Das spanische nationale Sicherheitskonzept (Esquema Nacional de Seguridad oder ENS) umfasst eine Reihe von Grundprinzipien und Mindestanforderungen für Informationssicherheit und Datenschutz, die von der spanischen Regierung festgelegt wurden.
Die ENS wurde durch den Königlichen Erlass 311/2022 vom 3. Mai gegründet. Ziel war es, die spanische Informationssicherheitspolitik sowohl für öffentliche Einrichtungen als auch für private Unternehmen, die Dienstleistungen für die Regierung erbringen, zu modernisieren.
Die Einhaltung der ENS High ermöglicht ein hohes Maß an Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen. Durch die Einhaltung dieser umfassenden Sicherheitsrichtlinien demonstriert IBM Cloud sein Engagement für den Schutz sensibler Daten, die Risikominimierung und den Beitrag zu einer breiteren nationalen Sicherheitsagenda. Dies ist eine strategische Investition in den Aufbau eines robusten und sicheren Cloud-Ökosystems, das die strengen Standards der spanischen Regierung für den Schutz kritischer Daten erfüllt.
Die IBM Cloud-Services haben die Zertifizierung nach ENS High erhalten. IBM Servicebeschreibungen (SDs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ENS-Richtlinienkonformität erfüllt. Die folgenden Dienstleistungen werden alle zwei Jahre von einem unabhängigen Gutachter bewertet.
Bei der ENS greifen Kontrollen, die auf die Einhaltung der NIST-Domänen abgestimmt sind. Diese Domänen decken verschiedene Bereiche des Sicherheitsstatus eines Unternehmens ab, vom Risikomanagement über die Reaktion auf Vorfälle bis hin zum Datenschutz.
IBM Cloud bietet die folgende Suite von Dienstleistungen, die Ihnen helfen, bestimmte technische ENS-Anforderungen zu erfüllen und Ihre Compliance-Reise zu beschleunigen.
1. Zugriffssteuerung
Lösungen für das Management mobiler Endgeräte (Mobile Device Management, MDM)
Transparenz, Management und Sicherheit für Endgeräte und Benutzer
UEM-Lösungen (Unified Endpoint Management)
Nutzen Sie offene Cloud und KI, um alle Ihre Geräte mit einer UEM-Lösung zu schützen und zu verwalten.
IBM Key Protect für IBM Cloud
Mit dem IBM Key Protect for IBM Cloud-Service können Sie verschlüsselte Schlüssel für Anwendungen in IBM Cloud-Services bereitstellen und speichern, sodass Sie die Datenverschlüsselung und den gesamten Schlüssellebenszyklus von einem zentralen Ort aus anzeigen und verwalten können.
IBM Cloud App-ID
Mit IBM Cloud App ID können Sie ganz einfach Authentifizierung zu Web- und mobilen Apps hinzufügen. Sie müssen sich nicht mehr um die Einrichtung der Infrastruktur für die Identität, die Gewährleistung der geografischen Verfügbarkeit und die Einhaltung von Vorschriften kümmern. Stattdessen können Sie Ihre Apps mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und Single Sign-On verbessern.
IBM Cloud Secrets Manager
Mit IBM Cloud Secrets Manager können Sie Geheimnisse dynamisch erstellen und an Anwendungen mieten, während Sie den Zugriff von einem Ort aus steuern. Der Secrets Manager basiert auf dem Open-Source-System HashiCorp Vault und bietet Ihnen die Datenisolierung einer dedizierten Umgebung mit den Vorteilen einer öffentlichen Cloud.
IBM Security Verify
Die modernisierte, modulare IBM Verify-Lösung bietet umfassenden, KI-gestützten Kontext für das Identity und Access Management (IAM) von Verbrauchern und Belegschaft.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) ist ein verwalteter Service, der Betreibern eine sichere Möglichkeit zur Remote-Verwaltung von Servern und Clustern innerhalb der IBM Cloud bietet. Zu diesem Zweck wird ein Bastion Gateway-Server bereitgestellt, der einen einzigen Zugang zu einer Reihe von Kundenservern und Clustern darstellt. Zusätzlich zu diesem eingeschränkten Gateway-Zugang zeichnet PAG Operator-Sitzungen auf, die für Untersuchungen von Systemmissbrauch verwendet werden können.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
Der IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) Service authentifiziert Benutzer sicher und steuert den Zugriff auf alle Ressourcen in der IBM Cloud-Plattform.
IBM Cloud Container Registry
Speichern und verteilen Sie Container-Images in einer vollständig verwalteten privaten Registry. Verschieben Sie private Images, um sie bequem im IBM Cloud Kubernetes Service und anderen Laufzeitumgebungen auszuführen. Die Images werden auf Sicherheitsprobleme geprüft, sodass Sie fundierte Entscheidungen über Ihre Bereitstellungen treffen können.
2. Bewertung, Genehmigung und Überwachung
IBM Cloud Observability-Lösungen
Beobachtbarkeit bietet tiefe Einblicke in moderne verteilte Anwendungen für eine schnellere, automatisierte Problemerkennung und -lösung.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC ermöglicht die Erfassung, Speicherung und Darstellung von Informationen über den Internetprotokoll-Datenverkehr (IP), der über Netzwerk-Schnittstellen in Ihrer virtuellen privaten Cloud (VPC) läuft.
3. Überprüfung und Rechenschaftspflicht
IBM QRadar Suite
IBM Security® QRadar® Suite ist eine modernisierte Lösung zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen, die darauf abzielt, die Erfahrung von Sicherheitsanalysten zu vereinheitlichen und ihre Geschwindigkeit während des gesamten Lebenszyklus von Vorfällen zu erhöhen. Das Portfolio ist mit auf Unternehmen abgestimmter KI und Automatisierung ausgestattet, um die Produktivität von Analysten erheblich zu erhöhen und ressourcenintensive Sicherheitsteams bei der effektiveren Arbeit mit Kerntechnologien zu unterstützen.
Mit einer gemeinsamen Benutzeroberfläche und Erkenntnissen sowie verbundenen Workflows bietet sie integrierte Produkte für: Endpoint Security (EDR, XDR, MDR), Log-Management, SIEM, SOAR
IBM Security Guardium
IBM® Security Guardium ist eine Software-Reihe für Datensicherheit im IBM Security-Portfolio, die Schwachstellen aufdeckt und sensible Daten lokal und in der Cloud schützt.
4. Konfigurationsmanagement
IBM Cloud Security and Compliance Center – Workload Protection
In Architekturen, die auf Container und Microservices ausgerichtet sind, können Sie IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection verwenden, um Software-Schwachstellen zu finden und zu priorisieren, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren sowie Konfigurationen, Berechtigungen und Compliance von der Quelle bis zur Ausführung zu verwalten.
IBM Cloud Container Registry
Speichern und verteilen Sie Container-Images in einer vollständig verwalteten privaten Registry. Verschieben Sie private Images, um sie bequem im IBM Cloud Kubernetes Service und anderen Laufzeitumgebungen auszuführen. Die Images werden auf Sicherheitsprobleme geprüft, sodass Sie fundierte Entscheidungen über Ihre Bereitstellungen treffen können.
Continuous Delivery
Nutzen Sie unternehmenstaugliche DevOps. Erstellen Sie Toolchains, die Ihre App-Bereitstellungsaufgaben unterstützen. Automatisieren Sie Builds, Tests, Bereitstellungen und mehr.
IBM Cloud Schematics
Schematics ist ein IBM Cloud Service, der IaC-Tools (Infrastructure as Code) als Service bereitstellt. Mit den Funktionen von Schematics können Sie Ihre Cloud-Infrastrukturumgebungen konsistent bereitstellen und verwalten.
IBM Wazi as a Service
Beschleunigen Sie die cloudnative Entwicklung und das Testen von z/OS-Anwendungen mit z/OS Virtual Servers in IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
5. Planung für unvorhersehbare Ereignisse
DevSecOps Application-Lifecycle-Management
Die DevSecOps Application Lifecycle Management Deployable Architecture erstellt eine Reihe von DevOps-Toolchains und Pipelines. DevSecOps verwendet Continuous Delivery (CD) (Git Repos und Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights und Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM CloudContainer Registry und Vulnerability Advisor.
6. Identifizierung und Authentifizierung
7. Reaktion auf Vorfälle
8. Medienschutz
IBM Cloud Hardware Security Module
Das IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 von Gemalto schützt die kryptografische Infrastruktur, indem kryptografische Schlüssel sicherer in einem manipulationssicheren Hardwaregerät verwaltet, verarbeitet und gespeichert werden. Es hilft Ihnen, komplexe Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Datenhoheit und Kontrolle bei der Migration und Ausführung von Workloads in der Cloud zu lösen.
IBM Cloud Database Services
IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) Services befreien Entwickler und IT-Mitarbeiter von komplexen und zeitaufwändigen Aufgaben wie der Bereitstellung von Infrastruktur und Datenbanksoftware, dem Betrieb der Infrastruktur, der Aktualisierung der Datenbanksoftware und dem Backup. IBM Cloud Database SMEs liefern und warten einsatzbereite, hochverfügbare Datenbankinstanzen, sodass Entwickler und IT-Mitarbeiter Zeit haben, sich auf andere Prioritäten zu konzentrieren.
9. Risikobewertung
IBM Cloud Security and Compliance Center – Workload Protection
In Architekturen, die auf Container und Microservices ausgerichtet sind, können Sie IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection verwenden, um Software-Schwachstellen zu finden und zu priorisieren, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren sowie Konfigurationen, Berechtigungen und Compliance von der Quelle bis zur Ausführung zu verwalten.
10. System- und Kommunikationsschutz
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services bietet marktführende Sicherheit und Leistung für Ihre externen Webinhalte und Internetanwendungen, bevor diese die Cloud erreichen.
IBM Cloud VPN for VPC
IBM Cloud VPN for VPC bietet eine einfache, aber leistungsstarke Lösung für skalierbare und robuste Site-to-Site-VPN-Gateways
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud Direct Link wurde entwickelt, um Ihre lokalen Ressourcen nahtlos mit Ihren Cloud-Ressourcen zu verbinden. Dank der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von IBM Cloud Direct Link können Sie das Netzwerk Ihres Rechenzentrums erweitern und eine konsistente Konnektivität mit höherem Durchsatz bereitstellen, ohne das öffentliche Internet zu berühren.
IBM Cloud DNS-Services
IBM Cloud® DNS Services bietet öffentliche und private autoritative DNS-Dienste mit schneller Reaktionszeit, unübertroffener Redundanz und erweiterter Sicherheit
IBM Cloud Gateway-Geräte
Gateway-Appliances sind Geräte, die Ihnen eine verbesserte Kontrolle über den Netzwerkverkehr ermöglichen, die Leistung Ihres Netzwerks beschleunigen und Ihrem Netzwerk einen Sicherheitsschub verleihen. Verwalten Sie Ihre physischen und virtuellen Netzwerke für das Routing mehrerer VLANs, für Firewalls, VPN, Traffic-Shaping und mehr.
IBM Cloud Transit Gateway
IBM Cloud Transit Gateway unterstützt Sie bei der Verbindung und Verwaltung Ihrer IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)-Netzwerke.
FortiGate Security Appliance
Die FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps ist eine Hardware-Firewall, die zum Schutz des Traffics in mehreren VLANs für öffentliche und private Netzwerke konfiguriert werden kann.
Hardware-Firewall
Die Hardware-Firewall bietet Kunden eine wichtige Sicherheitsebene, die auf Anfrage ohne Serviceunterbrechung bereitgestellt wird. Sie verhindert, dass unerwünschter Datenverkehr auf Ihre Server gelangt, reduziert die Angriffsfläche und gewährleistet, dass Ihre Serverressourcen für den vorgesehenen Zweck genutzt werden können.
IBM Cloud Pak for Security
Integrieren Sie vorhandene Sicherheitstools, um genauere Einblicke in Bedrohungen und Risiken zu erhalten, Aktionen zu koordinieren und Reaktionen zu automatisieren.
IBM Cloud-Computing-Lösungen
Cloud Computing Services und -Lösungen
IBM Cloud for VMware Solutions
Mit IBM Cloud for VMware Solutions können Sie VMware-Workloads nahtlos in die Cloud migrieren und modernisieren.
IBM Power Virtual Server
IBM® Power Virtual Server ist eine Produktreihe aus konfigurierbaren, Multi-Tenant, virtuellen IBM Power Servern mit Zugriff auf IBM® Cloud-Services.
IBM Cloud Kubernetes Service
Stellen Sie sichere und hoch verfügbare Cluster mit einer nativen Kubernetes-Erfahrung bereit.
11. System- und Informationsintegrität
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services bietet marktführende Sicherheit und Leistung für Ihre externen Webinhalte und Internetanwendungen, bevor diese die Cloud erreichen.
IBM Cloud Gateway-Geräte
Gateway-Appliances sind Geräte, die Ihnen eine verbesserte Kontrolle über den Netzwerkverkehr ermöglichen, die Leistung Ihres Netzwerks beschleunigen und Ihrem Netzwerk einen Sicherheitsschub verleihen. Verwalten Sie Ihre physischen und virtuellen Netzwerke für das Routing mehrerer VLANs, für Firewalls, VPN, Traffic-Shaping und mehr.
FortiGate Security Appliance
Die FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps ist eine Hardware-Firewall, die zum Schutz des Traffics in mehreren VLANs für öffentliche und private Netzwerke konfiguriert werden kann.
Hardware-Firewall
Die Hardware-Firewall bietet Kunden eine wichtige Sicherheitsebene, die auf Anfrage ohne Serviceunterbrechung bereitgestellt wird. Sie verhindert, dass unerwünschter Datenverkehr auf Ihre Server gelangt, reduziert die Angriffsfläche und gewährleistet, dass Ihre Serverressourcen für den vorgesehenen Zweck genutzt werden können.
IBM Cloud Security and Compliance Center – Workload Protection
In Architekturen, die auf Container und Microservices ausgerichtet sind, können Sie IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection verwenden, um Software-Schwachstellen zu finden und zu priorisieren, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren sowie Konfigurationen, Berechtigungen und Compliance von der Quelle bis zur Ausführung zu verwalten.
IBM QRadar Suite
IBM Security® QRadar® Suite ist eine modernisierte Lösung zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen, die darauf abzielt, die Erfahrung von Sicherheitsanalysten zu vereinheitlichen und ihre Geschwindigkeit während des gesamten Lebenszyklus von Vorfällen zu erhöhen. Das Portfolio ist mit auf Unternehmen abgestimmter KI und Automatisierung ausgestattet, um die Produktivität von Analysten erheblich zu erhöhen und ressourcenintensive Sicherheitsteams bei der effektiveren Arbeit mit Kerntechnologien zu unterstützen.
Mit einer gemeinsamen Benutzeroberfläche und Erkenntnissen sowie verbundenen Workflows bietet sie integrierte Produkte für: Endpoint Security (EDR, XDR, MDR), Log-Management, SIEM, SOAR
12. Erwerb von Systemen und Dienstleistungen
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services bietet marktführende Sicherheit und Leistung für Ihre externen Webinhalte und Internetanwendungen, bevor diese die Cloud erreichen.
IBM Cloud Container Registry
Speichern und verteilen Sie Container-Images in einer vollständig verwalteten privaten Registry. Verschieben Sie private Images, um sie bequem im IBM Cloud Kubernetes Service und anderen Laufzeitumgebungen auszuführen. Die Images werden auf Sicherheitsprobleme geprüft, sodass Sie fundierte Entscheidungen über Ihre Bereitstellungen treffen können.
IBM Cloud-Computing-Lösungen
Cloud Computing Services und -Lösungen
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Code Engine ist eine vollständig verwaltete, serverlose Plattform. Bringen Sie Ihre Container-Images, Batch-Jobs, Ihren Quellcode oder Ihre Funktionen an einem Ort zusammen und verlassen Sie sich bei der Verwaltung und Sicherung der zugrunde liegenden Infrastruktur auf IBM Cloud Code Engine.
