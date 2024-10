Unternehmen sollten während der gesamten Customer Journey an allen Kontaktpunkten Möglichkeiten zur Kundenbindung bieten – und zwar dort, wo Kunden Informationen bevorzugen und Einkäufe tätigen. Mit mobilen Apps und erlebnisorientierten Einkaufen müssen Einzelhändler über Omnichannel-Marketing und Verkauf mit den Verbrauchern in Kontakt treten.

Online-Shopping wird auch nach der Pandemie weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Der E-Commerce-Umsatz in den USA wird in diesem Jahr voraussichtlich 22,7 % des Einzelhandelsmarktes1 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) erreichen, was laut FTI Consulting einen Anstieg gegenüber dem Wert von 21,6 % im Jahr 2023 darstellt. Die Konzentration auf eine Erlebnisstrategie erfüllt die Kundenbedürfnisse und hilft Einzelhandelsunternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie die Kundenzufriedenheit und die Markentreue erhöht.

Etablierte Unternehmen im Einzelhandel stehen zunehmend im Wettbewerb mit Start-ups im Bereich E-Commerce und Direct-to-Consumer-Marken. Daher müssen sie sich darauf konzentrieren, eine hervorragende Customer Experience zu bieten.