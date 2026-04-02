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人工智能 业务运营

AI 在财务报告中的应用

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年4月2日

AI 在财务报告中的应用定义

人工智能 (AI)财务报告中的应用，是指利用 AI 工具和自动化技术精简报告相关工作任务与业务流程

整个金融行业正经历颠覆性变革，这也倒逼财务计划和分析 (FP&A) 团队重新重塑财务报告流程。

使用 AI 进行财务报告不再是一个建议，对于试图在竞争中保持领先地位的企业来说，这是当务之急。一项毕马威研究发现，近 72% 的受访企业正在试点或在财务报告工作中应用 AI，且预计这一比例将在明年升至 99%。

财务报告编制对财务团队而言是一项繁琐枯燥的工作，需要处理美国证券交易委员会 (SEC) 备案申报、不断变化的监管要求以及环境、社会及治理 (ESG) 相关报告工作。为每一项申报收集财务数据耗时耗钱。这就是 AI 介入的地方——加快财务报告、增强洞察分析并加强整体决策。

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AI 如何应用于财务报告？

AI 在财务报告领域的应用，已不再局限于任务自动化和数据采集这类场景。生成式 AI预测性分析等技术被用于创建 AI 驱动的预测和针对特定利益相关者的个性化报告。

AI 在财务报告中的主要应用包括：

  • 自动化：应用财务报告自动化工具可让财务团队制定规则并自动执行可实时运行的流程。现代人工智能驱动的规划解决方案可以与现有电子表格和系统集成，包括企业资源规划 (ERP) 软件。由此实现的自动化能够降低运营成本，并释放人力投入到战略规划与财务分析工作中。
  • 审计：将 AI 技术应用于审计工作，可协助财务团队开展数据分析与质量管理工作。审计流程往往十分繁琐，分析师必须审核海量数据并留存审计追踪记录。在这个过程中，AI 工具具可以快速分析海量数据，并发现传统分析方法可能遗漏的见解。
  • 合规性：在财务职能中引入财务生成式 AI 能力，对合规管理尤为有益。金融机构必须应对复杂的监管环境，包括《反洗钱法》(AMLA) 和《银行保密法》(BSA)。生成式 AI，特别是大语言模型 (LLM)，可以自动执行合规流程并检测差异。
  • 数据分析：预测分析和机器学习 (ML) 正在改变组织分析数据集和发现趋势的方式。AI 模型可以实时处理数据提取和数据验证、分析模式并做出数据驱动的决策。这些功能能够提前检测数据中的异常模式，让财务团队在问题发生前就及时察觉，进而提升数据完整性，并增强业务事前预判与主动管控能力。
  • 防欺诈：借助 AI 系统开展财务报告工作，有助于企业建立完善的风险管理机制，并实现个性化的欺诈风险防范。机器学习工具实时监控企业数据，经过适当训练的工具可以识别潜在的安全漏洞，或在检测到欺诈时提供提前警告。
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在财务报告中应用 AI 的步骤

在财务领域落地 AI 是一个持续迭代的过程，需要企业内部不断优化调整并开展协同协作。将 AI 应用于财务报告的流程会因企业规模和行业而异。不过，入门实施可遵循一套标准流程步骤。

1. 评估现有流程

在引入 AI 之前，财务管理者应评估技术对业务或财务报告职能的重要性。审视现有财务流程，梳理财务报告岗位中可实现自动化或有待优化的业务环节。

与企业内部财务负责人及各相关利益方开展沟通咨询，了解他们如何看待借助 AI 能力实现业务优化与发展升级。

2. 选择合适的 AI 工具

财务服务领域的 AI 工具并非一刀切的通用方案。这就要求财务团队深入思考，借助该项技术究竟要实现哪些业务目标。

所选 AI 工具应符合报告需求。例如，组织可能会考虑使用自然语言处理 (NLP) 来分析大型数据集或使用预测性分析进行财务预测

为了获得更先进、更直观的预测性洞察分析，智能体式 AI 是组织可能会考虑的另一种技术选择。

3. 确保强大的数据质量和治理

AI 工具能产出良好成效，根源在于底层拥有扎实、精准的数据支撑。

AI 系统会收到来企业内部的损益表、现金流量表、资产负债表及其他财务信息的历史数据。企业必须为 AI 工具提供高质量数据，并制定治理策略以确保数据的准确性和使用的道德规范。

4. 培训员工并寻求支持

财务团队的高管及管理人员应做好员工宣导与准备工作，为人工智能能力的落地应用打好基础。这项技术可能会让人不知所措，这就是为什么管理人员应该帮助员工了解 AI 工具如何增强决策并提高输出的准确性。

实施工作可能还需要提高员工的技能，具体取决于所实施的软件或工具。AI 系统并非旨在取代人工判断，应将其定位为现有工作流程的增强辅助工具向员工宣导说明。

5. 监测和评估

“一劳永逸”可不是 AI 工具的正确工作模式。财务团队需要持续监控并定期更新工具，以反映内部和外部业务的变化。

如果业务目标发生变化、关键财务指标出现调整，及时更新并评估 AI 工具至关重要，这有助于确保其持续为企业创造正向价值。

AI 在财务报告中的优势

在财务报告流程中落地 AI 的企业将收获诸多优势，具体包括以下方面。

预测趋势和影响

AI 驱动的财务报告分析历史交易、市场信号和运营数据，从而模拟可能的结果。通过配备可追踪实时数据的中央仪表板，财务团队能够更有把握地对收入、支出及现金流进行预测。

AI 工具可帮助财务管理人员了解变革背后的驱动程序——是什么改变了结果，以及为什么。该技术可测试各种场景，突出敏感点，并量化对财务部门和其他业务部门的潜在影响。

从长远来看，AI 工具可以改进规划周期、协调利益相关者并减少意外情况的发生。

提供风险洞察

通过持续监控交易、内控流程及外部信号，AI 工具可挖掘风险洞察，并助力缓释潜在问题。

AI 工具帮助财务团队根据严重性和潜在影响优先设置警报，减少噪音，聚焦于最重要的问题。凭借更高的信息透明度，企业能够强化治理管控，在问题扩大并影响财务报表之前提前降低风险敞口。

提高数据准确性

AI 工具消除手动数据输入的需要，从而节省财务团队的时间和金钱。

这些工具还可以筛选结构化和非结构化数据，以创建整个企业的统一数据视图。机器学习 (ML) 算法可从历史数据中自主学习，实时检测异常情况与数据不一致问题，助力在问题发生前提前化解风险。

另外，AI 工具通过即时将交易与企业记录匹配，自动实现对账，避免数月后才发现差异。

以数据驱动决策

AI 工具由数据驱动，基于事实和关键指标来推动决策。

AI 工具可以统一数据源，并为财务团队提供及时、相关的分析。AI 技术能够清理、分类和丰富数据，使财务团队能够在一致的基础上开展工作。交互式仪表板和自然语言摘要甚至能让非技术背景的利益相关者及普通员工也能轻松看懂业务洞察。

财务团队可基于唯一真实数据源开展协同工作，减少分歧争议并加快审批流程。这种方法可以提高各职能部门的透明度，并与战略更加一致。

在财务报告中实施 AI 的最佳实践

在财务报告中部署 AI 颇具挑战，需要考量诸多因素。以下是企业在财务报告职能中实施 AI 时应考虑的一些最佳实践。

创建 AI 框架

  • 首先定义 AI 在财务报告功能中的使用范围。
  • 在实施之初就建立治理结构，明确谁拥有 AI 决策权、谁拥有监督权。
  • 定义 AI 系统必须满足的数据标准和质量要求。
  • 设定可衡量的性能基准，以与 AI 输出进行比较。
  • 建立定期评审机制，随着技术发展对整体框架进行评估与更新。

整合 AI 培训和支持

  • 引入 AI 工具之前，应评估财务团队当前的技能差距。
  • 制定针对特定角色的培训，以便分析师、管理人员和高管都了解 AI 工具将如何影响他们的角色。
  • 在可控环境下，利用真实财务数据为员工打造 AI 实操学习场景。
  • 创建内部最佳实践中心，便于团队获取相关指南、更新和资源。
  • 在财务部门指定 AI 负责人，负责支持同行互助学习。

倡导恪守 AI 应用的伦理准则

  • 明确企业在财务报告场景下负责任 AI 的定义，涵盖公平性、透明度与可问责性。
  • 所有 AI 生成的财务输出均需要人类员工的最终签署和审核。
  • 制定相关规程，用以识别并修正数据模型中的 AI 偏见。
  • 将 AI 使用政策与现有法规和合规要求保持一致。
  • 制定一套简明规范，用于上报伦理风险或模型故障问题。

制定 AI 落地最佳实践

  • 先从局限范围的财务报告职能入手开展试点项目，成熟后再逐步推广。
  • 总结记录初期试点阶段的经验教训，并据此优化完善落地应用路线图。
  • 设定关键绩效指标 (KPI)，建立衡量 AI 工具如何影响团队的基线。
  • 制定变革管理战略，消除员工的抵触情绪，并鼓励采用 AI。
  • 随着 AI 技术的发展和业务需求的变化，定期重新审视最佳实践。

AI 如何重塑财务报告

AI 技术对财务团队而言已不再是未来规划，而是当下已然落地的实际运营手段。各行各业的企业都在加快 AI 的应用落地，而财务报告是受这一变革影响最为显著的业务领域之一。

AI 驱动的工具正在远远超越任务自动化。它们可分析完整数据集，整合财务规划与分析团队，并精简规划、预算编制及预测流程。最终打造出更高效、更精准的财务报告体系，能够更好地为实时决策提供支撑。

然而，转型伴随着真正的挑战。AI 生成报告的数据质量、整合障碍和监管合规性仍然是重大障碍。过度依赖 AI 输出结果、却缺乏充分人工审核，也日益成为财务管理者的一大隐忧。这就是为什么治理从一开始就很重要。为 AI 应用建立约束机制与规范流程的企业，将更有能力以合规稳妥的方式实现规模化推广。

财务管理者必须强调，专业人员并不会被这些 AI 工具所取代；其职能将重新定位，转而专注于数据分析解读、战略规划与监督管控工作。如今主动顺应这一变革、夯实基础的财务团队，将在 AI 技术持续迭代的进程中占据领先优势。

作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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