什么是财务报告自动化？

财务报告自动化，是指财务计划和分析 (FP&A) 借助人工智能 (AI) 及自动化软件，简化财务报告流程的过程。
借助自动化财务报告，FP&A 团队可通过自动化处理繁琐的报表编制工作，并实时生成财务报表及各类报告。他们还可以自动化工作流，自动生成审计轨迹，并进行合并报表与数据校验管理。此过程使团队成员能够腾出时间专注于更具战略性的计划，例如分析和关系建立。
企业高管正逐渐意识到金融 AI 的价值，并开始在整体财务运营中全面应用 AI 自动化技术，例如金融 AI 智能体以及 FP&A 人工智能等领域。
IBM 商业价值研究院近期一项研究发现，随着数字助手逐步升级为可支撑自助式财务运营的智能自主代理，包括首席财务官在内 68% 的企业高管均表示正在试水 AI 自动化相关应用。
另外，在受访的高管中，有 37% 的人希望在预测性洞察中实施无接触自动化，29% 的人希望在财务分析和报告中实施无接触自动化。
在财务领域落地 AI 应用，正在改变 FP&A 团队的运作模式。这项技术在精准度、易用性、工作效率以及企业战略层面均带来了显著提升。这一巨变正在将金融业从被动职能转变为推动计划、预算和预测等主动变革和决策的职能。
各团队借助 AI 驱动的软件实现财务报告自动化，该软件可与企业现有的财务系统无缝集成。现有系统包括会计软件、Excel 电子表格、FP&A 软件、财务数据管理工具以及企业资源规划 (ERP) 系统。
接下来的步骤概述了财务报告自动化的通用运作流程：
财务报告自动化远不止处理简单的重复性任务和工作流程，它还能重塑财报流程中的诸多核心业务环节。
自动化软件可帮助 FP&A 团队轻松编制关键财务报表，降低人为失误风险，并缩短数据收集耗时。
自动报告系统可以从集成系统中提取财务信息，从而提高准确性和可扩展性。通过快速准确地创建财务报表，该系统可以推动更多数据驱动的决策。
财务报告自动化让 FP&A 团队能够利用实时数据生成管理报表、股东权益报表及费用报表。该策略省去了人工收集数据的流程，同时规避了多数据源管理的复杂难题。自动化软件可减少错误并支持做出更明智的决策。
自动报告软件还运用统一的格式和会计规则，并为利益相关者生成定制报告。将所有数据统一归集至同一平台后，首席财务官与业务管理者可围绕财务表现开展战略研讨，各方查看的指标与数据完全一致。
自动化可协助核对账务交易，并比对来自多来源的数千笔交易记录。对账是一项手动任务，容易出错，可能会延迟月末结算程序。
采用机器学习 (ML) 的自动化工具可以从历史交易中学习并调整以减少未来的欺诈行为。
财务专业人员必须应对复杂的监管合规标准和纳税义务。自动化可以简化满足报告要求和会计标准的流程，创建跨系统的单一可信信息源。
自动化软件还能自动生成符合政府会计准则委员会 (GASB) 等监管机构制定标准的报告。
通过使用光学字符识别 (OCR) 技术，系统可从各类来源采集数据，无需人工录入数据。该软件可以从银行资料、发票和收据等来源提取数据。
OCR 的一个应用是费用管理。财务团队可能需要花费数小时逐一审核每份报表，核对收据与费用报销是否一致。借助 OCR，员工只需用手机拍摄收据照片，即可自动提取并分类相关信息。
对于希望转变财务管理流程和日常运营的企业来说，财务自动化是一项值得的投资。以下是一些主要优势：
财务自动化具备巨大优势。然而，仍有一些挑战值得一提。对于企业而言，充分了解可能出现的潜在问题，并让管理层做好应对预案，至关重要：
自动化财务报告的优点取决于所使用的软件类型。然而，所有解决方案都应具备一些核心功能，用以精简财务流程、助力企业做出更具战略性的决策。
财务报告自动化工具可对接源头业务系统，并在数据发生变动时实时流转更新。财务团队可实时查看交易记录、账户余额和业绩指标，无需等待批处理完成。自动化软件的即时性提高准确性，并减少手动对账工作。
通过整合企业资源规划 (ERP)、客户资源管理 (CRM) 和第三方平台的数据，企业可对自身财务运营建立统一、可信的数据视图。
可自定义的仪表板和模板，能为财务团队展示各岗位最关键的核心指标。
财务团队可自定义视图，一眼就能追踪关键绩效指标 (KPI)、业务趋势及异常情况。用户可通过简易易用的界面对数据进行筛选和深度剖析，无需具备深厚的专业技术知识。这种灵活性可以提高洞察力并使团队围绕共同目标保持一致。
财务报告自动化可随着企业发展灵活扩容、按需扩展。该平台可应对交易量增长、新增业务主体以及业务地域扩张，且性能不受损耗。
组织可以在保持治理和控制的同时添加用户和数据源。这种可扩展性能够保障长期投入价值、支撑业务创新，且无需对系统进行全面改造。
自动财务报告工具可通过应用程序编程接口 (API) 和重构连接器，轻松与现有系统实现集成。企业能够以最小业务影响的方式，对接 ERP、薪资、采购及银行平台。
快速集成能解决挑战，缩短实施时间，降低 IT 工作量，加速实现价值的时间。
财务管理者需要保持在自动化的边缘，在为企业实施合适的自动化工具时要积极主动。以下所列要点均为最佳实践范例，可指导企业落地实施财务报告自动化。
在整合的业务计划中融入 AI 技术，在能够为实现目标提供最大支持的环境中自由进行部署。
利用面向财务的 IBM AI 解决方案实现财务转型，由智能自动化和洞察分析提供支持，推动更智能、更快速且更具弹性的财务运营。
借助 IBM Consulting 重塑财务部门，将专业知识与 AI 驱动的解决方案相结合，打造更高效、更具战略性的财务职能。