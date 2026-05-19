您可能在现实中见过技术债务，只是自己没有意识到。技术债务早于氛围编程出现，几十年来一直是软件开发的一部分，当人们为了追求速度而走捷径时，技术债务就会不断累积。然而，氛围编程加速了技术债务的累积，因为它使得在不完全理解或验证代码的情况下生成大量代码变得容易。也许存在快速交付的压力，或者氛围程序员根本不具备技术背景，无法阻止技术债务的产生。

在 AI 辅助开发中，技术债务可能表现为以下几种形式：

当一个区域的错误修复无意中破坏了另一个区域的功能时，就会发生 上下文漂移 ，这是在不完全了解更广泛系统的情况下生成的代码。

，这是在不完全了解更广泛系统的情况下生成的代码。 碎片化 是另一种常见表现，即新生成的功能未能与现有架构惯例保持一致，逐渐侵蚀代码库的一致性和可维护性。

是另一种常见表现，即新生成的功能未能与现有架构惯例保持一致，逐渐侵蚀代码库的一致性和可维护性。 还有运营成本需要考虑。如果没有明确的规格来指导生成过程，开发人员可能会发现自己陷入了漫长的提示周期。这种方法会消耗数千个词元来解决定义明确的规范本来可以完全避免的错误。

想象一个行业内许多开发者都熟悉的情景。您已经为一项新功能开发了数天或数周，眼看就要上线了。然后，在临近截止日期的压力下，您通过一系列 AI 提示的更改匆忙完成最后的调整。

无论使用 Python 还是其他语言编写，从用户的角度来看，生成的代码的功能可能看起来都不错。然而，在此过程中，暴露了多个漏洞，引入了依赖冲突，边缘案例处理和测试完全被遗忘。

预先建立的正式规范为团队提供了一个共享的可信信息源，用于管理软件开发生命周期 (SDLC) 的每个阶段，无论谁编写代码。