IBM Cloud for Financial Services

IBM Cloud for Financial Services® wurde 2019 speziell für regulierte Finanzbranchen entwickelt. Es soll Finanzdienstleistern dabei helfen, die besonderen Anforderungen der Branche in Bezug auf Cybersicherheit, Regulierung und Betrieb zu erfüllen und gleichzeitig die Vorteile und die Flexibilität der Cloud in einer sicheren Umgebung zu nutzen.