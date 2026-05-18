差异分析是比较和分析某些业务指标的实际数据与初始预测之间如何及为何存在差异的过程。这些指标可以包括间接成本、销量或人工成本。 通过这一过程识别出的差异被称为方差。
差异分析，也称为波动分析，是对两个时点的财务数据进行比较。其目的在于核算实际成本，并量化与初始预测之间的任何偏差。从差异分析中获得的信息有助于财务领导者及其团队了解相对于既定财务预测的业务活动情况。这一过程有助于推动明智决策，并帮助组织建立更灵活的预算编制和整合财务规划实践。
差异分析属于更广泛的财务计划和分析 (FP&A) 领域。随着人工智能 (AI) 驱动的预测和财务分析成为常态，这一过程也在不断演变。
AI 在 FP&A 中的应用正在重塑规划、预算编制和预测流程，引领财务团队进行自动化差异分析。财务预测软件通过实时数据集成、数据分析和预测建模运用 AI 能力，为财务团队提供工具，以获得更深入的洞察并提高准确性。
差异分析在财务管理中发挥着至关重要的作用，尤其对于维护准确的历史财务数据并追踪组织财务绩效的会计团队而言更是如此。这些人员必须发现会计数据中的错误或遗漏，以确保输入到组织内其他分析中的数据的可靠性。
此外，差异分析在欺诈检测方面也很有价值。该分析将实际结果与预期值进行比较，因此任何异常活动或重大差异都能被立即标记并处理。
差异分析最重要的作用或许是确定资源的优先级。该分析可以针对活动未按计划进行的关键领域，并优先采取纠正措施。
例如，一家提供五种产品的公司通过差异分析了解到，其中两种产品的实际销量低于预期销量。然后，会计团队可以专注于这两种产品的情况，并采取战略性措施向前推进。
差异分析通常在财务结账结束时进行，将实际结果与预算等基准进行比较。该分析可应用于任何层级的财务信息，从财务报表到单个明细科目皆可。
差异分析可应用于全部三大财务报表：资产负债表、损益表和现金流量表。每个报表的分析重点可以是任何组成部分。此外，组织选择哪些组成部分将取决于业务优先级。
理解差异分析中使用的几个关键术语会很有帮助：
根据组织的背景和目标，差异分析可分为几种类型。具体选择还取决于行业、具体驱动因素以及优先考虑的关键绩效指标 (KPI)。
收入差异分析是特定期间内实际收入与预期收入之间的差额。
这种分析有助于了解盈利能力，以及公司实际销售业绩与预期数据的一致程度。
这种差异分析是项目预算成本与实际发生成本之间的差额。
成本差异 (CV) 可以是正值（意味着实际成本低于预算）或负值（意味着实际成本超出预算）。CV 有助于实施成本节约措施和追踪财务进展。
材料差异衡量原材料的预期成本与实际支付价格之间的差额。
结果可细分为材料价格差异 (MVP) 和材料数量差异，后者将实际用量与标准用量进行比较。此分析有助于财务团队分析采购低效问题并分解材料成本。
这种差异分析将计划人工成本与实际发生的人工成本进行比较。
人工差异用实际小时工资率与标准预期工资率进行比较，再乘以实际工作小时数。这些数据通常归类为人工工资率差异，有助于组织评估劳动力效率和工资成本控制。差异分为两类：人工成本和时间用量。
效率差异衡量实际投入量（如工时或材料用量）与单位产出所需预期投入之间的差额。
这种方法类似于人工差异，因其使用小时数来确定效率如何影响可变间接成本。效率差异有助于组织确定生产率，找出绩效不佳的环节，或判断某个流程是否比预期更高效。
这种差异方法也称为固定制造费用支出差异，是固定间接成本预算金额与实际发生的固定成本之间的差额。
其目的是确定公司支出是高于还是低于预测。此外，还可以进行固定间接成本业务量差异分析，以衡量产能利用率和实际活动水平。
差异分析需要多个规划与实施步骤。选择合适的差异分析方法并代入公式仅仅是开始。
想要从执行差异分析中看到实际成效的组织，必须分析结果并采取下一步行动。
汇编所有必要数据。首先，分析需要针对所关注变量准备两组数据——预算数据和实际数据。
财务团队可根据所分析的对象，更换不同的实际财务数据。
确定哪些差异分析对组织最为有益。一般而言，这涉及用预测数字减去实际数字。这些公式将揭示预期与现实之间的任何差距。
以下是一些差异分析公式示例：
判断差异是正面的还是负面的。分析结果只有两种：要么有利，要么不利。
例如，如果差异分析着眼于成本差异，那么当行业标准成本低于实际成本时，即为有利成本。如果实际成本更高，结果则被视为不利。
汇总差异分析的结果，并创建一份包含所有细节的报告。
这是关键一步，因为可用数据越多，分析对短期和长期项目的帮助就越大。详细记录所有差异，有助于为这种差异分析方法构建坚实的基础并建立用例。
进行差异分析有益于组织，可以改善风险管理、驱动数据驱动型决策 ，并在识别绩效差距时消除 臆测：
进行差异分析有益于组织，可以改善风险管理、驱动数据驱动型决策，并在识别绩效差距时消除臆测：
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