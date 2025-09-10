Durch den Einsatz der KI-Lösungen von IBM verändert die Claims Connection Group die Art und Weise, wie Sachversicherungsansprüche bearbeitet werden
Die Claims Connection Group (CCG), die in der Welt der Sachversicherungen mit hohen Einsätzen tätig ist, sah sich mit dem zunehmenden Druck konfrontiert, ihre Schadenprozesse zu modernisieren. Manuelle Datenverarbeitung, uneinheitliche Richtlinienauslegung und fragmentierte Arbeitsabläufe führten zu verzögerten Antworten, insbesondere wenn Naturkatastrophen wie Hagelstürme und starke Regenfälle eine Flut von Sachschäden auslösten. Diese Ineffizienzen führten zu Engpässen in der gesamten Wertschöpfungskette der Versicherung, frustrierten die Versicherungsnehmer, überforderten die Vertreter und riskierten regulatorische Fehltritte.
Um die Servicequalität und das Vertrauen in kritischen Momenten aufrechtzuerhalten, benötigte die CCG eine intelligentere, skalierbare Lösung, die jede Interaktion im Bereich der Schadensabwicklung beschleunigt, präziser und klarer macht.
CCG hat seinen traditionell manuellen, fragmentierten Schadenbearbeitungsprozess durch die Implementierung der KI-gesteuerten Lösungen von IBM auf eine vollständig digitale, intelligente Plattform umgestellt. Das Unternehmen nutzte das IBM® watsonx Portfolio von KI-Produkten, um komplexe Versicherungssprache zu interpretieren und Entscheidungen zu treffen, IBM Business Automation Workflow, um die Zusammenarbeit zu optimieren, und IBM Robotic Process Automation (RPA), um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren. CCG nutzte auch die IBM watsonx Orchestrate-Lösung, um alle Tools und Prozesse ihrer neuen Schadenplattform nahtlos in eine zusammenhängende Oberfläche zu integrieren.
Was früher langsam und fehleranfällig war, ist nun optimiert, transparent und reaktionsschnell, was allen Partnern Vorteile bringt.
CCG hat schnellere Durchlaufzeiten, weniger Zahlungsausfälle und ein besser vernetztes, widerstandsfähiges System erreicht, das das Vertrauen von Partnern und Endkunden aufrechterhält – selbst in Krisenzeiten.
Die Zufriedenheit der Endkunden hat sich verbessert, und die Partner von CCG heben immer wieder die Transparenz und Reaktionsfähigkeit der Plattform hervor, insbesondere bei besonders belastenden Ereignissen wie Naturkatastrophen. Diese Zuwächse spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, das Schadenmanagement in eine rationalisierte, kundenorientierte Erfahrung umzuwandeln.
Die Claims Connection Group (CCG ) ist ein Zusammenschluss gleichgesinnter Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Sachschäden. CCG wurde von Mark Murphy gegründet, um Hausbesitzern bei der oft verwirrenden Abwicklung von Schadensfällen zu helfen. CCG hat seinen Hauptsitz in Corpus Christi, Texas, und bietet Versicherungsnehmern, Agenten, Spediteuren, Anbietern und anderen Partnern einen erstklassigen Service. Dabei nutzt das Unternehmen ein hochmodernes Modell, das einen schnellen Service, eine verbesserte Produktivität, genaue Bewertungen und geringere Betriebskosten gewährleistet.
