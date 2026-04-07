Jenseits der Automatisierung: Wie KI-SDRs den Vertrieb neu definieren

Ein KI-SDR, kurz für Artificial Intelligence Sales Development Representative, ist ein Softwaresystem, das mithilfe von KI die frühen Phasen (am Anfang des Funnels) des Vertriebsprozesses abwickelt. Es identifiziert Interessenten, nimmt Kontakt zu Leads auf und qualifiziert Verkaufschancen, bevor diese an menschliche Vertriebsteams weitergeleitet werden.
Unternehmen implementieren KI-SDRs, um:
Im Gegensatz zu menschlichen SDRs sind KI-SDRs bei der Ausführung dieser Aufgaben nicht auf manuellen Aufwand angewiesen. Sie arbeiten autonom und bewältigen große Mengen an Interaktionen in der Anfangsphase. Sie nutzen Daten, Automatisierung und agentische KI, um zu entscheiden, wen sie kontaktieren, wann sie Kontakt aufnehmen und wie sie mit jedem potenziellen Kunden interagieren. Diese Funktionen ermöglichen es ihnen, kontinuierlich und in großem Umfang Kontaktmaßnahmen und Qualifizierungen durchzuführen, wodurch ein konsistenterer und effizienterer Ansatz für die Lead-Generierung und das Management des Funnels in B2B-Vertriebsumgebungen entsteht.
KI-SDRs sollen die Rolle menschlicher SDRs nachbilden und erweitern, indem sie zeitintensive und sich wiederholende Aufgaben übernehmen. Sie können große Mengen an eingehenden und ausgehenden Leads in Echtzeit bearbeiten und arbeiten ununterbrochen. Durch die Analyse von Daten aus Quellen wie Kundenbeziehungsmanagement-Systemen (CRM) und dem Kundenverhalten priorisieren sie besonders kaufwillige Interessenten und passen die Interaktionen kontextbezogen an. Viele KI-SDRs können zudem Nachfassaktionen verwalten, häufig gestellte Fragen beantworten und Termine vereinbaren, wodurch sie Teams dabei unterstützen, die Abläufe in der Anfangsphase zu optimieren und jeden Lead zu erfassen.
KI-SDRs finden im Vertrieb zunehmend Verbreitung. Sie werden oft als autonome Agenten positioniert, die wesentliche Teile der Vertriebspipeline verwalten können. Ihre Fähigkeit, kontinuierlich und in großem Maßstab zu arbeiten, ermöglicht es Unternehmen, mehr Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und gleichzeitig eine konsistente Kundenbindung aufrechtzuerhalten.
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
KI-SDRs stellen einen Wandel in der Art und Weise dar, wie Vertriebsaufgaben in der Anfangsphase erledigt werden. Bislang stützte sich die Vertriebsentwicklung auf menschliche SDRs, um Interessenten zu recherchieren, Kontaktanfragen zu versenden und diese im Laufe der Zeit nachzuverfolgen. KI-SDRs führen Systeme ein, die diese Aufgaben kontinuierlich und mit weitaus höherer Geschwindigkeit ausführen können. Diese Fähigkeiten steigern die Erwartungen der Kunden hinsichtlich der Schnelligkeit und Beständigkeit, mit der Unternehmen auf sie eingehen.
Käufer erwarten vom ersten Kontakt an schnelle, relevante und personalisierte Interaktionen. Mit KI-SDRs können Unternehmen sofort auf eingehendes Interesse reagieren und den Kontakt kontinuierlich aufrechterhalten. Dies verringert das Risiko verpasster Verkaufschancen und stimmt die Vertriebsaktivitäten auf die Online-Interaktionspräferenzen der Käufer ab, wobei der Schwerpunkt auf Hyper-Personalisierung liegt.
KI-SDRs beeinflussen zudem die Rolle menschlicher SDRs und Kundenbetreuer. Teams beginnen, sich bei der ersten Kundenansprache auf KI zu verlassen, während sie den menschlichen Einsatz auf Gespräche mit höherem Mehrwert verlagern. Dies verändert die Art und Weise, wie Leads generiert und verwaltet werden, und erfordert von Unternehmen ein Überdenken ihrer Tools, Prozesse und Metriken.
Auf einer übergeordneten Ebene nutzen Unternehmen zunehmend Daten und Automatisierung, um die Entscheidungsfindung über den gesamten Vertriebszyklus hinweg zu steuern. In einer aktuellen IBM-Umfrage unter Salesforce-Kunden gaben 63 % an, dass die Investitionen in Sales Enablement aufgrund von KI etwas oder deutlich gestiegen seien.1
KI-SDRs sind oft eine der ersten und sichtbarsten Anwendungen dieses Wandels. Ihre Einführung signalisiert eine Entwicklung hin zu autonomeren Systemen, die mit menschlichen Teams zusammenarbeiten und damit Einfluss darauf nehmen, wie Vertriebsleiter ihre Unternehmen strukturieren und wie Vertriebsmitarbeiter ihre Zeit einteilen.
KI-SDRs übernehmen Aufgaben in der frühen Vertriebsphase, indem sie verschiedene Formen künstlicher Intelligenz mit Vertriebsdaten und Automatisierungssystemen kombinieren. Sie lassen sich mit Tools wie CRM-Plattformen, Marketingsystemen und Datenquellen verknüpfen. Diese Verknüpfungen sind oft Teil eines umfassenderen Tech-Stacks, der Plattformen wie Salesforce und HubSpot sowie weitere Vertriebs-Tools umfasst. Diese Systeme bieten Zugriff auf Unternehmensdaten, das Käuferverhalten und frühere Interaktionen, anhand derer die KI entscheidet, wen sie kontaktieren, wann sie Kontakt aufnehmen und wie sie jede Interaktion individuell gestalten soll.
Ein Schlüsselkonzept hinter modernen KI-SDRs ist die agentische KI. Anstatt vordefinierten Regeln oder Workflows zu folgen, agieren KI-SDRs als autonome KI-Agenten, die oft als KI-Vertriebsagenten oder KI-SDR-Agenten bezeichnet werden. Diese Agenten können Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, um ein Ziel zu erreichen, das im Vertrieb darin besteht, eine Pipeline zu generieren und zu qualifizieren. Der KI-Agent kann Kontaktaufnahmen initiieren, die Nachrichten auf der Grundlage der Antworten anpassen und die nächsten Schritte festlegen, ohne dass ständige menschliche Eingriffe erforderlich sind. Salesforce-Kunden berichten, dass KI-Agenten und -Assistenten zunehmend den höchsten ROI in den Bereichen IT, Vertrieb und Kundenservice erzielen.1
Large Language Models (LLMs), die die Funktionen der generativen KI unterstützen, ermöglichen es in Verbindung mit der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) den KI-SDRs, auf menschenähnliche Weise zu kommunizieren. Sie können auf eingehende Nachrichten reagieren und einfache Gespräche über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Chat und SMS führen. Der KI-SDR passt Tonfall und Inhalt je nach Kontext an. Er kann personalisierte Nachrichten und E-Mails erstellen, darunter auch Kaltakquise-E-Mails und allgemeine Kaltakquise-Maßnahmen. Er kann zudem häufig gestellte Fragen zu Produkten, Anwendungsfällen oder Preisen beantworten. Wenn beispielsweise ein potenzieller Kunde Interesse zeigt oder eine Frage stellt, kann der KI-SDR die Absicht interpretieren und angemessen reagieren oder das Gespräch in Richtung der Vereinbarung eines Termins lenken.
Modelle des maschinellen Lernens unterstützen die Entscheidungsfindung, indem sie Muster in historischen Daten erkennen. Sie helfen dem KI-SDR dabei, Leads mithilfe von Lead-Scoring zu priorisieren und prädiktive Analysen anzuwenden, um die Kundenansprache zu optimieren und die Kundenbindung im Laufe der Zeit zu verbessern. In Kombination mit Automatisierung ermöglichen diese Funktionen dem KI-SDR, kontinuierlich Sequenzen auszuführen, Nachfassaktionen zu verwalten und Systeme zu aktualisieren. Das Ergebnis ist ein System, das Aufgaben der Vertriebsentwicklung aktiv verwaltet und mit größerer Autonomie arbeitet.
KI-SDRs können in einer Vielzahl von Vertriebsaktivitäten in der Anfangsphase eingesetzt werden, was ihre Rolle als autonome Akteure innerhalb des Vertriebsprozesses widerspiegelt. Diese Anwendungsfälle verdeutlichen, wie KI-SDRs in der Praxis funktionieren und KI-Technologien nutzen, um Interaktionen zu steuern und den Aufbau der Pipeline in großem Maßstab voranzutreiben.
KI-SDRs nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache und Large Language Models, um mit eingehenden Leads in Echtzeit in Kontakt zu treten. Wenn ein Interessent ein Formular ausfüllt oder einen Chat startet, kann die KI qualifizierende Fragen stellen, die Antworten auswerten und anhand vordefinierter Kriterien die Eignung des Interessenten ermitteln.
Wenn ein Besucher beispielsweise auf einer Website eine Demo anfordert, kann der KI-SDR sofort ein Gespräch beginnen, nach der Unternehmensgröße und dem Anwendungsfall fragen, den Lead qualifizieren und innerhalb weniger Minuten ein Meeting mit einem Vertriebsmitarbeiter vereinbaren.
Mithilfe von maschinellem Lernen und Datenanalyse identifizieren und priorisieren KI-gestützte SDRs Zielkunden auf der Grundlage von Signalen wie Firmografiedaten, Absichtsdaten und früheren Interaktionsmustern. Dies unterstützt skalierbare Outbound-Vertriebsmaßnahmen und umfasst häufig die Ausrichtung der Kundenansprache auf ein ideales Kundenprofil (ICP). LLMs generieren personalisierte Kundenansprachen, die auf jeden einzelnen Interessenten zugeschnitten sind.
Wenn der KI-SDR beispielsweise eine Gruppe von Unternehmen identifiziert, die Kaufsignale zeigen, kann er maßgeschneiderte E-Mails versenden, die auf branchenspezifische Herausforderungen eingehen, und automatisch auf der Grundlage der Interaktion nachfassen.
Maschinelles Lernen und agentische KI ermöglichen es KI-SDRs, die kontinuierliche Bindung zu Interessenten zu pflegen, die noch nicht kaufbereit sind. Sie verfolgen das Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg und versenden relevante Inhalte oder Nachrichten, um die Leads zu pflegen.
Wenn ein potenzieller Kunde beispielsweise ein Whitepaper herunterlädt, aber noch nicht für ein Gespräch bereit ist, kann der KI-SDR Folgeanfragen mit entsprechenden Ressourcen versenden und später erneut Kontakt aufnehmen, sobald das Interesse zunimmt.
KI-SDRs nutzen Automatisierung in Verbindung mit großen Sprachmodellen (LLMs), um Konversationen über E-Mail-, Chat- und Messaging-Plattformen hinweg zu verwalten. Sie behalten den Kontext kanalübergreifend bei und passen ihre Antworten auf der Grundlage früherer Interaktionen an, einschließlich Kanälen wie sozialen Medien, SMS und professionellen Messaging-Plattformen wie LinkedIn.
Wenn ein Interessent beispielsweise eine E-Mail öffnet, aber nicht darauf antwortet, könnte der KI-SDR mit einer LinkedIn-Nachricht oder einer SMS nachfassen. Wenn der Interessent antwortet, kann das Gespräch per E-Mail fortgesetzt werden.
KI-SDRs koordinieren Terminkalender und vereinbaren Termine ohne menschlichen Eingriff. Sie können die Verfügbarkeit einschätzen und Details im Gespräch bestätigen. Nach der Qualifizierung eines Leads schlägt der KI-SDR möglicherweise verfügbare Zeitfenster vor, übernimmt die Terminplanung und bestätigt den Termin direkt im Kalender des Vertriebsmitarbeiters.
Agentische KI ermöglicht es KI-SDRs, Nachfassaktionen automatisch auf der Grundlage von Zeitpunkten, Interaktion und Kontext zu verwalten. Dementsprechend entscheiden sie, wann sie erneut Kontakt aufnehmen und passen die Nachrichten entsprechend an.
Wenn ein Interessent beispielsweise nicht auf eine erste E-Mail reagiert, kann der KI-SDR eine Folge-E-Mail mit einem anderen Ansatz versenden und die Sequenz fortsetzen, bis eine Antwort eingeht oder der Lead als weniger wichtig eingestuft wird.
Agentische KI leitet Leads mit hoher Kaufabsicht mit vollständigem Kontext an die Vertriebsmitarbeiter weiter. Sobald ein Lead die Qualifizierungskriterien erfüllt und Interesse bekundet, kann der KI-SDR die Verkaufschance einem Kundenbetreuer zuweisen und eine Zusammenfassung aller Interaktionen sowie der wichtigsten Details bereitstellen.
KI-SDRs nutzen Datenintegration und maschinelles Lernen, um Lead-Datensätze mit zusätzlichen Informationen aus externen Quellen anzureichern. Diese Funktion verbessert das Targeting und die Personalisierung. Wenn ein neuer Lead in das System eingeht, kann der KI-gestützte SDR das Profil mit Unternehmensinformationen und aktuellen Aktivitäten anreichern und diese Daten anschließend nutzen, um die Kontaktaufnahme individuell anzupassen.
KI-SDRs und menschliche SDRs erfüllen dieselbe Kernfunktion, unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise, wie sie die Vertriebsentwicklung vorantreiben. Zusammengenommen deuten diese Unterschiede auf ein Hybridmodell hin, bei dem die KI Aufgaben mit hohem Arbeitsaufkommen übernimmt, während sich die Menschen auf Interaktionen mit höherem Mehrwert konzentrieren. Diese Unterschiede lassen sich anhand einiger Schlüsselbereiche verdeutlichen:
Als Teil einer breiteren Kategorie von Automatisierungstools helfen KI-gestützte SDRs Teams dabei, manuellen Aufwand zu reduzieren und die Konsistenz zu verbessern. Die folgenden Vorteile verdeutlichen die wichtigsten Aspekte, wie KI-SDRs Vertriebsteams heute beeinflussen:
Erfahren Sie mehr über bewährte Strategien, um die Produktivität zu steigern und die Transformation von Unternehmen mit Blick auf KI und Innovation voranzutreiben.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Erfahren Sie mehr über die Arbeitsweise von Unternehmen und ermöglichen Sie Vertriebsleitern die Vereinheitlichung von Workflows, die Automatisierung von Entscheidungen und das Gewinnen von Echtzeit-Erkenntnissen über Produktivität und Umsatzwachstum.
IBM® watsonx Orchestrate automatisiert wiederkehrende Vertriebsaufgaben mit dialogorientierter KI, sodass sich die Vertriebsteams auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren können.
IBM® iX unterstützt Unternehmen bei der Transformation ihrer Vertriebsmethodik und Umsatzaktivitäten mittels datengesteuerter Initiativen.
Steigern Sie Ihren Umsatz und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit einer 360-Grad-Ansicht der Vertriebsaktivitäten.
1. The State of Salesforce 2025-2026, IBM Institute for Business Value (IBV), 2025