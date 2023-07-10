In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist die Gewährleistung des reibungslosen Betriebs und der Langlebigkeit Ihrer Maschinen von größter Bedeutung. Eine schrittweise Anleitung zur Schwingungsanalyse kann Ihnen helfen, Maschinenschwingungen zu nutzen, um den Zustand Ihrer Geräte und Systeme besser zu verstehen.

Schritt 1. Sammeln von vorläufigen Daten

Zur Durchführung einer Schwingungsanalyse sammeln Sie zunächst Daten über die Equipment und/oder die Struktur. Identifizieren Sie unbedingt den Standort und den Typ der Sensoren, die Sie für Schwingungsmessungen benötigen, einschließlich aller Phasen- und Frequenzbereiche, da die Sensoren während des gesamten Prozesses als Datenkollektoren dienen. Es ist auch wichtig, Informationen über die Betriebsbedingungen der Equipment zu sammeln, wie z. B. Geschwindigkeit, Last und Temperatur.

Schritt 2. Messung von Schwingungen

Der nächste Schritt im Prozess ist das Messen der Schwingungen von der ausgewählten Maschinerie. Bei der Schwingungsanalyse wird in der Regel die Schwingungsamplitude eines Asset oder eines Systems gemessen.

In diesem Fall verlassen Sie sich auf einen Beschleunigungsmesser, der an den wichtigsten Schwingungsstellen angebracht ist, um Messungen durchzuführen. Beschleunigungsmesser (z. B. piezoelektrische Beschleunigungsmesser, Näherungssensoren, Laser-Doppler-Vibrometer usw.) nutzen hochfrequente Reaktionen, um die Beschleunigung eines schwingenden Objekts in drei Richtungen zu messen: auf und ab, von Seite zu Seite und von vorne nach hinten.

Sie können Schwingungen auch mit Geschwindigkeitssensoren und Wegsensoren messen. Geschwindigkeitssensoren messen die Geschwindigkeit eines schwingenden Objekts und bieten eine Mittelfrequenzreaktion, die sich ideal für die Überwachung des gesamten Zustands eignet. Verschiebungssensoren hingegen messen die Verschiebung eines schwingenden Objekts und liefern eine Niederfrequenzreaktion, die sich zur Erkennung struktureller Probleme und Unausgewogenheiten eignet.

Schritt 3. Analyse der Daten

Sobald Sie alle relevanten Daten gesammelt haben, ist es an der Zeit, sie zu analysieren. In der Analysephase müssen Sie Computeralgorithmen und Software verwenden, um Schwingungsmuster und Datentrends zu identifizieren, und Sie müssen die Daten mit etablierten Standards und Richtlinien vergleichen.

Wartungsteams können Schwingungsdaten mit einer Vielzahl von Verfahren analysieren, darunter die folgenden:

Zeitbereichs analyse : Um eine Zeitbereichsanalyse durchzuführen, analysieren Sie das rohe Schwingungssignal im Zeitverlauf. Techniker können Daten (z. B. Spitzenamplitude, Scheitelfaktor, Schiefe, quadratischer Mittelwert (RMS) usw.) des Signals direkt aus der Zeitwellenform extrahieren und bewerten. Diese Technik eignet sich zur Erkennung transienter Phänomene wie Auswirkungen oder Erschütterungen.

Schritt 6: Ergebnisse interpretieren

Für eine erfolgreiche Analyse müssen Schwingungsanalysten die spezifischen Frequenzen verstehen, die mit verschiedenen mechanischen Problemen verbunden sind. Zu den häufigsten Fehlerhäufigkeiten gehören die folgenden:

Grundfrequenz : Die Frequenz, mit der eine rotierende Komponente eine volle Umdrehung vollzieht. Abweichungen von der Referenzgrundfrequenz können Ihnen helfen, bestimmte Fehler zu erkennen, wie z. B. Unausgewogenheit, Fehlausrichtung und Lockerheit.

Schritt 5. Ergreifung von Korrekturmaßnahmen

Sobald Sie potenzielle Probleme in der Interpretationsphase identifiziert haben, legen Sie Alarmschwellen fest, die eine Reaktion auslösen, wenn Schwingungen diese Schwelle überschreiten. Diese Schwellenwerte können auf Branchenstandards, historischen Daten oder Herstellerempfehlungen basieren. Die am häufigsten verwendeten Arten von Alarmschwellenwerten sind absolute Schwellenwerte, Trendschwellenwerte und statistische Schwellenwerte.

Absolute Schwellenwerte sind feste Werte, die auf akzeptablen Schwingungsniveaus für bestimmte Arten von Equipment basieren.

sind feste Werte, die auf akzeptablen Schwingungsniveaus für bestimmte Arten von Equipment basieren. Trending-Schwellenwerte sind dynamische Werte, die sich im Laufe der Zeit basierend auf der bisherigen Leistung des Equipments ändern. Wenn die Schwingungen plötzlich zunehmen, kann dies auf ein sich entwickelndes Problem hindeuten.

sind dynamische Werte, die sich im Laufe der Zeit basierend auf der bisherigen Leistung des Equipments ändern. Wenn die Schwingungen plötzlich zunehmen, kann dies auf ein sich entwickelndes Problem hindeuten. Statistische Schwellenwerte werden aus statistischen Analysen historischer Daten abgeleitet, wobei der Mittelwert und die Standardabweichung der Schwingungswerte berücksichtigt werden.

Wenn ein System oder Asset die Alarmschwelle überschreitet, sollte der Wartungsmanager geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Problem zu beheben. Dies kann die Planung von Wartung, das Anpassen von Betriebsparametern oder die Durchführung weiterer Analysen umfassen, um die Ursache des Problems zu ermitteln.