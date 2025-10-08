Was ist Netzwerküberwachung?

Die Lösung nutzt KI-Systeme, um Netzwerkdatenströme in Echtzeit zu verarbeiten, zu lernen, was ein normales Netzwerkverhalten ausmacht, und anhand etablierter Referenzwerte Abweichungen in der Netzwerkaktivität zu erkennen. KI-gestützte Überwachungsstrategien können Netzbetreibern dabei helfen, die Grenzen herkömmlicher regelbasierter und manueller Methoden zu überwinden, die für den Umfang, die Komplexität und die Mehrschichtigkeit moderner Netze oft nicht ausreichen.

Herkömmliche Netzwerküberwachungstools basieren auf regelmäßigen Umfragen, festen Regeln und gerätezentrierten Metriken, wodurch sie sich für einfachere, kleinere Netzwerke eignen. Moderne Computernetzwerke sind jedoch weder einfach noch klein. Sie umfassen vielfältige, dynamische globale Umgebungen und Hybrid-Cloud-Infrastrukturen mit Tausenden von miteinander verbundenen Geräten. Beispielsweise umfasst die durchschnittliche Multicloud-Umgebung 12 verschiedene Dienste und Plattformen.

Advanced-Netzwerke produzieren im Vergleich zu traditionelleren Netzwerken auch enorme Datenmengen. Die Mehrheit (86 %) der technischen Führungskräfte ist der Meinung, dass herkömmliche Überwachungsmethoden mit dem Volumen und der Geschwindigkeit, mit der moderne Netzwerke Daten erzeugen, einfach nicht Schritt halten können. Daher erfordern sie ausgefeiltere Überwachungstools und -verfahren.

KI-Netzwerküberwachungstools ermöglichen die kontinuierliche Analyse massiver Telemetriedatensätze (einschließlich Datenverkehrsströme, Protokolle, Nachverfolgungsdaten und Benutzerinteraktionen) aus On-Premises-Rechenzentren und Cloud-Umgebungen, die einen umfassenderen Einblick in die Netzwerkaktivität bieten. Mithilfe intelligenter Algorithmen können KI-Tools Anomalien erkennen, Komponentenausfälle vorhersagen und Sanierungshinweise geben, sodass Netzwerktechniker und Administratoren potenzielle Netzwerkprobleme vorhersagen können, bevor sie zu Betriebsstörungen führen (oder die Erfahrung beeinträchtigen).

Daher hilft KI-gestützte Netzwerküberwachung Unternehmen dabei, effektivere Netzwerkmanagementpraktiken für intelligentere, schnellere und resilientere Unternehmens-Computernetzwerke zu implementieren.