Cora+ ist eine interaktive Multichannel-Plattform, die sicher auf umfangreiche Daten aus verschiedenen Quellen zugreift, darunter Produkte, Dienstleistungen und Bankinformationen. Dadurch kann die Lösung den Kunden umfassendes und leicht zugängliches Wissen zur Verfügung stellen und so optimaler unterstützen.

Cora+ basiert auf IBM® watsonx Assistant™ und baut auf IBM Cloud® auf. Cora+ ermöglicht anspruchsvolle, menschenähnliche Interaktionen mit Kunden auf der NatWest-Website, in der mobilen App und auf den Social-Media-Plattformen. Und um diese aktualisierte Lösung zu entwickeln, arbeiteten die Geschäfts- und Technologieteams von NatWest mit den Mitarbeitern von IBM Client Engineering zusammen, um einen ersten Proof of Concept zu erstellen, was anschließend zur vollständigen Lösung hochgestuft wurde.

Cora+ geht über die Fähigkeiten seines Vorgängers hinaus und bietet nicht nur Zugriff auf Informationen, sondern auch ein Verständnis für die Kunden. Wenn dem Nutzer beispielsweise eine Frage gestellt wurde, verwies Cora ihn zuvor auf vorhandene Websites oder Inhalte, die sich mit dem spezifischen Thema befassten. Mithilfe der RAG-Technologie (Retrieval-Augmented-Generation) kann Cora+ die von Nutzern in natürlicher Sprache gestellten Fragen jedoch proaktiv im Chat beantworten, ohne dass weitere Recherche erforderlich ist.

NatWest wusste auch, dass die Genauigkeit und Relevanz dieser KI-generierten Antworten entscheidend sein musste, da falsche Informationen schnell das Vertrauen untergraben und die Beziehungen zu den Kunden beeinträchtigen konnten. Um dieses Risiko zu minimieren, hat die Bank gemeinsam mit IBM strenge Governance-Leitplanken etabliert, die sich auf Transparenz, Vertrauen und Genauigkeit des zugrundeliegenden KI-Modells konzentrieren.