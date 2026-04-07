Jenseits der Automatisierung: Wie KI-SDRs den Vertrieb neu definieren

KI-SDRs übernehmen Aufgaben in der frühen Vertriebsphase, indem sie verschiedene Formen künstlicher Intelligenz mit Vertriebsdaten und Automatisierungssystemen kombinieren. Sie lassen sich mit Tools wie CRM-Plattformen, Marketingsystemen und Datenquellen verknüpfen. Diese Verknüpfungen sind oft Teil eines umfassenderen Tech-Stacks, der Plattformen wie Salesforce und HubSpot sowie weitere Vertriebs-Tools umfasst. Diese Systeme bieten Zugriff auf Unternehmensdaten, das Käuferverhalten und frühere Interaktionen, anhand derer die KI entscheidet, wen sie kontaktieren, wann sie Kontakt aufnehmen und wie sie jede Interaktion individuell gestalten soll.

Ein Schlüsselkonzept hinter modernen KI-SDRs ist die agentische KI. Anstatt vordefinierten Regeln oder Workflows zu folgen, agieren KI-SDRs als autonome KI-Agenten, die oft als KI-Vertriebsagenten oder KI-SDR-Agenten bezeichnet werden. Diese Agenten können Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, um ein Ziel zu erreichen, das im Vertrieb darin besteht, eine Pipeline zu generieren und zu qualifizieren. Der KI-Agent kann Kontaktaufnahmen initiieren, die Nachrichten auf der Grundlage der Antworten anpassen und die nächsten Schritte festlegen, ohne dass ständige menschliche Eingriffe erforderlich sind. Salesforce-Kunden berichten, dass KI-Agenten und -Assistenten zunehmend den höchsten ROI in den Bereichen IT, Vertrieb und Kundenservice erzielen.1

Large Language Models (LLMs), die die Funktionen der generativen KI unterstützen, ermöglichen es in Verbindung mit der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) den KI-SDRs, auf menschenähnliche Weise zu kommunizieren. Sie können auf eingehende Nachrichten reagieren und einfache Gespräche über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Chat und SMS führen. Der KI-SDR passt Tonfall und Inhalt je nach Kontext an. Er kann personalisierte Nachrichten und E-Mails erstellen, darunter auch Kaltakquise-E-Mails und allgemeine Kaltakquise-Maßnahmen. Er kann zudem häufig gestellte Fragen zu Produkten, Anwendungsfällen oder Preisen beantworten. Wenn beispielsweise ein potenzieller Kunde Interesse zeigt oder eine Frage stellt, kann der KI-SDR die Absicht interpretieren und angemessen reagieren oder das Gespräch in Richtung der Vereinbarung eines Termins lenken.

Modelle des maschinellen Lernens unterstützen die Entscheidungsfindung, indem sie Muster in historischen Daten erkennen. Sie helfen dem KI-SDR dabei, Leads mithilfe von Lead-Scoring zu priorisieren und prädiktive Analysen anzuwenden, um die Kundenansprache zu optimieren und die Kundenbindung im Laufe der Zeit zu verbessern. In Kombination mit Automatisierung ermöglichen diese Funktionen dem KI-SDR, kontinuierlich Sequenzen auszuführen, Nachfassaktionen zu verwalten und Systeme zu aktualisieren. Das Ergebnis ist ein System, das Aufgaben der Vertriebsentwicklung aktiv verwaltet und mit größerer Autonomie arbeitet.