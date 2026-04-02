AI 在财务报告中的应用

整个金融行业正经历颠覆性变革，这也倒逼财务计划和分析 (FP&A) 团队重新重塑财务报告流程。
使用 AI 进行财务报告不再是一个建议，对于试图在竞争中保持领先地位的企业来说，这是当务之急。一项毕马威研究发现，近 72% 的受访企业正在试点或在财务报告工作中应用 AI，且预计这一比例将在明年升至 99%。
财务报告编制对财务团队而言是一项繁琐枯燥的工作，需要处理美国证券交易委员会 (SEC) 备案申报、不断变化的监管要求以及环境、社会及治理 (ESG) 相关报告工作。为每一项申报收集财务数据耗时耗钱。这就是 AI 介入的地方——加快财务报告、增强洞察分析并加强整体决策。
AI 在财务报告领域的应用，已不再局限于任务自动化和数据采集这类场景。生成式 AI 和 预测性分析等技术被用于创建 AI 驱动的预测和针对特定利益相关者的个性化报告。
AI 在财务报告中的主要应用包括：
在财务领域落地 AI 是一个持续迭代的过程，需要企业内部不断优化调整并开展协同协作。将 AI 应用于财务报告的流程会因企业规模和行业而异。不过，入门实施可遵循一套标准流程步骤。
在引入 AI 之前，财务管理者应评估技术对业务或财务报告职能的重要性。审视现有财务流程，梳理财务报告岗位中可实现自动化或有待优化的业务环节。
与企业内部财务负责人及各相关利益方开展沟通咨询，了解他们如何看待借助 AI 能力实现业务优化与发展升级。
财务服务领域的 AI 工具并非一刀切的通用方案。这就要求财务团队深入思考，借助该项技术究竟要实现哪些业务目标。
所选 AI 工具应符合报告需求。例如，组织可能会考虑使用自然语言处理 (NLP) 来分析大型数据集或使用预测性分析进行财务预测。
为了获得更先进、更直观的预测性洞察分析，智能体式 AI 是组织可能会考虑的另一种技术选择。
AI 工具能产出良好成效，根源在于底层拥有扎实、精准的数据支撑。
AI 系统会收到来企业内部的损益表、现金流量表、资产负债表及其他财务信息的历史数据。企业必须为 AI 工具提供高质量数据，并制定治理策略以确保数据的准确性和使用的道德规范。
财务团队的高管及管理人员应做好员工宣导与准备工作，为人工智能能力的落地应用打好基础。这项技术可能会让人不知所措，这就是为什么管理人员应该帮助员工了解 AI 工具如何增强决策并提高输出的准确性。
实施工作可能还需要提高员工的技能，具体取决于所实施的软件或工具。AI 系统并非旨在取代人工判断，应将其定位为现有工作流程的增强辅助工具向员工宣导说明。
“一劳永逸”可不是 AI 工具的正确工作模式。财务团队需要持续监控并定期更新工具，以反映内部和外部业务的变化。
如果业务目标发生变化、关键财务指标出现调整，及时更新并评估 AI 工具至关重要，这有助于确保其持续为企业创造正向价值。
在财务报告流程中落地 AI 的企业将收获诸多优势，具体包括以下方面。
AI 驱动的财务报告分析历史交易、市场信号和运营数据，从而模拟可能的结果。通过配备可追踪实时数据的中央仪表板，财务团队能够更有把握地对收入、支出及现金流进行预测。
AI 工具可帮助财务管理人员了解变革背后的驱动程序——是什么改变了结果，以及为什么。该技术可测试各种场景，突出敏感点，并量化对财务部门和其他业务部门的潜在影响。
从长远来看，AI 工具可以改进规划周期、协调利益相关者并减少意外情况的发生。
通过持续监控交易、内控流程及外部信号，AI 工具可挖掘风险洞察，并助力缓释潜在问题。
AI 工具帮助财务团队根据严重性和潜在影响优先设置警报，减少噪音，聚焦于最重要的问题。凭借更高的信息透明度，企业能够强化治理管控，在问题扩大并影响财务报表之前提前降低风险敞口。
AI 工具消除手动数据输入的需要，从而节省财务团队的时间和金钱。
这些工具还可以筛选结构化和非结构化数据，以创建整个企业的统一数据视图。机器学习 (ML) 算法可从历史数据中自主学习，实时检测异常情况与数据不一致问题，助力在问题发生前提前化解风险。
另外，AI 工具通过即时将交易与企业记录匹配，自动实现对账，避免数月后才发现差异。
AI 工具由数据驱动，基于事实和关键指标来推动决策。
AI 工具可以统一数据源，并为财务团队提供及时、相关的分析。AI 技术能够清理、分类和丰富数据，使财务团队能够在一致的基础上开展工作。交互式仪表板和自然语言摘要甚至能让非技术背景的利益相关者及普通员工也能轻松看懂业务洞察。
财务团队可基于唯一真实数据源开展协同工作，减少分歧争议并加快审批流程。这种方法可以提高各职能部门的透明度，并与战略更加一致。
在财务报告中部署 AI 颇具挑战，需要考量诸多因素。以下是企业在财务报告职能中实施 AI 时应考虑的一些最佳实践。
创建 AI 框架
整合 AI 培训和支持
倡导恪守 AI 应用的伦理准则
制定 AI 落地最佳实践
AI 技术对财务团队而言已不再是未来规划，而是当下已然落地的实际运营手段。各行各业的企业都在加快 AI 的应用落地，而财务报告是受这一变革影响最为显著的业务领域之一。
AI 驱动的工具正在远远超越任务自动化。它们可分析完整数据集，整合财务规划与分析团队，并精简规划、预算编制及预测流程。最终打造出更高效、更精准的财务报告体系，能够更好地为实时决策提供支撑。
然而，转型伴随着真正的挑战。AI 生成报告的数据质量、整合障碍和监管合规性仍然是重大障碍。过度依赖 AI 输出结果、却缺乏充分人工审核，也日益成为财务管理者的一大隐忧。这就是为什么治理从一开始就很重要。为 AI 应用建立约束机制与规范流程的企业，将更有能力以合规稳妥的方式实现规模化推广。
财务管理者必须强调，专业人员并不会被这些 AI 工具所取代；其职能将重新定位，转而专注于数据分析解读、战略规划与监督管控工作。如今主动顺应这一变革、夯实基础的财务团队，将在 AI 技术持续迭代的进程中占据领先优势。
在整合的业务计划中融入 AI 技术，在能够为实现目标提供最大支持的环境中自由进行部署。
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