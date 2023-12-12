该产品专用于为整个销售和营销流程提供端到端功能。通过使用 SAP CX，组织可通过实施沟通标准化、以合乎道德的方式收集数据以及确保销售团队在不同渠道保持行为一致来改善客户体验。组织可配置解决方案系列，从而挑选最适合其业务需求的模块。

SAP CX，又名 SAP 客户体验套件，是由 SAP 开发的一系列解决方案以及在 2013 到 2018 年期间由公司收购的多个平台组成的。它运行于 SAP HANA 并以 SAP Fiori 用户界面作为其基础。该平台使用机器学习 和人工智能 (AI) 来自动执行日常任务，并为销售和营销团队提供高级预测和预测性分析。此外，该套件还包含一系列自助服务工具，以便推动客户参与并为业务运营提供信息。

与其他 SAP 产品一样，SAP CX 通常部署在云端。然而，如果企业有特定的监管或地理数据存储要求，则可将其作为混合云或本地解决方案的一部分进行安装。