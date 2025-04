Digital Operational Resilience Act (DORA) EU

Unternehmen müssen ihre IKT-Systeme regelmäßig testen, um die Stärke ihrer Schutzmaßnahmen zu bewerten und ‌Sicherheitslücken zu identifizieren. Die Ergebnisse dieser Tests und Pläne zur Behebung etwaiger festgestellter Schwachstellen müssen den zuständigen Behörden gemeldet und von diesen validiert werden.

Einrichtungen müssen einmal im Jahr Tests durchführen, wie z. B. Schwachstellenbewertung und szenariobasierte Tests. Finanzunternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie eine entscheidende Rolle im Finanzsystem spielen, müssen sich zudem alle drei Jahre Threat-Led Penetration Tests (TLPT) unterziehen. Auch die kritischen IKT-Anbieter des Unternehmens müssen an diesen Penetrationstests teilnehmen. Am 23. Januar 2025 genehmigte der EZB-Rat das aktualisierte Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming-(TIBER-) Framework für auf Bedrohungsdaten basierende Ethical Red Teaming, um es vollständig an die technischen Regulierungsstandards für bedrohungsorientierte Penetrationstests (DORA) anzupassen, da DORA am 17. Januar 2025 in Kraft tritt. Das aktualisierte TIBER-EU-Framework und die Leitfäden sind auf der Website der EZB verfügbar.