一般来说，企业的经营成败取决于其财务健康状况。这就是为什么必须借助财务分析，将企业的财务报表数据转化为可落地的决策洞察。全面财务分析的结果有助于制定更明智的预算和预测决策，并为未来的绩效指标提供信息。通常，财务比率用于分析财务数据之间的关系。

财务分析师的职责是运用自身可支配的工具，搭建财务模型并预测经营结果。财务分析是评估财务绩效和推动未来决策的管家。

开展全面的财务分析，还能帮助企业完成以下重要工作：

评估运行状况和绩效：通过评估企业整体财务状况，内部利益相关者与外部投资者能够全面了解企业的存续经营能力和盈利水平。

指导战略决策：财务分析为内部管理提供数据驱动的洞察，帮助设定更有效的基准和目标。

识别优势和劣势：通过全面的财务报表分析，企业能够精准指出其优势和可能需要改进的地方。

指导投资决策：财务分析可帮助投资者确定股票购买以及投资方向。