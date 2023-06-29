Was bedeutet Asset-Zuverlässigkeit?

Sowohl MTBF als auch MTBR können mit einfachen mathematischen Formeln berechnet werden. Hier ist die Formel, die Techniker zur Berechnung der MTBF verwenden:

MTBF = Gesamtbetriebszeit / Anzahl der Ausfälle in einem bestimmten Zeitraum

Wenn ein Equipment beispielsweise 20.000 Stunden lang genutzt wird und in diesem Zeitraum fünfmal ausfällt, beträgt seine MTBF 20.000 Stunden / 5 Ausfälle = 4.000 Stunden. Mit anderen Worten: Es ist zu erwarten, dass dieses Equipment alle 4.000 Stunden ausfällt. Anhand dieser Informationen können die Betreiber Wartung planen, um sicherzustellen, dass das Equipment nicht unerwartet ausfällt, was zu kostspieliger Ausfallzeit führt.

Während die Kenntnis der MTBF eines Assets entscheidend ist, um die Leistung auf höchstem Niveau zu halten, hilft sie den Betreibern nicht, vorherzusagen, wie viel Zeit sie für die Reparatur benötigen werden. Hier kommt MTTR ins Spiel. Zur Berechnung der MTTR müssen die Bediener zunächst wissen, wie viel Zeit die Durchführung der folgenden Aufgaben an einem Asset in Anspruch nimmt:

Benachrichtigung der Asset-Wartungsteams

Das defekte Gerät muss abkühlen, bevor man daran arbeitet

Durchführung der Reparaturen und Zusammenbau aller notwendigen Teile

Gründliches Testen des Equipments, bevor die Produktion wieder aufgenommen werden kann

Dies ist die mathematische Formel, die die Betreiber zur Berechnung der MTTR verwenden:

MTTR = Gesamte Ausfallzeit / Gesamtzahl der Ausfälle in einer bestimmten Zeit

Wenn ein System beispielsweise im Laufe eines Jahres zehnmal ausfällt, was zu einer Ausfallzeit von insgesamt 20 Stunden führt, beträgt die MTTR 20 Stunden / 10 Reparaturen = 2 Stunden. Mit anderen Worten: Jedes Mal, wenn ein Equipment kaputt geht, braucht man durchschnittlich zwei Stunden, um dieses Equipment zu reparieren.

Wie die MTBF wird auch die MTTR dazu verwendet, die Zuverlässigkeit von Assets zu bestimmen und den Betreibern die Möglichkeit zu geben, die Effizienz ihrer Wartung zu messen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.