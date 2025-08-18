Let's create smarter business

Heute kann es sich niemand mehr leisten, die enormen Chancen zu ignorieren, die die KI-Revolution mit sich bringt. Führungskräfte haben jedoch oft das Gefühl, dass KI etwas ist, das um sie herum passiert, und dass die schnellen Veränderungen nicht vollständig unter ihrer Kontrolle stehen.

Der Transformationsdruck – vom Vorstand, von der Geschäftsführung, vom Markt – lässt nie nach. Was ist Hype und was ist real? Das ist noch unklar. Ja, es gibt die Angst, etwas zu verpassen … aber was, wenn Sie die falsche Entscheidung treffen, wenn so viel auf dem Spiel steht?

Sie haben einen KI-Verkaufsagenten implementiert, aber er lässt sich nicht mit Ihren anderen Agenten integrieren und arbeitet isoliert.

Sie führen eine Abfrage durch und erhalten allgemeine Antworten, weil Ihre KI im Blindflug arbeitet und nicht mit Ihren Geschäftsdaten verbunden ist.

Ihnen wurde Vereinfachung versprochen, aber jetzt müssen Sie mehr Tools, mehr Daten und mehr Risiken verwalten.

Die Wahrheit ist: Technologie ist nie der springende Punkt. Entscheidend ist allein, was sie ermöglicht.

Was wäre, wenn es einen Weg durch die Verwirrung und Komplexität gäbe? Es gibt ihn – und er führt über oberflächliche Korrekturen hinaus zu einem ernsthaften Wettbewerbsvorteil. IBM nennt das die Schaffung eines intelligenteren Unternehmens.