. Elektrische Energiespeicher (EES) helfen dabei, überschüssigen Strom zu speichern und so auch bei Ausfällen eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Heute verfügt Target (Link ist nicht auf ibm.com) über eine der größten Solaranlagen in den USA, einschließlich der größten Solarmodul-Felder im gesamten Bundesstaat New York. Das 7,5-Megawatt-Energiesystem wird noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Elektrifizierung: Elektrifizierung ist die Umwandlung eines Geräts, Systems oder Prozesses, das von nichtelektrischer Energie abhängt, in ein elektrisch betriebenes Gerät, System oder Prozess. Elektrofahrzeuge (EF) sind dafür ein Beispiel. Bei der Elektrifizierung werden häufig erneuerbare Technologien zur Stromerzeugung eingesetzt, was zu einer Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes beiträgt. IBM ist bestrebt, das derzeitige Ziel von 75 % Strom aus erneuerbaren Energien bis 2025 zu erreichen, indem verstärkt Strom aus erneuerbaren Energien bezogen werden.