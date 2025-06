Jede Reise zur Transformation eines Unternehmens beginnt nicht mit Fragen zur Technologie, sondern mit Fragen zur Geschäftsstrategie und einer Wachstumsmentalität.

In diesem Zusammenhang: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, jeden Aspekt der Arbeitsweise Ihres Unternehmens zu überdenken und neu zu gestalten, was würden Sie tun?

Bei IBM erkannte CEO Arvind Krishna diese Chance und stellte uns Anfang 2023 vor die Herausforderung, IBM neu zu denken und umzugestalten, um es zum produktivsten Unternehmen der Welt zu machen.

Wir definierten eine Transformation-Strategie und eine Vision: „IBM als Client Zero“. Wir haben unsere Hybrid Cloud, KI und Automatisierung Funktionen intern sowie strategische Partner Technologie und unsere Beratungskompetenz eingesetzt, um eine neue Ära des Wachstums einzuleiten und das produktivste Unternehmen der Welt zu werden.

In den zwei Jahren seither hat dies neben Produktivitätssteigerungen in Höhe von 3,5 Mrd. USD zu einem freien Cashflow von 12,7 Mrd. USD im Jahr 2024 beigetragen und Investitionen in Wachstum durch Talente, Innovation und Übernahmen ermöglicht.