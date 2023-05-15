虽然存在细微的差别，但服务器托管服务可分为三个常规类别：

共享服务器托管



共享托管是最基本也是最经济实惠的服务器托管形式之一，在这种模式中，物理服务器的资源实现虚拟化，并以相同的比例提供给多个租户（用户或企业客户）。 对于流量小、技术要求低、性能或安全要求有限的基础个人网站和 web 应用来说，共享托管是理想的选择。 但是，由于为所有租户都分配单台服务器中数量有限的容量，因此提供商不允许网站扩展超过一定的限制范围。 而共享托管也是最容易受到“嘈杂邻居”（也就是其他租户）影响的服务器托管模式，租户的应用可能会意外使用比其份额更多的资源，从而给其他租户造成性能问题。 有关共享托管的更多信息，请查看“什么是云托管？”和“Web 托管：简介”。

VPS 托管



虚拟专用服务器 (VPS) 托管提供更高级的多租户托管，每个租户使用单台硬件服务器中的一些但非全部的资源，获得的托管环境控制权也更多一些。 每个 VPS 运行其自己的操作系统 (OS) 和应用，并保留自己的机器资源部分（内存、计算能力等）。

VPS 对系统规范、访客操作系统和整体软件栈具有更高的控制权。 它也是能够最轻松、最经济地进行扩展的服务器托管形式，因此是电子商务系统、电子邮件服务器、CRM 以及其他通常承载中等流量或高峰流量的应用的绝佳选择。

专用服务器托管



专用服务器托管是单租户托管 — 服务器独占单台硬件服务器的所有资源。 与上述的其他托管形式相比，专用托管提供了与云或 IT 服务提供商托管的其他服务器和客户最大程度的隔离。 您可以在三种专用托管模式中选择：