男子正在查看多个屏幕
人工智能 分析

什么是 AI 预测？

By Amanda McGrath , Ian Smalley
发布日期 2026年2月27日

AI 预测的定义

AI 预测，是依托人工智能从历史数据中挖掘规律，并随着新数据的接入持续更新预测模型，从而生成精准预测结果的技术。

预测在组织战略规划与日常经营需求中都占据核心地位。一旦预测出现偏差，组织可能出现生产过剩、库存不足、人力成本浪费，或是错失营收机会等问题。即便是微小的预测误差，也会影响服务水平、运营成本与客户满意度。

当下商业环境比以往更具不确定性，AI 预测的应用也日益普及。市场趋势更迭加快，天气、政策变动等外部因素加剧市场波动，企业如今监测的内外部数据维度也远多于从前。

在此背景下，组织需要能够覆盖多品类、多网点，且可适配环境变化的预测系统，借助人工智能实现更高精度的预判。

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

AI 预测的用途

对于受多重变量影响、行情波动频繁或市场变化迅速的业务场景，AI 预测可为决策提供有力支撑，常见应用目标包括：

  • 提升预测准确性： 减少缺货、库存积压等高成本失误；
  • 优化资源配置： 统筹业务运营，提升整体效率；
  • 预判运营中断风险与市场趋势变化：助力团队提前应对供需格局波动；
  • 简化预测工作流程：通过自动化降低预测更新的操作难度；
  • 依托实时数据支撑战略决策：根据最新信息动态更新预测结果。
  • 全球业务预测规模化：在多产品、多区域范围内实现预测标准统一、口径一致。
产品概述

使用 IBM Planning Analytics 融入 AI 实现一体化业务规划

创建可靠、准确、一体化的计划与预测，从而推动更佳决策——无需花费日益增长的时间来费力处理电子表格。
了解有关产品的更多信息

AI 预测与传统预测方法对比

企业一直依靠预测将不确定性转化为可落地的规划方案，通过预估客户需求、营收规模、库存需求、现金流及人力配置，做出更合理的资源分配决策。

在人工智能普及之前，这类工作大多依托 Excel 表格，结合人工经验与传统统计模型完成。传统预测方法仍有实用价值，但如今预测工作的复杂度正在不断攀升：需求变化速度更快，影响变量也更加多元。

同时，企业可监测的数据信号来源愈发广泛，涵盖交易记录、产品使用情况、气象规律、经济指标、社交媒体舆情等各类渠道。海量数据让信息维度更加丰富，也大幅增加了数据管理的难度。

AI 预测方法存在多方面差异：

  • 特征因子更丰富：相比传统分析方式，AI 模型可纳入更多影响变量，例如营销促销活动、经济指标、气象规律、渠道结构、网站流量、社交媒体信号等。
  • 非线性规律：机器学习模型与算法能够识别并适配非线性关联与交互特征，这类特征在传统统计模型中往往难以被捕捉。
  • 持续学习能力：人工智能预测方法可随新数据接入自动更新，在市场波动和业务受干扰期间，仍能保持较高的预测准确度。
  • 自动化运行：AI 驱动的预测可实现部分预测工作自动化，包括数据刷新、回测验证等流程。自动化能力可覆盖数千种货品，支撑业务规模化落地。
  • 风险特性差异：人工智能模型响应灵敏，但高度依赖数据质量与合理的验证机制。若缺乏相应保障措施，模型表现可能出现大幅波动。传统模型结果更稳定可预期，但在动态市场环境中，容易遗漏关键信息与潜在规律。

实际应用中，多数预测流程会结合两种方式使用。简易统计模型保证结果稳定、逻辑透明；而在数据信号多、规律更复杂的业务场景，则借助机器学习提升预测效果与数据分析能力。

AI 预测的工作原理

多数组织的 AI 预测按固定周期运行：首先采集新增数据，再运用预测分析模型，完成这两步后生成预测结果。最后对照关键指标评估预测表现，并按需迭代更新模型。生成的预测结果可用于规划会议、数据看板及日常运营决策。

问题定义与规划背景

预测工作的第一步是明确业务目标。组织需确定预测对象，如营收、产品销量、呼叫量等，同时明确所需的时间跨度与精细粒度。

预测结果需与库存、人员配置、财务规划等具体决策形成关联。

数据集成

从多数据源整合相关数据集，涵盖销售、订单、使用记录等历史数据，消费者行为数据，经济指标、气象规律等外部因素，以及网络行为、社交媒体等行为信号数据。

对数据进行差错校验、缺失值补全及逻辑一致性检查，统一产品、区域、时间段等分类口径，确保数据规范对齐。

模型开发

组织通常会评估多种预测模型，包括经典统计模型、机器学习模型，以及神经网络等深度学习方法。

这类人工智能模型经过训练，可同时从大量变量中挖掘潜在规律。例如能够识别定价、促销、天气带来的影响会随季节、区域、客户群体发生变化。相比简单的线性趋势，该方式可捕捉更为复杂的数据关联。

效果评估与指标衡量

预测效果评估，需要比对历史预测值与实际业务结果。分析误差幅度、模型是否存在高估或低估倾向，以及误差对业务产生的实际影响，同时排查模型偏差及其他合规标准。

模型还需进行回测，即在更早的历史时段进行模拟推演，以此评估未来应用的可靠性。

部署与系统集成

模型通过验证后，预测结果将接入组织所用的数据看板、业务系统或规划工具中。多数人工智能系统支持自动化运行，可在新数据或实时数据产生时自动更新预测。

运行监控与持续优化

由于市场与客户行为会随时间演变，预测系统需要定期巡检，维持稳定表现。一旦预测准确率下降或数据规律发生偏移，就需对模型进行更新和重新训练。

完善的审核与审批流程，能够保障预测结果持续可靠。

AI 预测常见用例

消费品与零售

零售商借助 AI 预测，可精准预判门店或仓库维度的商品需求。例如，连锁商超可预判节假日周末饮品销量走高，从而向指定门店增配货品。零售商还利用预测评估促销活动效果，并为客流高峰期做好人员排班规划。
能源和公用事业

能源企业可通过 AI 预测研判电力需求，评估停电故障风险。这类预测会结合历史用电数据、气象信息及节假日周期因素。例如，公用事业公司可预判热浪来袭期间用电需求攀升，在电网负荷承压时增派运维人员，在保障供电稳定性的同时管控运营成本。
金融服务

银行及金融机构可依托 AI 预测，评估经济环境波动下的存款规模、贷款违约率及现金流状况。例如，银行可通过机器学习，预判经济下行期间哪些借款人更易出现还款逾期，进而合理调整资本储备与风险管理策略。
医疗保健

医院及医疗体系可借助 AI 预测，预判住院人次、急诊就诊量及人员配置需求。例如，医院可提前预判流感季呼吸道病患接诊量的上涨趋势，预先调整护士排班与床位容量。由于医疗相关决策关乎患者安全，此类系统通常需要完善的文档留存与严格监管。
制造和供应链管理

制造企业运用 AI 预测开展需求预判、提前规避供应商交付延误，并明确生产所需产能。例如，工业设备生产商可依据设备维保记录与使用规律，预测零配件需求，在保障备件充足供应的同时，避免库存积压。
媒体与订阅业务

订阅制企业利用 AI 预测预判客户流失、订阅续约情况及网络流量需求。例如，电信运营商可根据用户使用行为与客服交互记录，预判潜在退订客户，及时推出留存优惠，避免收益流失。
旅游业

航空、酒店及交通企业借助 AI 预测预估预订量与退订情况。例如，航空公司可按航线预判需求，灵活调整票价与航班频次，同时依托预测预判运维需求，优化机组人员排班。

AI 预测的价值

组织采用人工智能预测，可同时提升规划工作的质量与效率：

  • 提升预测精准度：机器学习模型可整合多维度数据源，相比传统有限数据源预测方式，结果更为精准，在市场波动剧烈、变化快速、易受突发因素干扰的环境中价值尤为突出。
  • 预测周期更快：内置自动化能力可在新数据产生时自动更新预测结果，减少人工录入操作，缩短业务规划周期。助力团队更快做出业务响应，让预测结果始终贴合当下实际经营状况。
  • 优化资源配置：依托更可靠的需求、销量及财务预测，组织可基于数据制定库存、人力与预算决策，让供给、人力及资金配置与预期需求精准匹配。
  • 增强可扩展性：人工智能系统可批量生成并同步更新大量预测数据，助力业务扩张型组织应对复杂业务场景，无需额外增加人工工作量。
  • 强化决策支撑：多数 AI 预测工具不再只给出单一数值，而是展示多种可能结果，支持团队模拟不同业务场景，帮助管理层预判不同假设条件下的发展态势，在关键业务决策中更有把握。

AI 预测的挑战和局限性

合理落地应用 AI 预测能够收获显著成效，但这项技术也并非毫无挑战。需要考量的相关问题包括：

  • 数据质量：人工智能模型高度依赖高质量、精准且结构规范的数据，明确数据权责与治理规范，是维持模型稳定表现的必要条件。
  • 环境变动：市场格局更迭、新规落地、供应链中断等因素都会改变数据规律，通过常态化监测与模型重训，可让预测结果贴合实时现状。
  • 透明度与认可度：需确保决策层能够理解并放心采用预测结论。能够看清各项数据背后的影响因素，并在需要时进行质疑与调整，有助于建立决策信任度。
  • 运营流程：一套成熟的 AI 预测体系，需要完善的监测机制、版本管控，并能融入企业规划工作流。

理解以上关键要点，是确保 AI 预测在合理的数据基础、治理规范与业务适配下顺利落地的核心。

Amanda McGrath

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
相关解决方案
AI 整合计划与分析

在整合的业务计划中融入 AI 技术，在能够为实现目标提供最大支持的环境中自由进行部署。

 

         深入了解财务规划分析
    IBM AI 财务解决方案

    利用面向财务的 IBM AI 解决方案实现财务转型，由智能自动化和洞察分析提供支持，推动更智能、更快速且更具弹性的财务运营。

         深入了解 AI 财务解决方案
    财务咨询服务

    借助 IBM Consulting 重塑财务部门，将专业知识与 AI 驱动的解决方案相结合，打造更高效、更具战略性的财务职能。

         深入了解财务咨询服务
    采取后续步骤

    通过 AI 统一财务规划和运营，提升预测能力，简化流程，提升财务绩效。

    1. 深入了解 IBM 财务规划分析
    2. 深入了解 AI 财务解决方案