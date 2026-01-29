什么是财务报告自动化？

借助自动化财务报告，FP&A 团队可通过自动化处理繁琐的报表编制工作，并实时生成财务报表及各类报告。他们还可以自动化工作流，自动生成审计轨迹，并进行合并报表与数据校验管理。此过程使团队成员能够腾出时间专注于更具战略性的计划，例如分析和关系建立。

企业高管正逐渐意识到金融 AI 的价值，并开始在整体财务运营中全面应用 AI 自动化技术，例如金融 AI 智能体以及 FP&A 人工智能等领域。

IBM 商业价值研究院近期一项研究发现，随着数字助手逐步升级为可支撑自助式财务运营的智能自主代理，包括首席财务官在内 68% 的企业高管均表示正在试水 AI 自动化相关应用。

另外，在受访的高管中，有 37% 的人希望在预测性洞察中实施无接触自动化，29% 的人希望在财务分析和报告中实施无接触自动化。

在财务领域落地 AI 应用，正在改变 FP&A 团队的运作模式。这项技术在精准度、易用性、工作效率以及企业战略层面均带来了显著提升。这一巨变正在将金融业从被动职能转变为推动计划、预算和预测等主动变革和决策的职能。