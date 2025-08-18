Let's create smarter business

18. August 2025
Heute kann es sich niemand mehr leisten, die enormen Chancen zu ignorieren, die die KI-Revolution mit sich bringt. Führungskräfte haben jedoch oft das Gefühl, dass KI etwas ist, das um sie herum passiert, und dass die schnellen Veränderungen nicht vollständig unter ihrer Kontrolle stehen.
Der Transformationsdruck – vom Vorstand, von der Geschäftsführung, vom Markt – lässt nie nach. Was ist Hype und was ist real? Das ist noch unklar. Ja, es gibt die Angst, etwas zu verpassen … aber was, wenn Sie die falsche Entscheidung treffen, wenn so viel auf dem Spiel steht?
Die Wahrheit ist: Technologie ist nie der springende Punkt. Entscheidend ist allein, was sie ermöglicht.
Was wäre, wenn es einen Weg durch die Verwirrung und Komplexität gäbe? Es gibt ihn – und er führt über oberflächliche Korrekturen hinaus zu einem ernsthaften Wettbewerbsvorteil. IBM nennt das die Schaffung eines intelligenteren Unternehmens.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Ein intelligenteres Unternehmen erhalten Sie, wenn Sie Intelligenz präzise, tiefgreifend und effektiv in alle Ihre kritischen Geschäftssysteme integrieren und dadurch Folgendes erreichen:
Das ist nicht nur Theorie. IBM unterstützt derzeit Tausende von Unternehmen dabei, intelligenter zu werden – branchenübergreifend und weltweit. Von Service und Support bis hin zu den zahlreichen Systemen, die das Herzstück der Geschäftsabläufe bilden, wird überall Intelligenz eingebettet.
Hier sind nur einige Beispiele dafür, was möglich ist:
Wir transformieren auch IBM selbst: In den letzten Jahren haben wir auf das Ziel zugearbeitet, das Geschäft komplett zu überdenken, operative Komplexität zu beseitigen, Prozesse zu vereinfachen und Intelligenz überall einzubetten.
Diese Veränderungen haben ganze Unternehmensfunktionen neu gestaltet, von der Personalabteilung und der IT-Unterstützung bis hin zum Vertrieb und zur Beschaffung. Infolgedessen sind wir auf dem besten Weg, bis Ende 2025 Produktivitätssteigerungen in Höhe von 4,5 Milliarden USD zu erzielen.
Alle wünschen sich mehr Effizienz, Agilität und Innovation. Was ein intelligenteres Unternehmen auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es diese Ergebnisse erzielt. Um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, benötigen Sie einen systemischen Ansatz, der Kernsysteme, Workflows und Prozesse in vier Schlüsselbereichen transformiert:
Ein Agent ist ein System, das Aufgaben autonom ausführt, indem es Workflows mit verfügbaren Tools entwirft. Früher konnte Software nur vordefinierte Algorithmen ausführen, heute kann jeder Nutzer seine Ziele definieren, während die KI Wege zu deren Erreichung sucht und vorschlägt. Dieses Versprechen kann jedoch nur eingelöst werden, wenn die KI in Ihre bestehenden Anwendungen, Daten und Modelle integriert wird, um komplexe Aufgaben zu automatisieren und die Time-to-Value zu verkürzen.
Intelligentere Unternehmen in Aktion: Das innovative Agrarforschungsunternehmen Avid Solutions hat die Lösung watsonx Orchestrate von IBM implementiert, um KI-Agenten nahtlos in alle seine führenden Tools und Anwendungen zu integrieren. Diese einheitliche, effiziente Lösung hat nicht nur die Genauigkeit der Verwaltungsprozesse verbessert, sondern auch eine 25-prozentige Zeitersparnis für das Onboarding neuer Kunden ermöglicht. Das Ergebnis? Engagiertere Mitarbeiter, zufriedenere Kunden.
KI wird zu einem echten strategischen Vorteil, wenn sie mit Ihren Unternehmensdaten gespeist wird. Ein intelligenteres Unternehmen führt strukturierte und unstrukturierte Daten aus allen Geschäftsbereichen zusammen, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind. Nur dann kann KI Erkenntnisse und Maßnahmen liefern, die für das Unternehmen relevant sind und echte Wettbewerbsvorteile schaffen.
Intelligentere Unternehmen in Aktion: Der Luft- und Raumfahrtkonzern Lockheed Martin hat sich mit IBM zusammengetan, um eine integrierte Sicht auf seine Unternehmensdaten zu schaffen, die die Skalierung von KI und deren effektive Anwendung im gesamten Unternehmen erleichtert. Durch die Konsolidierung von 46 verteilten Datensystemen und Tools auf einer einzigen integrierten Plattform wurden die internen Abläufe und Datenverwaltungsprozesse des Unternehmens optimiert, sodass nun schnelle und kosteneffiziente Innovationen möglich sind.
Wenn Unternehmen von der Pilotphase der KI zur produktiven Nutzung im großen Maßstab übergehen, benötigen sie die passende Architektur, um ihre Ziele zu unterstützen. Ein intelligentes Unternehmen entwirft Hybrid-Cloud-Umgebungen, in denen KI unabhängig vom Speicherort der Daten eingesetzt werden kann, wodurch die Infrastruktur hinsichtlich Leistung und Flexibilität optimiert wird.
Intelligentere Unternehmen in Aktion: Jedes Jahr reisen fast eine Million Menschen nach Flushing, New York, um die besten Tennisspieler der Welt bei den US Open Tennis Championships zu sehen. Aber 15-mal so viele verfolgen das Turnier über die US Open App und Webseite. IBM Consulting half den US Open beim Aufbau einer Hybrid-Cloud-Architektur, die KI zum richtigen Zeitpunkt Zugriff auf die richtigen Daten gewährt und Echtzeitanalysen liefert, um die Fans zu begeistern und bei Laune zu halten.
Ein intelligenteres Unternehmen optimiert das Technologiemanagement und die Betriebsabläufe mithilfe von KI, um Transparenz, Effizienz, Sicherheit und betriebliche Resilienz zu erzielen. Anstatt neue Tools hinzuzufügen und Kosten zu verursachen, konzentrieren sie sich darauf, mehr Wert aus den bereits vorhandenen Systemen zu ziehen und dafür zu sorgen, dass alles zusammen besser funktioniert.
Intelligentere Unternehmen in Aktion: Der weltweit führende IT-Dienstleister Samsung SDS America benötigte mehr Transparenz bei den Cloud-Ausgaben und eine effiziente Methode zur Identifizierung von Verschwendung, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, ohne den Overhead zu erhöhen. Durch die Implementierung der Automatisierung von IBM konnten sie die Cloud-Ausgaben an den Geschäftswert anpassen, was zu einer Reduzierung der Ausgaben um 11 % bei 86 Cloud-Konten führte.
Jedes Unternehmen kann KI nutzen – das ist der einfache Teil. IBM hilft Ihnen, KI zu nutzen, um zu verändern, wie Sie Geschäfte machen.
Durch die Kombination von modernsten Innovationen mit jahrzehntelanger Branchen- und Fachkompetenz verstehen wir die Unternehmensabläufe in- und auswendig – von Lieferketten über Zahlungssysteme bis hin zum Kundenservice und darüber hinaus.
Es ist an der Zeit, über KI-Experimente hinauszugehen und einen ernsthaften Mehrwert zu liefern. Wir helfen bereits Tausenden von Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Vision und Umsetzung zu schließen. Wir können das Gleiche für Sie tun.
Gestalten wir Unternehmen intelligenter.
Entdecken Sie das bahnbrechende Potenzial von KI-Agenten, die sich mühelos in Ihre Geschäftsabläufe integrieren lassen.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Erfahren Sie, wie KI-Agenten und KI-Assistenten zusammenwirken können, um neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.
Bleiben Sie über die neuen KI-Agenten auf dem Laufenden, die einen grundlegenden Wendepunkt in der KI-Revolution darstellen.
Erfahren Sie, wie generative KI-Assistenten Ihre Workloads erleichtern und die Produktivität steigern können.
Lernen Sie, wie Sie mithilfe von KI kreativer und effizienter werden und sich auf eine Zukunft einstellen können, in der Sie eng mit KI-Agenten zusammenarbeiten.
Bringen Sie sich in dieser Folge von Mixture of Experts mit unseren KI-Experten auf den neuesten Stand, wenn sie sich eingehend mit der Zukunft von KI-Agenten und mehr befassen.
Entwickeln, implementieren und verwalten Sie leistungsstarke KI-Assistenten und -Agenten, die Workflows und Prozesse mit generativer KI automatisieren.
Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit KI-Lösungen, denen Sie vertrauen können.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Ganz gleich, ob Sie vorgefertigte Apps und Skills anpassen oder mithilfe eines KI-Studios eigene Agentenservices erstellen und bereitstellen möchten, die IBM watsonx-Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.