Was ist ein virtueller Assistent?

Virtuelle Assistenten sind eine Form des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, die Kundenservicemitarbeitern in Echtzeit relevante Informationen für einen effektiveren Self-Service-Kundenservice bereitstellen. Zum Beispiel könnten Tools für virtuelle Assistenten häufige Antworten auf häufig gestellte Fragen anzeigen und in Echtzeit über mehrere Systeme hinweg Anleitungen bereitstellen, um Antworten und Erkenntnisse zu finden. Ihre Rolle als Copilot besteht darin, die Produktivität der menschlichen Agenten zu verbessern, die Customer Experience insgesamt zu optimieren und die Betriebskosten in einem einzigen Agenten-Arbeitsbereich zu senken.

Während vorgeschriebene Chatbots für die Bearbeitung häufig gestellter Fragen (FAQs) nützlich sein können, können komplexere virtuelle Contact-Center-Agenten Erkenntnisse aus Kundendaten gewinnen und menschliche Agenten über die Website oder App des Unternehmens auf mögliche Lösungen hinweisen. Heutzutage nutzen die meisten Call-Center eine Form von Technologie mit virtuellen Assistenten, um Kundenanfragen zu bearbeiten, Workflows zu vereinfachen und bestimmte Funktionen des Kundenservice zu automatisieren.