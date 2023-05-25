Was ist synthetische Überwachung?

Im Grunde genommen ist die synthetische Überwachung eine Methode, mit der Entwickler Benutzeraktionen in einer Anwendung simulieren, um ihre Funktionalität zu testen.

Wenn das Programm Fehler erkennt, kann es Ihnen helfen, Probleme zu finden und zu beheben, bevor sich diese auf Ihre Kunden auswirken. Dieser aktive Ansatz zur Überwachung ist eine entscheidende Komponente der Aufrechterhaltung der Website-Leistung in der Entwicklungsphase.

Die synthetische Überwachung verwendet Skripte für Benutzerinteraktionen, die auf Faktoren wie geografischer Standort, Netzwerktypen, verschiedene Geräte und mehr basieren. Diese Taktik gibt Ihnen Einblick in die Betriebszeit der Anwendung, in Probleme, mit denen Benutzer bei der Nutzung Ihrer Benutzeroberfläche konfrontiert sein könnten, in Systemausfälle und in die allgemeine Leistung Ihrer Anwendung.

Sobald Sie diese Daten gesammelt und analysiert haben, können Sie Ihre Observability-Tools verwenden, um Ihre Lücken zu schließen und eine positive Erfahrung für die Benutzer der Anwendung zu schaffen.