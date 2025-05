Samsung SDSA beauftragte IBM mit einem Proof of Value (POV) und kaufte anschließend IBM® Cloudability® vom AWS Marketplace. Durch die Anwendung der Lösung auf einen Teil seiner AWS-Umgebung erlangte das Unternehmen ein völlig neues Maß an Transparenz. Auf dem Dashboard erhielt Samsung SDSA eine ganzheitliche Ansicht der Kosten und Nutzung für die anvisierten AWS-Konten, einschließlich detaillierter Erkenntnisse in die Cloud-Ausgaben, Trends und Anomalien.

Das Unternehmen nutzt die Lösung nun, um ungenutzte, kostenverursachende Ressourcen und überlastete Elastic Compute Cloud (EC2)-Instanzen zu identifizieren und erhält gleichzeitig Empfehlungen zur Kostenoptimierung. Cloudability hilft Samsung SDSA dabei, die Cloudkosten den verantwortlichen Geschäftsbereichen oder Benutzergruppen zuzuordnen, die Verantwortlichkeit zu fördern und eine FinOps-Kultur zu etablieren.

Teams verwenden Cloudability, um Nutzungsprognosen zu erstellen und Verpflichtungen auf Grundlage ihrer Budgets einzugehen. Samsung SDSA wiederum verwendet das Tool „Cloudability Automatisierung der Einsparungen“, um verpflichtungsbasierte Rabatte wie Sparpläne und konvertierbare reservierte Instanzen effizient zu erfassen. Normalerweise erfordert die Abstimmung des Computerbedarfs mit den verfügbaren Rabatten eine zeitaufwändige manuelle Analyse. Das Cloudability-Spar-Automatisierungstool beschleunigt diesen Prozess, indem es die AWS-Umgebung kontinuierlich scannt und automatisch entsprechende SPs und CRIs kauft.