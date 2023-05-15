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了解什么是服务器托管、可用的服务器托管的不同类型，以及如何选择最符合贵组织的业务、IT 和预算需求的解决方案。
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什么是服务器托管？

服务器托管是一种 IT 服务，通常由云服务提供商提供，以按月订购或按使用量付费形式，提供对非本地虚拟服务器或物理服务器和相关资源的远程访问。 服务器托管帮助 IT 团队置备并开始使用应用和数据服务器，无需前期投资，没有任何延迟，也不需要人力来采购并在现场设置、管理和维护物理服务器硬件本身。
什么是服务器托管？

如今，各种规模的企业都使用服务器托管来运行各种工作负载 — 包括开发和测试、应用交付以及备份灾难恢复等工作负载。  相较于在本地采购和管理服务器，服务器托管具有以下优点：

  • 更快的服务器部署和应用交付速度：自行购买然后在本地安装和配置服务器可能需要数周时间，而云服务提供商可以在几分钟内置备、配置和交付托管的应用或数据服务器，帮助您显著加快将服务器驱动的解决方案推向市场的速度。   

  • 无资本支出；可预测的日常成本：您无需再为数以千计的计算机和硬件投资（其本身就是不断贬值的资产）；借助服务器托管，您只需支付可预测的月度费用或使用费，这不仅涵盖 CPU、存储网络和其他 IT 资源的使用，而且还包括能源、冷却、用于确保高可用性的冗余，以及 24X7 不间断的硬件和基础架构管理。   

  • 轻松、迅捷、低成本的扩展： 如果在本地部署服务器硬件，要实现可扩展性，就必须过度置备服务器以应对工作负载高峰（这可能会造成浪费），而且需要随着业务增长而不断添加物理容量（添加过程不断缓慢，而且成本不菲）。 而如果使用服务器托管，您可以按需快速扩展或缩减规模，订购或使用成本只会产生微小的变化。
服务器托管类型

虽然存在细微的差别，但服务器托管服务可分为三个常规类别：

共享服务器托管


共享托管是最基本也是最经济实惠的服务器托管形式之一，在这种模式中，物理服务器的资源实现虚拟化，并以相同的比例提供给多个租户（用户或企业客户）。   对于流量小、技术要求低、性能或安全要求有限的基础个人网站和 web 应用来说，共享托管是理想的选择。 但是，由于为所有租户都分配单台服务器中数量有限的容量，因此提供商不允许网站扩展超过一定的限制范围。 而共享托管也是最容易受到“嘈杂邻居”（也就是其他租户）影响的服务器托管模式，租户的应用可能会意外使用比其份额更多的资源，从而给其他租户造成性能问题。 有关共享托管的更多信息，请查看“什么是云托管？”和“Web 托管：简介”。

VPS 托管
 

虚拟专用服务器 (VPS) 托管提供更高级的多租户托管，每个租户使用单台硬件服务器中的一些但非全部的资源，获得的托管环境控制权也更多一些。  每个 VPS 运行其自己的操作系统 (OS) 和应用，并保留自己的机器资源部分（内存、计算能力等）。

VPS 对系统规范、访客操作系统和整体软件栈具有更高的控制权。 它也是能够最轻松、最经济地进行扩展的服务器托管形式，因此是电子商务系统、电子邮件服务器、CRM 以及其他通常承载中等流量或高峰流量的应用的绝佳选择。

专用服务器托管


专用服务器托管是单租户托管 — 服务器独占单台硬件服务器的所有资源。 与上述的其他托管形式相比，专用托管提供了与云或 IT 服务提供商托管的其他服务器和客户最大程度的隔离。 您可以在三种专用托管模式中选择：

  • 专用主机 保持对整个硬件服务器以及其中安装的所有软件的单租户访问权。  该模式具有最大程度的硬件灵活性、透明度以及对工作负载部署的控制权，还可以为托管自带许可证的软件带来一些优势。

  • 专用实例提供相同程度的隔离和工作负载部署控制权，但不会与特定机器绑定。   因此，假如重新启动专用实例，它可能会在新的物理机器上运行 — 一台专用于同一客户的机器，但是一台新机器，可能位于不同的物理位置。

  • 术语裸机服务器托管经常与专用服务器互换使用，但裸机托管服务通常具有更多类似于云的特性，例如在几分钟内置备（而非几小时）、按小时增量计费（而非按月），以及提供包括图形处理单元 (GPU) 在内的更高端的硬件。  请参阅“专用服务器和裸机服务器详解”，以全面了解这两个选项。
选择合适的服务器托管模式

在为贵组织选择最合适的服务器托管解决方案时，需要权衡以下因素：

  • 前期成本和日常成本： 虽然与运行本地服务相比，几乎任何服务器托管解决方案都有助于降低 IT 成本，但某些服务器托管模式比其他模式节省更多。 专用服务器托管每月的成本通常比共享或 VPS 托管更高，裸机托管有时需要大量的前期投资。

  • 性能：如果您需要运行具有复杂架构的高性能应用，最好使用专用托管解决方案，以便避免多租户托管模式的瓶颈和可靠性风险。 

  • 灵活性和可扩展性：如果您不太关心最佳性能，而是更关心如何在部署和扩展工作负载方面获得最大的灵活性，那么 VPS 是非常不错的选择，因为它与专用服务器托管不同，可以在多个虚拟服务器实例之间快速转移工作负载，快速扩展资源，以满足不可预测的流量激增。 

  • 安全、数据隐私与合规： 由于专用服务器托管提供单租户隔离，因此通常用于敏感工作负载或受到严格的数据隐私法规监管的行业中的企业。 然而，越来越多的云提供商开始提供符合特定行业或隐私法规（如 HIPAA、GDPR）的经过认证的多租户托管服务，因此您可以在不牺牲工作负载灵活性和可扩展性的情况下满足安全与合规要求。
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