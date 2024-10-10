Künstliche Intelligenz (KI) im Einzelhandel umfasst den Einsatz von KI-Technologien, um verschiedene Aspekte der Einzelhandelsbranche zu verbessern, darunter Customer Experience, Geschäftsabläufe und Entscheidungsfindung. KI-gestützte Systeme im Einzelhandel analysieren Daten, automatisieren Prozesse und ermöglichen personalisiertere und effizientere Erfahrungen sowohl für Kunden als auch für Einzelhändler.

KI-gestützte Einzelhandelstechnologien werden sowohl in Online- als auch in physischen Geschäften eingesetzt und beeinflussen alles von Produktempfehlungen und Preisgestaltung bis hin zu Bestandsverwaltung und Kundenservice. In den letzten Jahren haben Fortschritte bei generativer KI den Einzelhandel stetig verändert und neue Möglichkeiten für die Inhaltsgenerierung und die Echtzeit- Kundenbindung in natürlicher Sprache eröffnet.

Für große und kleine Einzelhandelsmarken können KI-Tools einen erheblichen geschäftlichen Einfluss haben, auch wenn Unternehmen manchmal immer noch Schwierigkeiten haben, die Technologie in großem Maßstab und kosteneffizient einzusetzen. Einigen Schätzungen zufolge wird allein die generative KI für Einzelhändler einen wirtschaftlichen Wert zwischen 240 Milliarden und 390 Milliarden US-Dollar schaffen.1 Doch viele Führungskräfte haben laut der Unternehmensberatung McKinsey weiterhin Schwierigkeiten, diese Technologien erfolgreich in ihren Unternehmen umzusetzen.

Dennoch können diese Technologien für Kunden von großem Wert sein: Einem Bericht des IBM Institute for Business Value zufolge würden etwa vier von fünf Verbrauchern, die KI beim Einkaufen noch nicht ausprobiert haben, sie gerne nutzen. Kunden sind daran interessiert, es zur Forschung von Produkten, zur Suche nach Angeboten und zur Lösung von Problemen zu nutzen. Und KI hat bereits eine wichtige Rolle bei der nahtlosen Integration von Online- und Offline-Einkäufen gespielt, wobei automatisierter Checkout und sofortige Omnichannel-Personalisierung im großen Einzelhandel zum Standard wurde.