财务分析是解读财务报表、评估企业财务数据，进而评判企业整体经营业绩、财务健康状况与盈利能力的过程。
该流程使用一系列技术来分析财务报表和其他报告，以帮助投资者和内部管理层评估企业稳定性。
财务分析的核心重点是评估所有可获取的财务信息，包括利润表、现金流量表、资产负债表以及其他各类披露文件和财务报告。然后，财务计划和分析 (FP&A) 团队的财务分析师使用这些数据来评估企业的整体财务状况。
如今，企业普遍使用由人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 驱动的工具和技术来分析数据并指导决策。
财务分析的关键组件包括比率分析和审查历史数据，为未来的财务管理预测提供信息，并更好地了解企业的运行状况和潜力。常见的财务分析类型包括纵向分析、横向分析、杠杆分析、流动性分析和盈利能力分析。
财务分析建立在多种类型的财务报表之上，其中三份核心报表值得注意：
一般来说，企业的经营成败取决于其财务健康状况。这就是为什么必须借助财务分析，将企业的财务报表数据转化为可落地的决策洞察。全面财务分析的结果有助于制定更明智的预算和预测决策，并为未来的绩效指标提供信息。通常，财务比率用于分析财务数据之间的关系。
财务分析师的职责是运用自身可支配的工具，搭建财务模型并预测经营结果。财务分析是评估财务绩效和推动未来决策的管家。
开展全面的财务分析，还能帮助企业完成以下重要工作：
现有的财务分析方法种类繁多，每种方法都以各自的方式对企业的稳健经营至关重要。
比率分析法通过计算标准化指标，对财务报表进行对比分析。指标的示例包括流动比率、周转率和速动比率。财务分析师会将原始数据转换为重要的指标，以便与历史业绩、竞争对手或行业基准直接进行比较。
分析师可以隔离特定的变量，例如资产周转率、库存周转率和回报率，以确定趋势并评估企业的整体健康状况。
该方法将单个报告期间内各报表项目，以基准数值（如总资产或净销售额）为基数换算成百分比进行对比分析。收入通常是损益表上的基数，而资产负债表上的基数包括总资产、总负债和权益。
管理层借助该分析视角，识别资源配置与成本集中程度的变化趋势。
企业借钱是为运营和成长提供资金支持。杠杆分析考察企业使用这些借款资金的程度，并衡量债务与股权之间的关系以评估财务风险。
通过评估固定费用保障倍数，利益相关方可判断企业履行长期债务义务、维持资本结构稳定的能力。
流动性分析衡量企业将资产转化为现金以满足即时和短期债务的能力。财务分析师重点关注相对于流动负债和营运资金的流动资源可用性。
保持最佳流动性有助于确保组织能够应对突发的财务中断，维持日常运营而不耗尽信贷能力。
企业通过盈利能力分析，衡量其相对于销售额、资产及所有者权益所能创造的利润水平。这种方法量化了不同业务部门之间的价值创造效率。
常见的盈利能力分析工具包括投资资本回报率和利润率。这些工具有助于指导定价和投资的战略决策，以最大限度地提高股东回报和企业长期生存能力。
成功的企业力求以最少的投入（资源消耗）实现最优经营效益。效率分析，也称为活动分析，评估企业的资产利用率及其负债管理。
这种方法跟踪存货（存货周转率）、应收账款和应付账款的周转速率。通过优化运营周期，企业可以最大限度地减少资源浪费并提高创收速度。
现金流量分析考察企业的运营、投资和财务活动资金实际进出的情况。与权责发生制会计不同，它能够反映企业创造现金的能力以及真实的偿债能力。
该方法能够确保企业维持充足的现金储备，并可通过自由现金流、经营现金流以及保障倍数等指标进行评估。
对财富分析感兴趣的利益相关者包括投资者、投资分析师、贷款人和审计师。
寻求投资者关注或分析师调研的企业，需要保证自身财务状况规范合规。
投资者和贷款方将使用比率分析，分析盈利率、流动性和毛利润，以评估企业的健康状况。这些利益相关者会利用这些数据，与企业过往业绩及同行竞争对手进行对比分析。他们还会想了解企业的估值情况，以及其估值是否合理公允。
这些用户的主要分析类型：
公司的会计师、高级管理层、运营和内部审计师分析财务数据，旨在提升整体决策水平。
公司的财务性能有助于更好地内部业务决策和未来资源配置的战略规划。
这些用户的主要分析类型：
监管机构和政府机构利益相关者会利用财务分析确保合规性和整体财务稳定性。他们评估企业对总资产的管理能力，并助力保障企业财务体系保持稳健运行。
税务监管机构负责监控企业是否遵守法规，并发现潜在违规行为。
这些用户的主要分析类型：
竞争企业会借助财务分析对标经营业绩，并识别自身的竞争优势。
竞争对手可以通过趋势分析、财务建模和其他基本面分析实践来分析企业的盈利能力和流动性。这些分析见解能够推动战略规划决策，并帮助同业竞品企业设定经营业绩目标。
这些用户的主要分析类型：
企业必须首先定义财务分析的目标。确定选用哪些数据和指标，必须先明确分析目的。
企业可能会考虑评估短期债务流动性或分析长期偿付能力等目标。
第二步是收集所有相关且必要的财务报表。这些报表是分析的基础。因此，数据必须准确且最新。
现代财务规划软件可整合各部门的 Excel 表格与网页数据，自动生成财务报表。
比率分析是评估企业财务状况的重要组成部分。需要计算的关键比率包括流动比率、杠杆比率、保障倍数和效率比率。这些数据为企业提供关于其运营状况、财务稳定性以及是否具备履行义务能力的宝贵洞察。
为进一步深入分析盈利能力，部分企业会采用杜邦分析法，对净资产收益率 (ROE) 进行逐层拆解。
财务分析师考察不同时期的历史数据，识别绩效的模式和方向性变化。财务团队可以使用横向分析来量化逐年增长，评估收入一致性并确定驱动因素。
比较分析可以更进一步，将内部指标与同行和市场领导者进行比较。采用双维度分析方法，有助于团队从历史趋势和底层结构性变化两个视角，清晰审视当前经营业绩。
在此步骤中，分析师将仔细审查现金流表，确定净收入是否有效转换为可用现金。分析师将通过计算自由现金流来关注流动性变动，从而更好地了解企业进行财务运作的能力。
评估现金流量质量可以发现会计利润与实际运营之间的差异。
开展财务分析的下一步，是结合历史业绩、预期市场环境及企业发展规划，预测未来的财务状况。财务分析师建立模拟多种场景的动态模型，例如利率变化或消费者需求变化。
这一步骤是一个具有前瞻性的过程，使管理层能够主动分配资源并设定切合实际的业绩目标。精准的财务预测是在资金短缺或盈余问题发生之前提前识别风险的关键，助力企业以最优战略方式灵活调整经营策略。
最后一步，财务分析师将定量数据转化为可落实的商业智能。财务团队已掌握各项数据，如今关键在于挖掘数据背后背后的成因。
这一步骤将财务结果与具体的运营决策或企业无法控制的外部不利因素联系起来。根据这些洞察分析，分析师可以提出干预建议，例如成本降低计划或资产剥离。
必须对数据进行有效解读，才能让财务分析推动企业变革、支撑科学决策。
由于 AI 和自动化的进步，财务团队正在经历大规模架构重组。具体来说，在财务分析和财务报告方面，这种转变既是业务上的，也是结构上的。分析师不再繁琐地输入数据，而是将数据解读为自动化的日常任务，AI 推动了财务洞察分析。
AI 驱动的工具可实现高效的预算编制、预测分析以及财务报告自动化。FP&A 工具中的这些 AI 可增强团队协作并做出明智的业务决策。
然而，这些技术进步也带来了显著的挑战。人工判断现在是、并将一直是应用这些 AI 功能的关键组成部分。企业必须在业务流程的各个环节保留人工参与，并对内外部发布的所有报告及分析结果拥有最终决定权。
此外，随着企业对数字化系统的依赖程度不断加深，数据隐私与安全应成为各类机构的首要考量。IT 团队和财务专业人士必须坚定不移地执行网络安全措施和合规要求。
财务专业人士在选择 AI 驱动的 FP&A 工具时必须具有战略眼光。技术不能简单生硬地套用在现有的财务业务流程上，而是需要进行体系重构，在企业内部实现各类工具的高效融合贯通。
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