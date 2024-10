Was sind Stromgestehungskosten?

Energiespeichertechnologien können ein wichtiger Bestandteil von Projekten im Bereich erneuerbare Energien sein. Einige Formeln und Rechner für die Stromgestehungskosten, wie z. B. der NREL-Rechner, berücksichtigen jedoch nicht die Kosten für die Energiespeicherung.

Stattdessen können Analysten auf Formeln für die durchschnittlichen Speicherkosten (Levelized Cost of Storage, LCOS) zurückgreifen. Diese Formeln werden verwendet, um die Kosten pro Einheit der aus einem Energiespeichersystem über einen festgelegten Zeitraum abgegebenen Energie zu berechnen. LCOS-Formeln ähneln zwar den Formeln für die durchschnittlichen Stromgestehungskosten (LCOE), weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. So ersetzt die US Energy Information Administration in ihren LCOS-Berechnungen die in den Formeln für die durchschnittlichen Stromgestehungskosten verwendeten Brennstoffkosten durch die Kosten für den Strom, der zum Laden des Speichersystems verwendet wird.3