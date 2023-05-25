Was ist synthetische Überwachung?

Synthetische Überwachung oder synthetische Tests ahmen das potenzielle Benutzerverhalten nach, während diese mit Ihrer Anwendung interagieren. So lässt sich feststellen, wie sie funktioniert. Durch die Erstellung einer Simulation des Kundenverhaltens erhalten Entwickler Informationen darüber, wie ihre Anwendung funktioniert und wie sie sich auf die Benutzererfahrung auswirkt.
Im Grunde genommen ist die synthetische Überwachung eine Methode, mit der Entwickler Benutzeraktionen in einer Anwendung simulieren, um ihre Funktionalität zu testen.
Wenn das Programm Fehler erkennt, kann es Ihnen helfen, Probleme zu finden und zu beheben, bevor sich diese auf Ihre Kunden auswirken. Dieser aktive Ansatz zur Überwachung ist eine entscheidende Komponente der Aufrechterhaltung der Website-Leistung in der Entwicklungsphase.
Die synthetische Überwachung verwendet Skripte für Benutzerinteraktionen, die auf Faktoren wie geografischer Standort, Netzwerktypen, verschiedene Geräte und mehr basieren. Diese Taktik gibt Ihnen Einblick in die Betriebszeit der Anwendung, in Probleme, mit denen Benutzer bei der Nutzung Ihrer Benutzeroberfläche konfrontiert sein könnten, in Systemausfälle und in die allgemeine Leistung Ihrer Anwendung.
Sobald Sie diese Daten gesammelt und analysiert haben, können Sie Ihre Observability-Tools verwenden, um Ihre Lücken zu schließen und eine positive Erfahrung für die Benutzer der Anwendung zu schaffen.
Dieser Leitfaden soll CIOs und IT-Fachleuten dabei helfen, IT-Teams von „Kostenstellen“ zu „Mitarbeitern“ umzuwandeln, vier Schritte zu lernen, um KI und IT-Automatisierung in das Unternehmen zu integrieren, Erfolgsblockaden zu beseitigen und vieles mehr.
Wenn Sie sich fragen, ob synthetische Überwachungstools Ihnen helfen können, Ihre Geschäftsziele zu erreichen, sind Sie hier genau richtig. Im Grunde genommen ist die synthetische Überwachung eine Methode, mit der Entwickler Benutzeraktionen in einer Anwendung simulieren, um ihre Funktionalität zu testen.
Wenn das Programm Fehler erkennt, kann es Ihnen helfen, Probleme zu finden und zu beheben, bevor sich diese auf Ihre Kunden auswirken. Dieser aktive Ansatz zur Überwachung ist eine entscheidende Komponente für die Aufrechterhaltung der Leistung einer Website in der Entwicklungsphase. Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf alle Aspekte werfen, die Sie kennen müssen, um Ihre Digital Experience mit synthetischer Überwachung zu verbessern.
Bei der synthetischen Überwachung werden Customer Experiences an verschiedenen Orten nachgeahmt, um potenzielle Leistungsprobleme in Ihrer Anwendung zu ermitteln. Um mit der synthetischen Überwachung zu beginnen, müssen Sie zunächst mehrere Schritte ausführen, um Ihr System einzurichten und die korrekte Funktionsweise sicherzustellen.
Hier sind vier Schritte zum Sammeln wertvoller Daten mit synthetischer Überwachung:
Skripte einrichten: Um mit der synthetischen Überwachung zu beginnen, müssen Sie Ihre Techniker zunächst Skripts für Ihre Anwendung schreiben lassen. Diese Skripte werden so eingerichtet, dass sie in festgelegten Zeitabständen (normalerweise alle fünfzehn Minuten) von verschiedenen geografischen Standorten aus ausgeführt werden, um die Benutzeraktivität in verschiedenen Szenarien zu überwachen. Das Skript simuliert dann, wie Ihre Benutzer bei jedem Schritt mit Ihrer Anwendung interagieren.
Anpassung der synthetischen Überwachung: Sie können Ihre synthetischen Überwachungsversuche so konfigurieren, dass sie Ihren individuellen Geschäftsanforderungen entsprechen. Es kann auf einem bestimmten Computer installiert werden, um die Anwendungsleistung zu testen, oder innerhalb einer Firewall, um interne Systemfunktionen zu überwachen.
Daten sammeln: Als Nächstes sammelt und analysiert Ihre Überwachungssoftware die Daten, die von Ihrem Roboter-Client stammen. Wenn während des Tests Fehler festgestellt werden, wird dieser ein zweites Mal durchgeführt, um die Zuverlässigkeit des Tests zu bestätigen.
Analyse der gesammelten Informationen: Die synthetische Überwachung sendet Alerts, die Sie über alle Fehler informieren, die während des Tests auftreten. Entwickler nutzen die gesammelten Daten, um ihre Observability- oder Überwachungssysteme zu optimieren und so die Digital Experience und die Webleistung zu verbessern.
Sie können synthetische Überwachungstests jederzeit erneut ausführen, wenn auf Ihre Anwendung ein Update angewendet wird. Diese Funktion kann Ihnen bei jeder Aktualisierung mehr Sicherheit geben, da Sie wissen, dass Sie über ein System verfügen, mit dem Sie die Ursache für jedes Problem finden können.
Bis zu 88 % der Online-Konsumenten kehren nach einer schlechten Erfahrung weniger wahrscheinlich auf eine Website zurück (Northern Arizona University (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Sie sollten die synthetische Überwachung vor allem deshalb einsetzen, weil es Ihre Customer Experience in Echtzeit verbessern kann.
Hier finden Sie einige der Hauptgründe für den Einsatz von synthetischer Überwachung:
Fehler beheben: Die synthetische Überwachung benachrichtigt Ihr IT-Team, wenn ein Fehler auftritt, z. B. bei geringem Datenverkehr oder mangelnder Transaktionsverfügbarkeit. Diese Echtzeitüberwachung ermöglicht es Entwicklern, ein Problem zu finden und zu beheben, bevor es sich auf Ihre Nutzer auswirkt.
Besseres Benchmarking: Sie können historische Daten verwenden, um Ihre Anwendung zu verbessern, nachdem Sie die synthetische Überwachung über einen längeren Zeitraum eingesetzt haben. Diese Daten geben Ihnen einen grundlegenden Überblick über die Gesamtleistung und einen Einblick in Ihren Erfolg im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern.
Kontrolle komplexer Transaktionen: Sie können ganz einfach feststellen, ob Ihre Transaktionen korrekt funktionieren. Die synthetische Überwachung kann Prozesse wie das Ausfüllen von Formularen, das Tätigen von Einkäufen und das Hinzufügen von Artikeln zu einem Warenkorb nachahmen.
Vorbereitung auf saisonale Spitzenauslastungen: Die synthetische Überwachung kann Kunden von verschiedenen Standorten aus imitieren, um APIs, mobile und Webanwendungen, SaaS-Produkte und vieles mehr zu überwachen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, potenzielle Hauptabsatzmärkte und geografische Gebiete zu identifizieren.
Durch die Überwachung dieser Faktoren kann Ihr Unternehmen externe Organisationen besser einbinden, mit unterschiedlichen Situationen besser umgehen und erfolgreich Integrationen durchführen. Schließlich wird sichergestellt, dass Sie die Service Level Agreements (SLAs) für Ihre Anbieter und Benutzer einhalten.
Drei Hauptarten der synthetischen Überwachung helfen bei der Fehlersuche in Ihrem Netzwerk.
Availability Monitoring: Diese Art der Überwachung ist eine der gängigsten und grundlegendsten Arten der synthetischen Überwachung. Availability Monitoring bedeutet im Wesentlichen, dass überprüft wird, ob verschiedene Website-Funktionen und -Features für den Benutzer der Anwendung verfügbar sind. Dies umfasst beispielsweise die Überprüfung von SSL- oder DNS-Zertifikatseinträgen, die Überprüfung der Antwortzeit oder die Durchführung von API-Aufrufen.
Web-Performance-Überwachung: Website-Überwachung überprüft die Seitenladezeit, die Website-Performance-Metriken und die Antwortzeiten. Dazu gehört auch das Auffinden von Fehlern bei der mobilen Überwachung und der Überwachung mit mehreren Browsern.
Transaktionsüberwachung: Eine komplexere Form der synthetischen Überwachung ist die Überwachung von Geschäftstransaktionen. Dabei wird ein Computer verwendet, auf dem ein Skript ausgeführt werden kann, das Transaktionen durchführt. Dieses Skript stellt sicher, dass Benutzer ihre Eingaben abschließen können, indem es das Ausfüllen von Formularen und den Bezahlvorgang simuliert.
Es gibt zwei Arten von synthetischen Tests: Browsertests und API-Tests. Browsertests simulieren Benutzertransaktionen mit einem Roboterkunden. API-Tests verwenden unterschiedliche Endgeräte auf verschiedenen Ebenen einer Anwendungsinfrastruktur. SSL, HTTP und DNS sind Beispiele für API-Tests.
Moderne cloudnative Anwendungen werden immer komplexer, wenn sie in verteilte Umgebungen verlagert werden. Für DevOps-Teams kann es schwierig sein, jedes mögliche Transaktionsszenario innerhalb eines Systems zu simulieren. Fehler können leicht übersehen werden, wenn eine bestimmte Situation oder ein bestimmter Ort nicht getestet wird. Unbekannte Kunden-Roadmaps führen zu einem allgemeinen Mangel an Kontext, warum eine bestimmte Funktion in Ihrer Anwendung nicht funktioniert.
Eine synthetische Überwachung kann kostspielig und schwierig einzurichten sein. In der Regel benötigt Ihr Unternehmen Mitarbeiter mit fortgeschrittenen technischen Kenntnissen, um die mit dieser Art der Überwachung verbundene Programmier- und Skriptsprache handhaben zu können. Die Einrichtung dieses Tools ist selbst für hochspezialisierte Entwickler äußerst zeitaufwändig.
Schließlich können selbst geringfügige Änderungen an der Benutzeroberfläche dazu führen, dass Skripte fehlschlagen, was zu falschen Alerts and Notifications führt. Allein das Umbenennen einer Schaltfläche bedeutet, dass Sie den entsprechenden Code für die Überwachung ändern müssen. Synthetische Überwachung arbeitet daran, ihre Ausfallsicherheit und Automatisierung zu erhöhen, um diese Hindernisse zu überwinden.
Die beiden wichtigsten Methoden, mit denen Entwickler die Funktionsweise ihrer Anwendungen überprüfen, sind die synthetische und die reale Benutzerüberwachung. Wir bezeichnen die Überwachung realer Benutzer als RUM (Real User Monitoring), eine Abkürzung, die in der DevOps-Community häufig verwendet wird.
RUM ist eine Form der passiven Überwachung, die bestimmte Aufgaben tatsächlicher Benutzer verfolgt, anstatt sie zu simulieren. Unternehmen können RUM implementieren, indem sie JavaScript in den Code ihrer Webseite einfügen und reale Kunden im Backend tracken, während diese mit der Seite interagieren. Es ist eine hervorragende Ressource für Unternehmen, um die langfristigen Auswirkungen verschiedener Fehler in ihrem System zu verstehen. Eines der Hauptprobleme bei RUM ist, dass Ihr System die Aktivitäten nicht überwachen kann, wenn Kunden Ihr Netzwerk nicht nutzen.
Synthetisch ist eine Art der aktiven Überwachung, bei der Skripte verwendet werden, um künstliche Benutzer zu erstellen, die Probleme in Ihrem System erkennen. Diese Art der Überwachung ist eine großartige Option für die frühen Phasen eines Projekts, wenn sich eine Anwendung noch in der Entwicklung befindet. Die frühzeitige Erkennung von Problemen in Ihrem Code hilft Ihnen, Probleme schneller zu lösen, damit sie später nicht zu größeren Problemen in Ihrer Infrastruktur werden.
Instana® freut sich, bekannt zu geben, dass wir unsere Funktionen zur Überwachung der Anwendungsleistung (Application Performance Monitoring, APM) und zur API-Überwachung um die synthetische Überwachung erweitern. Diese neue Funktion bietet eine neue Außenperspektive auf das Digital Experience Monitoring. Jetzt können Sie die Testabdeckung mit Empfehlungen für weitere Tests mithilfe von Synthetik und Topologie bewerten. Testen Sie noch heute unsere Full-Stack-Observability-Plattform in der Instana Sandbox.
Entdecken Sie die führende Enterprise Observability-Plattform für Hybrid-Clouds. Verbessern Sie das Application Performance Management und beschleunigen Sie CI/CD-Pipelines – unabhängig davon, wo die Anwendungen residieren.
IBM Instana bietet Echtzeit-Observability, die wirklich jeder nutzen kann. Es sorgt für eine kurze Time-to-Value und stellt gleichzeitig sicher, dass Ihre Observability-Strategie mit der dynamischen Komplexität aktueller und zukünftiger Umgebungen mithalten kann. Von Mobilgeräten bis hin zu Mainframes unterstützt Instana über 250 Technologien und es kommen laufend weitere hinzu.