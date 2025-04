Wie verbessert KI die Effizienz?

Vertriebs- und Marketingteams arbeiten oft gemeinsam an der nächsten bedeutenden Werbekampagne zur Stärkung des Kundenwachstums. Und das beginnt immer mit einem kreativen Prozess, der jetzt durch KI-gestützte Tools, die Texte schreiben und zusammenfassen, maßgeblich unterstützt wird.

Tools wie ChatGPT erfreuen sich als KI-gestützte Schreib-Tools zunehmender Beliebtheit, da sie die Zeit für die Fertigstellung eines Projekts verkürzen und Creatives mehr Flexibilität bieten, um mehr Aufträge anzunehmen. Auch wenn möglicherweise weitere Bearbeitungen und Optimierungen erforderlich sind, können diese Tools dabei helfen, Schreibblockaden zu überwinden und Inhalte schnell zu verfeinern.

Heutzutage gibt es eine so große Menge an Inhalten, dass Unternehmen in ihren Anzeigen oder in den sozialen Medien und Online-Anzeigen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen. Diese kurzen Inhalte können von menschlichen Kreativkräften mit KI-Tools produziert werden, um schnell originelle und ansprechende Inhalte und Bilder zu erstellen. Dies ermöglicht einen effizienteren Design- und Kreativprozess, während gleichzeitig das Fachwissen der menschlichen Mitarbeiter zum Zuge kommt.