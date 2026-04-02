AI 在财务报告中的应用

财务团队的高管及管理人员应做好员工宣导与准备工作，为人工智能能力的落地应用打好基础。这项技术可能会让人不知所措，这就是为什么管理人员应该帮助员工了解 AI 工具如何增强决策并提高输出的准确性。

实施工作可能还需要提高员工的技能，具体取决于所实施的软件或工具。AI 系统并非旨在取代人工判断，应将其定位为现有工作流程的增强辅助工具向员工宣导说明。