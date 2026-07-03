Durch die sorgfältige Bewertung sowohl der Wahrscheinlichkeit als auch der Folgen eines Ausfalls können Wartungsteams mithilfe der Kritikalitätsanalyse gezielte Strategien entwickeln, welche die Zuverlässigkeit des Assets verbessern und die Betriebsrisiken reduzieren.

Die erfolgreichsten Unternehmen verlassen sich heute auf Tausende von physischen Assets, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Die Instandhaltung dieser Anlagen erfordert zunehmend die Integration neuer Technologien wie digitaler Enterprise-Asset-Management-Systeme (EAM), Plattformen zur Zustandsüberwachung (CM) und vorausschauende Wartungs-Workflows. Die Analyse der Anlagenkritikalität ist unerlässlich, um zu beurteilen, wo und wie diese Technologien im Rahmen einer modernen, auf Zuverlässigkeit ausgerichteten Wartungsstrategie eingesetzt werden können.

Die Kritikalitätsanalyse dient als Grundlage für viele Asset-Management-Initiativen, darunter: