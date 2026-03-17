Die Automatisierung nutzt zentralisierte digitale Systeme zur Überwachung und Steuerung der Gebäudeinfrastruktur, wie z. B. Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), Beleuchtung und Sicherheitstechnik. Wenn die Automatisierungssysteme eines Gebäudes in einem einzigen IT-Netzwerk zentralisiert sind, wird das Gebäude zu einem intelligenten Gebäude.
Gebäudeautomationssysteme (BAS) werden häufig in umfassendere Gebäudemanagementsysteme (BMS) integriert, die mehrere Gebäudetechnologien koordinieren. Einige Organisationen setzen auch Gebäudeenergiemanagementsysteme (BEMS) ein, die sich speziell auf die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs konzentrieren.
Bei effektiver Implementierung kann ein BAS die Betriebskosten senken, die Energieeffizienz verbessern und Managern von Einrichtungen einen besseren Überblick über die Leistung verschaffen.
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Gebäudeautomatisierungssysteme umfassen eine Reihe von Technologien, darunter Sensoren und künstliche Intelligenz (KI), die zusammenarbeiten, um die Gebäudesysteme zu optimieren und zu rationalisieren. Dies sind einige der typischen Technologien eines BAS.
Sensoren überwachen die Umgebung eines Gebäudes und sammeln wichtige Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belegung und Lichtniveau.
Einige Beispiele:
Die Steuerungen verarbeiten die eingehenden Sensordaten und verwenden Algorithmen, um vorprogrammierte Aktionen auszuführen.
Beispielsweise könnte ein HLK-Regler die Kühlung oder Entfeuchtung veranlassen, wenn die Luftfeuchtigkeit einen voreingestellten Schwellenwert überschreitet. Die Beleuchtungssteuerung passt das Beleuchtungsniveau auf der Grundlage der Eingaben von Anwesenheitssensoren an.
Kontrollsysteme manipulieren automatisch die Umgebung des Gebäudes, um ideale Einstellungen und Werte zu erhalten. Einige moderne Sensoren, Steuerungen und vernetzte Geräte können über die Power over Ethernet (PoE)-Technologie angeschlossen und mit Strom versorgt werden.
Aktoren sind die Mittel, mit denen ein BAS die Umgebung eines Gebäudes physisch manipuliert. Es handelt sich um elektromechanische Geräte, die Befehle oder Steuersignale von den Steuerungen empfangen und darauf reagieren, indem sie motorisierte Geräte wie Schalter, Ventile und Klappen betätigen.
Während die Sensoren den Input für das BAS liefern, sind die Aktoren der Echtzeit-Output, der den Fluss der Versorgungseinrichtungen durch ein Gebäude steuert, um optimale Bedingungen zu erhalten und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
Ein BAS verwendet Kommunikationsprotokolle wie BACnet, Modbus oder IP-basierte Technologien, um den Komponenten im System das Teilen von Daten zu ermöglichen.
Die Bewohner und das Gebäudepersonal können das Gebäudeautomationssystem über Benutzerschnittstellen steuern.
Zum Beispiel können Menschen Thermostate verwenden, um die ideale Temperatur für maximalen Komfort der Bewohner einzustellen. Sobald die Temperatur eingestellt ist, schaltet sich das Gebäudeautomationssystem automatisch ein, um die idealen Werte aufrechtzuerhalten.
Computer, Touchscreens und mobile Apps können alle als Benutzerschnittstellen für Gebäudeautomationssysteme dienen und den Nutzern Zugriff auf die Gebäudesteuerung ermöglichen.
Obwohl die Gebäudeautomation an sich nicht neu ist – der erste programmierbare Thermostat wurde 1906 entwickelt – haben moderne digitale Technologien zur Entstehung intelligenter Gebäude geführt, die ein zusammenhängendes Paket von Automatisierungslösungen nutzen. Traditionelle Gebäudeautomatisierungssysteme waren isolierte, geschlossene Kreislaufsysteme, die systemspezifisch waren. Jetzt werden ganze intelligente Gebäude über ein einziges miteinander verbundenes BAS gesteuert.
Internet der Dinge (IoT)-Sensoren an alltäglichen Geräten wie einer Wasserpumpe oder einer Tür können Betriebsdaten für die Echtzeit-Statusüberwachung und -steuerung sammeln. Diese Sensoren streamen Daten an zentrale Softwareplattformen, auf denen Facility Manager die Leistung und den Systemstatus von Gebäuden über mehrere Subsysteme hinweg überwachen können.
Durch die Vernetzung von Gebäudesystemen zu einem einheitlichen Gebäudemanagementsystem (BMS) können Daten über verschiedene Gebäudefunktionen hinweg ausgetauscht werden, wodurch die Koordination zwischen den Systemen verbessert und die Gesamteffizienz des Betriebs gesteigert wird.
Ein Gebäudeautomatisierungssystem (BAS) kann das Facility Management durch geringeren Energieverbrauch, geringere Betriebskosten und höhere Lebenssicherheit für die Bewohner verbessern. Im Folgenden sind einige der Hauptvorteile eines BAS aufgeführt.
Ein immobilienweites Automatisierungs-System erzeugt riesige Mengen an Echtzeitdaten: Raumtemperatur, Belegungsrate, Leistung der Sanitäranlagen und mehr. Durch die Analyse dieser eingehenden Daten kann ein Gebäudeautomationssystem den Dienstprogramm-Verbrauch optimieren, um Verschwendung zu vermeiden und Kosten zu senken.
Wenn ein Teil des Gebäudes nicht genutzt wird, kann das BAS die Temperatur senken und die Beleuchtung deaktivieren. Das BAS kann den Bereich schrittweise auf eine optimale Temperatur erwärmen, wenn die Belegung voraussichtlich wieder aufgenommen wird.
Je nach Belegungsmuster und Tageszeit kann ein Gebäudeautomationssystem (BAS) Temperatur, Belüftung und Beleuchtung automatisch regeln, um Emissionen und Energiekosten zu senken. Gebäude, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind, werden als grüne Gebäude bezeichnet.
So können beispielsweise leistungsstarke, energieeffiziente Jalousien während der Stunden mit hoher Sonneneinstrahlung automatisch aktiviert werden, um die Aufheizung von außen zu reduzieren und den Verbrauch von Klimaanlagen zu senken.
Der jüngste Boom beim Bau von Rechenzentrum hat zu einem entsprechenden Anstieg des Bedarfs an auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Steuerungslösungen in der Automatisierung geführt. Rechenzentren sind energieintensiv und benötigen ausgeklügelte Kühl- und Energiemanagementsysteme.
Eine Funktion eines BAS ist die Möglichkeit, die Gebäudeeinstellungen nach Standort anzupassen. Dazu kann auch die Einrichtung getrennter Temperatur- oder Beleuchtungszonen innerhalb eines Großraumbüros gehören.
Belegungsdaten in Echtzeit können den Gebäudemanagern auch dabei helfen, die Verfügbarkeit von Parkplätzen und die Zuteilung von Konferenzräumen zu optimieren.
Eine einheitliche und personalisierte Umgebungsgestaltung kann dazu beitragen, dass sich die Nutzer wohler fühlen, und mit einem höheren Komfort für die Nutzer gehen auch weniger Ablenkungen einher. Die Mitarbeiter können sich möglicherweise besser auf ihre Arbeit konzentrieren, wenn ihre Umgebung auf maximalen Komfort ausgelegt ist. Das ist ein Vorteil, den intelligente Büros den Unternehmen bieten, die sie nutzen.
Computergestützte Facility-Management-Systeme (CAFM) helfen Organisationen bei der Verwaltung von Anlagen, Vermögenswerten und Wartungsabläufen durch die Nutzung zentralisierter digitaler Plattformen.
Da BAS-Sensoren große Mengen an Echtzeit-Betriebsdaten erzeugen, können cloudbasierte Analyseplattformen die Leistungstrends der Anlagen analysieren und frühzeitig Warnzeichen für eine Systemverschlechterung erkennen. Durch prädiktive Analysen können Facility-Wartungsteams die Wartung vor Ausfällen terminieren, wodurch Ausfallzeiten verkürzt und unnötige Servicebesuche vermieden werden.
Daten von IoT-Sensoren können auch verwendet werden, um digitale Zwillinge zu konstruieren, also virtuelle Nachbildungen realer Vermögenswerte. Durch die Untersuchung dieser digitalen Modelle können Gebäudebetriebsteams Wartungsstrategien testen und das langfristige Anlagenmanagement im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Effizienz optimieren.
Gebäudeautomationssysteme bieten eine Reihe von Vorteilen, die die Sicherheit für die Bewohner der Einrichtung erhöhen. Automatisierte Lüftungssteuerungen können zur Verbesserung der Luftqualität beitragen, während intelligentere Brandmeldesysteme vor potenziell tragischen Unfällen schützen.
Zutrittskontrollsysteme regeln den Zugang zu physischen Bereichen eines Gebäudes und tragen dazu bei, dass das Personal nur Zugang zu Bereichen erhält, die für seine Aufgaben relevant sind. Die Mustererkennung kann dazu beitragen, die Zugangskontrolle zu regeln, indem der Zugang für Mitarbeiter zu den Tageszeiten beschränkt wird, zu denen sie das Gebäude am ehesten nutzen.
Wenn sie in breitere IT-Sicherheitssysteme integriert sind, können Gebäudezugriffskontrollen Unternehmenssicherheitsrichtlinien unterstützen, indem physische Zugriffsberechtigungen mit digitaler Identitätsverwaltung verknüpft werden, um die Datensicherheit zu stärken.
Zu den anfänglichen Herausforderungen bei der Entwicklung eines Gebäudeautomatisierungssystems (BAS) gehören der beträchtliche Kostenaufwand sowie die Aufgaben der Zusammenführung isolierter Datensätze, der Verknüpfung verteilter Systeme und der Einarbeitung von Benutzern. Einmal gebaut, müssen sich BAS-Betreiber mit Cybersicherheitsrisiko, Umweltfaktoren, Leistung und eventueller Systemveralterung auseinandersetzen.
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