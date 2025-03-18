Die Einhaltung der ENS High ermöglicht ein hohes Maß an Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen. Durch die Einhaltung dieser umfassenden Sicherheitsrichtlinien demonstriert IBM Cloud sein Engagement für den Schutz sensibler Daten, die Risikominimierung und den Beitrag zu einer breiteren nationalen Sicherheitsagenda. Dies ist eine strategische Investition in den Aufbau eines robusten und sicheren Cloud-Ökosystems, das die strengen Standards der spanischen Regierung für den Schutz kritischer Daten erfüllt.

Die IBM Cloud-Services haben die Zertifizierung nach ENS High erhalten. IBM Servicebeschreibungen (SDs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ENS-Richtlinienkonformität erfüllt. Die folgenden Dienstleistungen werden alle zwei Jahre von einem unabhängigen Gutachter bewertet.