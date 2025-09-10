CCG hat seinen traditionell manuellen, fragmentierten Schadenbearbeitungsprozess durch die Implementierung der KI-gesteuerten Lösungen von IBM auf eine vollständig digitale, intelligente Plattform umgestellt. Das Unternehmen nutzte das IBM® watsonx Portfolio von KI-Produkten, um komplexe Versicherungssprache zu interpretieren und Entscheidungen zu treffen, IBM Business Automation Workflow, um die Zusammenarbeit zu optimieren, und IBM Robotic Process Automation (RPA), um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren. CCG nutzte auch die IBM watsonx Orchestrate-Lösung, um alle Tools und Prozesse ihrer neuen Schadenplattform nahtlos in eine zusammenhängende Oberfläche zu integrieren.

Was früher langsam und fehleranfällig war, ist nun optimiert, transparent und reaktionsschnell, was allen Partnern Vorteile bringt.

Die Versicherungsnehmer erhalten im Voraus Klarheit über den Versicherungsschutz.

Bearbeiter und Makler können Ansprüche schneller bearbeiten.

Transportunternehmen haben weniger Risiken und Verzögerungen bei der Einhaltung von Vorschriften.

Den Anbietern werden umgehend Aufgaben mit klaren Erwartungen zugewiesen, wodurch das Chaos bei Ereignissen mit hohem Schadenaufkommen wie Stürmen reduziert wird.



CCG hat schnellere Durchlaufzeiten, weniger Zahlungsausfälle und ein besser vernetztes, widerstandsfähiges System erreicht, das das Vertrauen von Partnern und Endkunden aufrechterhält – selbst in Krisenzeiten.