服务器托管是一种 IT 服务，通常由云服务提供商提供，以按月订购或按使用量付费形式，提供对非本地虚拟服务器或物理服务器和相关资源的远程访问。 服务器托管帮助 IT 团队置备并开始使用应用和数据服务器，无需前期投资，没有任何延迟，也不需要人力来采购并在现场设置、管理和维护物理服务器硬件本身。
如今，各种规模的企业都使用服务器托管来运行各种工作负载 — 包括开发和测试、应用交付以及备份和灾难恢复等工作负载。 相较于在本地采购和管理服务器，服务器托管具有以下优点：
虽然存在细微的差别，但服务器托管服务可分为三个常规类别：
共享托管是最基本也是最经济实惠的服务器托管形式之一，在这种模式中，物理服务器的资源实现虚拟化，并以相同的比例提供给多个租户（用户或企业客户）。 对于流量小、技术要求低、性能或安全要求有限的基础个人网站和 web 应用来说，共享托管是理想的选择。 但是，由于为所有租户都分配单台服务器中数量有限的容量，因此提供商不允许网站扩展超过一定的限制范围。 而共享托管也是最容易受到“嘈杂邻居”（也就是其他租户）影响的服务器托管模式，租户的应用可能会意外使用比其份额更多的资源，从而给其他租户造成性能问题。 有关共享托管的更多信息，请查看“什么是云托管？”和“Web 托管：简介”。
虚拟专用服务器 (VPS) 托管提供更高级的多租户托管，每个租户使用单台硬件服务器中的一些但非全部的资源，获得的托管环境控制权也更多一些。 每个 VPS 运行其自己的操作系统 (OS) 和应用，并保留自己的机器资源部分（内存、计算能力等）。
VPS 对系统规范、访客操作系统和整体软件栈具有更高的控制权。 它也是能够最轻松、最经济地进行扩展的服务器托管形式，因此是电子商务系统、电子邮件服务器、CRM 以及其他通常承载中等流量或高峰流量的应用的绝佳选择。
专用服务器托管是单租户托管 — 服务器独占单台硬件服务器的所有资源。 与上述的其他托管形式相比，专用托管提供了与云或 IT 服务提供商托管的其他服务器和客户最大程度的隔离。 您可以在三种专用托管模式中选择：
在为贵组织选择最合适的服务器托管解决方案时，需要权衡以下因素：
使用 Intel Xeon 处理器和 IBM Spectrum® 软件，在 IBM Cloud® VPC 基础架构上构建 HPC 工作负载。
通过对所有服务器资源具有根级别访问权限的专用服务器，获得最高性能和安全的单租户模式，更方便地定制工作负载。