Aktoren sind die Mittel, mit denen ein BAS die Umgebung eines Gebäudes physisch manipuliert. Es handelt sich um elektromechanische Geräte, die Befehle oder Steuersignale von den Steuerungen empfangen und darauf reagieren, indem sie motorisierte Geräte wie Schalter, Ventile und Klappen betätigen.

Während die Sensoren den Input für das BAS liefern, sind die Aktoren der Echtzeit-Output, der den Fluss der Versorgungseinrichtungen durch ein Gebäude steuert, um optimale Bedingungen zu erhalten und die Energieeffizienz zu gewährleisten.

Ein BAS verwendet Kommunikationsprotokolle wie BACnet, Modbus oder IP-basierte Technologien, um den Komponenten im System das Teilen von Daten zu ermöglichen.